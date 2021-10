El martirio de Julio Iglesias con su jet privado: lo elimina de las webs de venta y lo usan sus hijas y sus perros

Hace más de tres años Julio Iglesias (78 años) decidió poner a la venta una de las mayores joyas de su patrimonio: su jet privado. El cantante sacó al mercado su lujoso Gulfstream G550 por un valor de 32 millones de dólares, esto es, 28,44 millones de euros. Sin embargo, pasaron los meses y la inexistencia de un comprador potencial hizo que el artista asumiera una considerable rebaja en su precio, y lo puso a disposición de todo aquel que pudiera pagar 19 millones de dólares, lo que se traduce en 17,23 millones de euros.

En vista de los problemas que tenía para deshacerse del avión, Julio también utilizó la fórmula de "haga usted una oferta" para poder negociar un precio, pero tampoco funcionó. Esta falta de interés ha hecho que el artista decida eliminarlo de las páginas webs principales en las que se anunciaba y que continúe en propiedad de su familia. De hecho, aunque actualmente el cantante no hace uso de él, sí que recurren al avión sus hijas gemelas Victoria y Cristina (20), fruto de su relación con Miranda Rijnsburger (56), para desplazarse por Estados Unidos cuando tienen compromisos laborales -debido a su carrera como modelos- o para volar a Marbella en sus vacaciones de verano.

Las gemelas Victoria y Cristina Iglesias utilizan el jet privado para moverse por EEUU. RRSS

Además, las jóvenes suelen compartir el jet con sus inseparables mascotas, dos perros muy elegantes que saben cuál es su sillón perfecto en el avión para tener un viaje relajado surcando los cielos. Y es que los animales tienen espacio de sobra para volar junto a sus jóvenes dueñas en el jet.

Julio Iglesias fue uno de los primeros artistas españoles en poseer una aeronave de estas características. La fabricación consta del año 2008, cuando el prestigioso modelo Gulfstream mostraba un motor Rolls-Royce, una versión muy exclusiva al alcance de unos pocos y que garantizaba una exquisita potencia y seguridad plena.

Sin embargo, tras varios años subiéndose al avión y disfrutando de la decoración interior que venía de serie, Julio Iglesias decidió reformar la cabina en 2015. Con este nuevo lavado de cara consiguió darle un toque más personal y único, y modernizar los aspectos que se veían más clásicos. Desde entonces se puede ver decorado con una carpintería mediana, herrajes chapados en oro y dispositivos para el entretenimiento de los viajeros durante el traslado, como un reproductor de música y numerosas pantallas y monitores digitales.

Los perros de Victoria y Cristina Iglesias en el jet privado de su padre. RRSS

El interior acoge nada menos que a 18 pasajeros, quienes pueden disfrutar cómodamente del viaje sentados en un espacioso diván o en los sillones de acabado en cuero. La cabina abarca 13,4 metros de largo y 2,24 metros de ancho, además, pese a que dentro de ella se pueden guardar solamente siete maletas, en la zona de la bodega hay espacio para atesorar 14 valijas más.

A todo ello hay que añadir la disponibilidad que ofrece la cocina a bordo. El personal de cabina está siempre disponible para preparar ricos platos de comida o aperitivos a la familia Iglesias. Para ello, el avión dispone de nevera, microondas, cafeteras dobles y lavabos dobles, entre otros servicios para saciar la gula que puede surgir durante las horas de vuelo.

Algunos detalles interiores y exteriores del avión Gulfstream G550 de Julio Iglesias. Flagship Luxury Expeditions

El cantante vive recluido -aunque con todos los lujos a su disposición- en la calma de su mansión en Punta Cana, República Dominicana. Por este motivo, son sus hijas y más ocasionalmente su mujer, las que hacen uso de su avión privado en los últimos años; pues sus problemas de espalda no le permiten un ajetreo tan constante como el que llevaba antaño.

Sus problemas de salud

Hace unos meses se hicieron públicas unas imágenes en las que se podía ver al artista con grandes dificultades para caminar que le obligaban a ser acompañado por dos personas de su personal de servicio. Tiempo después, los rumores sobre su delicado estado volvieron en la víspera de su 78 cumpleaños, que tuvo lugar el pasado 23 de septiembre. Así que, en vista de las informaciones, Julio Iglesias, que hasta entonces había evitado pronunciarse sobre su salud, decidió aprovechar la especial fecha de su aniversario para aclarar públicamente cómo se encuentra.

El cantante decidió pronunciarse sobre su salud tras los rumores. Gtres

Por vía de sus redes sociales, Iglesias recuperaba una fotografía captada en Peñíscola en 1965, una época difícil para él, ya que se recuperaba de una lesión tras el accidente de tráfico que puso a fin a su carrera como jugador del Real Madrid. "Los bastones que me servían para andar los tenía guardados detrás del muro. Tenía 19 años cuando un día cualquiera me encontré en un hospital casi sin vida y con muy pocas esperanzas de poderme recuperar. Aquí en esta foto iba a cumplir 21 años. Llevaba dos años de recuperación, nadaba seis o siete horas diarias hasta que no podía más. Es ahí cuando empecé a escribir canciones", comenzaba escribiendo Julio de forma anecdótica.

Pero hacia el final del texto desvelaba su verdadera situación actual: "Por supuesto que me duele la espalda, como siempre me ha dolido, por supuesto que tengo menos fuerzas que tenía antes. Lógico, voy a cumplir 78 años y ni siquiera a un grandísimo deportista se le puede pedir que a los 78 años pueda hacer deporte de la misma manera que lo hacía a los 20", explicaba el artista. De esta manera, quiso zanjar los rumores sobre su estado de salud: "Estoy como tengo que estar a la edad que tengo y si tengo que contar la historia de mi vida nadie la va a contar más ciertamente y mejor que yo, por cierto... 'la contaré'", sentenciaba.

