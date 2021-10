Las 'influencers' se ponen de acuerdo para combinar esta falda viral de Zara

Que el verde es el color de la temporada es algo sobre lo que no hay duda a estas alturas de la estación. Pero es una prenda específica de este color la que está enamorando a algunas de las prescriptoras de moda más cotizadas. Su original diseño unido a su llamativo color han contribuido a dispersar esta pieza por las calles de las ciudades de todo el mundo y no es para menos.

Se trata de una original falda firmada por Zara, como no podía ser de otra forma. Su patrón es mini y de tiro alto y esta confeccionada en un tejido rústico que contrasta con su detalle más especial: una cadena dorada que bordea todo el bajo. Además, esta prenda posee el bajo desigual, un detalle que le confiere un punto sexy. Sin embargo, no es nada exagerado que con una media negra tupida no se pueda llevar en ocasiones más formales.

La falda verde de Zara Zara

Tal ha sido el éxito de la prenda que actualmente se encuentra agotada en todas las tallas en la web de la firma gallega. Tan solo quedan las existencias que estén disponibles en las tiendas físicas, las cuales se pueden adquirir por 29,95 euros.

A la hora de combinar esta falda, su llamativo color ha dado el argumento suficiente a las influencers para ponerse de acuerdo con el tono que deben escoger para la parte superior. La mayoría de ellas apuestan por el blanco en diferentes patrones: camisetas, blusas o camisas, pero siempre en este tono que aporta grandes dosis de luz al estilismo.

Entre los pocos tonos que se unen al blanco en los estilismos que se proponen en Instagram se cuelan el naranja, el rosa palo, el marrón y el negro. Todos estos colores se añaden en dosis pequeñas y en forma de complementos como bolsos, gorras o accesorios.

El calzado suele estar determinado por la prenda superior que se añade a la falda. En el universo de las redes sociales se encuentran todo tipo de opciones -unas más arriesgadas que otras-: desde las clásicas sandalias de tiras, a las botas militares de suela gruesa, pasando por las insustituibles deportivas. Además, se pueden incluir otras opciones de tendencia como las mules, o los zuecos con suela de madera.

Una de las propuestas para la falda que se pueden encontrar en Instagram. Redes Sociales

En la propia web de Zara proponen una opción mucho más invernal, pues coordinan la falda con un jersey grueso en tono hueso y un guardapolvos en tono negro. A estas prendas le añaden unas botas de caña alta para completar un look ideal para combatir el frío, al que solo hay que añadir unas medias en el caso de necesitarlas.

