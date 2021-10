Byan, la firma de moda española que tiene los abrigos y las blazers más estilosas del momento

Prendas de toda la vida, prendas de sastre, líneas muy rectas y con un toque masculino que favorece muchísimo. Así es Byan, la marca de moda española que está triunfando. Sus tejidos y su colorido marcan la diferencia y hacen que sus prendas se conviertan en un producto más especial transformando un abrigo o una blazer en un must de cualquier armario.

EL ESTILO ha hablado con su creadora Andrea Moragues, una arquitecta de interiores que ahora apuesta por su propia marca de ropa.

¿Cómo nació Byan?

Nace en India. Me fui a vivir con mi marido tres años y la verdad que el mercado para comprarme ropa era muy reducido: o me vestía con un sari o iba a Zara. Así fue cómo empecé a diseñarme mi propia ropa. Me hice como tres blazers y recuerdo que la primera vez que me las puse en un Thanksgiving (Acción de Gracias) que organizamos y llamaron un montón la atención. Me pararon a preguntar por la calle incluso. Ahí fue cuando me planteé crear la marca.

Y así es cómo ha pasado de arquitecta de interiores a creadora de una marca de moda...

Los inicios fueron cero fáciles. Era un sector totalmente desconocido para mí y acaba de tener un niño. Fue bastante complicado, pero invertí bastante tiempo en aprender sobre tejidos, diseños de modelo, de patronaje... Todo ese esfuerzo tuvo su recompensa cuando empecé a producir y la acogida fue grande.

Uno de los abrigos de la nueva colección.

Aunque las primeras colecciones surgieron en la India, vemos que la producción siempre ha sido en España.

Sí, porque son diseños de máxima calidad y exige estar muy, muy encima de todo el proceso de producción. Además, buscamos una producción que sea totalmente responsable.

Byan acaba de lanzar su cuarta colección que ha roto stock, ya que la mayoría de las prendas están agotadas, ¿qué podemos ver en ella?

Es una colección cuyo punto fuerte son las chaquetas y los abrigos, que es como me di a conocer. Además, es que para mí son dos piezas imprescindibles en cualquier armario. Puedo llevar unos vaqueros y una camiseta pero al final lo que me cambia siempre un poco el look ese abrigo o esa blazer. También tenemos chalecos, que es una prenda que descubrí a raíz de mi embarazo porque era la única manera de verme un poco mona. No me cerraba el abrigo, no me cerraba la blazer y pensé en algo para ponerme un poco mona. La verdad es que te visten cualquier look. También hemos lanzado una colección cápsula de vestidos. Vamos a tener un poquito de todo.

¿Dónde encuentra la inspiración para sus colecciones?

En las prendas de toda la vida con líneas muy depuradas. Con solapa de esmoquin tirando a un guiño más masculino. Diseñamos prendas atemporales. Me guío un poco por mi instinto porque en el fondo no sigo ninguna tendencia. Intento darle un punto especial a esa prenda tradicional.

¿Cuánto hay de Andrea en las colecciones?

Pues la verdad que todo. Desde el diseño del modelo hasta el del tejido, hasta ser yo la que contesta a todas mis clientas en Instagram. El propio nombre de la firma lo indica Byan significa hecho por An, Andrea que soy yo.

La nueva colección incluye chalecos.

¿A qué mujer va dirigida Byan?

A mujeres estilosas que busquen un producto de calidad y exclusivo con un precio muy justo para toda la mano de obra que hay detrás.

¿Son modelos exclusivos?

Sí. Esto va ligado al movimiento slow fashion. Somos una marca personal. No queremos una marca masiva. Lo que buscamos es que nuestras clientas se sientan especiales.

¿A qué mujer le haría especial ilusión vestir?

Si te soy sincera lo que más ilusión me hace es cuando de repente veo a alguien por la calle con alguien que no conozco de nada y lleva un diseño de mi marca. Aunque también me haría ilusión ver a la reina Letizia o a Carlota Casiraghi con algo mío. Yo creo, de hecho, que a la Reina le puede encajar perfectamente el estilo del abrigo o de la blazer. Letizia está abriendo al mundo todas las marcas desconocidas que están emprendiendo y eso es una gran labor.

¿Dónde le gustaría ver tu marca dentro de unos años?

Me gustaría que los clientes siguieran apostando por Byan y haciéndome crecer.

Las blazers tienen la solapa de esmoquin con terciopelo.

