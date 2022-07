Las gemelas de Julio Iglesias se alejan de su mayor apoyo tras las noticias sobre su padre: "Os extrañamos"

Medios nacionales e internacionales se han hecho eco esta última semana de unas declaraciones del entorno más cercano de Julio Iglesias (78 años) que apuntarían a un deterioro en la salud del cantante. A pesar de que las versiones conocidas son contradictorias, la realidad es que el estado del artista es actualmente un misterio, y su círculo más íntimo, como su Miranda Rijnsburger (56) y sus hijos ni confirman ni desmienten ninguna de las informaciones.

Este viernes se conocía la última aportación de una amiga de Julio Iglesias que ha preocupado a todos: "Hace un año que no podemos hablar con él", ha declarado. En las mismas líneas se narra que, tal y como informa este testimonio, el cantante lleva "incomunicado" desde la muerte del que fuera su mánager: "Solo Miranda habla con él. Yo tengo su teléfono, lo he llamado muchas veces y no lo coge nadie", ha contado en Sálvame. Estas palabras se unen a las que supuestamente había comentado José Luis Rodríguez 'El Puma' con un amigo recientemente, pues expresó que Julio estaría en silla de ruedas y muy débil. Sin embargo, horas después El Puma desmentía la información con un rotundo mensaje a ABC: "Está perfectamente, hablo con él a menudo y está sano, está lúcido y deseando volver a los escenarios".

Menos preocupación aún ha mostrado Ramón Arcusa, de El Dúo Dinámico, que intervino en el programa Cuatro al día para negar que Iglesias tenga actualmente ningún problema de movilidad ni de memoria como se ha llegado a apuntar: "Está más vivo que nunca", ha sentenciado.

Julio Iglesias con sus hijas gemelas, Cristina y Victoria, y su hijo Rodrigo. Gtres

Con esta misteriosa situación, y con el hecho innegable de que Iglesias lleva mucho tiempo alejado del foco mediático y refugiado en su casa de Miami, sus hijas en común con Miranda, las gemelas Cristina y Victoria (20) han tomado una decisión que ha preocupado y entristecido a sus admiradores.

Las bellas jóvenes tienen varios clubes de fans desde que cumplieron los 18 años y empezaron a despuntar en el mundo de la moda y de la alta sociedad estadounidense. Solo unos días después de estrenar su mayoría de edad, deslumbraron en la alfombra roja de la gala MET, la cita de moda más importante del mundo que se celebra anualmente en Nueva York.

Desde entonces, Victoria sí quiso dedicar su camino a prepararse para ser modelo y de hecho, estudia Moda; en cambio, Cristina se decantó por Diseño de Interiores y Economía, una línea más empresarial, y por tanto, alejándose del agitado mundo del modelaje. Pero ambas son dos rostros muy demandados por las firmas de moda y complementos, de ahí que posean un club de fans oficial que siempre las apoya en sus buenos y malos momentos, y con el que ellas han mantenido contacto durante estos años. Sin embargo, en la actualidad no están manteniendo ningún tipo de conexión con sus admiradores, coincidiendo con las primeras informaciones sobre la salud de su padre, que comenzaron ya el año pasado.

Las dos hijas de Julio se alejaron de los medios y de las redes sociales al mismo tiempo, en el verano de 2021, cuando se filtraron unas imágenes de su padre. Ha pasado tanto tiempo que el equipo del club de fans de ambas tienen que nutrir su contenido con vídeos antiguos de las dos. Pero tras estos meses en silencio, este viernes han mostrado su preocupación: "Cristina, ¿¡dónde estás!? Te extraño mucho", escriben en un post dedicado a la modelo.

Enseguida la publicación ha recibido cientos de likes y los seguidores de las gemelas han mostrado su tristeza por no poder disfrutar de ellas ni comunicarse con ellas. "Están en Indian Creek", escribe una usuaria refiriéndose al lugar en el que se refugian las jóvenes. Y añade: "Su papá les ha prohibido que publiquen fotos en Instagram".

No hay duda de que el patriarca de la familia es muy importante para las hermanas, y prueba de ello es que la última publicación visible en el perfil de Instagram de una de las gemelas está dedicado a él. Lo hizo hace un año por el Día del Padre en Estados Unidos, que se celebra el 20 de junio: "Feliz día del padre al único e inigualable. Te amo". Desde entonces no ha publicado nada.

