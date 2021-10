Samuel Eto'o, en rebeldía con la justicia: el delicado proceso con su presunta hija Erika y la vida de la joven

Samuel Eto'o (40 años) continúa desoyendo a la justicia en lo que respecta al caso de paternidad que le reclama Erika Do Rosario Neves (21). Son varios años los que la joven lleva litigando en los juzgados para que el deportista se someta a las pruebas de ADN, con nulo éxito. Ni acude a la cita y hace "oídos sordos" a las demandas que le llegan a su domicilio, tal y como sostiene en conversación con EL ESPAÑOL el letrado de la joven, Fernando Osuna.

Samuel se enfrenta a una delicada situación tras ser declarado en rebeldía. Ante tanto desplante, y tras dos años de intentos infructuosos para someterse a las pruebas que diriman su paternidad, el juez entiende que existe un claro "fraude de ley" y un "abuso de derecho". De persistir en esta actitud rebelde, la justicia podría convertir a Eto'o en padre de forma sistemática. Osuna explica, además, que ya se celebró una vistilla para fijar la pensión de alimentos de 1.500 euros al mes.

El letrado Fernando Osuna junto a Erika y su madre en una imagen cedida a EL ESPAÑOL.

Cantidad de dinero que tampoco ha abonado hasta la fecha, y cuya deuda asciende a 60.000 euros. También podría enfrentarse a la cárcel por esta cuestión monetaria. El letrado sostiene que los abogados que han llevado otros pleitos del exfutbolista camerunés "no se hacen cargo" de esta situación. Según entiende Fernando Osuna, en el juicio la madre de Erika, Adilnelsa do Rosario, natural de Cabo Verde, declaró y arrojó un discurso "creíble y verosímil". Tal y como dejó patente ante el juez, se conocieron en Madrid y padre e hija guardan un "gran parecido".

Una persona cercana a la joven Erika confía en que está "terminando su carrera de Magisterio", vive en Madrid junto a su madre y es una "chica muy responsable, madura y con las cosas muy claras". Ha sufrido mucho con el rechazo de su progenitor, "no entiende" por qué le hace tantos feos y lo que más le apena "es el tiempo que pasa y no vuelve. Le encantaría presumir de padre aunque cada día que pasa pierde más la esperanza de que la reconozca".

Esta adolescente recurrió en 2019 a la justicia para que se la reconozca como hija legítima de Samuel Eto'o. Tras varios requerimientos por parte de la joven -sin contestación del futbolista-, el 3 de febrero de 2020 tuvo lugar el juicio para ver su caso. "Cuando se llega a esto es porque la paciencia tiene un límite. Lleva 19 años esperando", aseguró entonces Fernando Osuna, para añadir: "Esto se podría haber solucionado hoy, pero yo he pedido que le adviertan que si no viene a hacerse la prueba de ADN lo van a declarar padre. Para que nunca pueda decir: 'Oye, es que a mí no me advirtieron'".

Erika do Rosario y su madre Adilnelsa do Rosario en imagen de archivo. EFE

En ese momento se estableció que el futbolista tenía que abonarle 1.500 euros en "concepto de alimentos provisionales en los cinco primeros días de cada mes". Un dinero que Eto'o nunca le ha dado a su supuesta hija Erika. "No lo ha pagado, pero está obligado. Puede ir a la cárcel si sigue sin pagar. Además de embargarle lo que tenga, que es mucho, puede ir a la cárcel porque en España es un delito", añadió Osuna. "Nosotros tampoco queremos hacer sangre, y si la paga por las buenas, bien. Si se sigue negando presentaremos una querella por incumplimiento de deberes familiares. O lo que es lo mismo, abandono de familia", sostuvo.

Samuel Eto'o en una imagen tomada en febrero de 2012. Gtres

Según reza la demanda interpuesta, la joven madrileña nació de una supuesta relación entre el actual jugador del Qatar SC y una mujer en el año 1997. Así, se apostilla que ambos se conocieron en una discoteca en Madrid después de que un amigo en común los presentara. Fruto de esta relación con el deportista, apunta la demanda, en febrero de 1998 la mujer descubrió que estaba embarazada, estado que hizo constar a Samuel y del que, en un principio, el futbolista se responsabilizó. En la versión de la madre de la joven, Adilensa do Rosario Neves, Eto'o quiso hacerse responsable del hijo en común, aunque le hizo ver que prefería que no lo alumbrara. Pese a las promesas iniciales, la demanda aclara que durante su estado de gestación la mujer se intentó poner en contacto con el futuro padre es ningún éxito: ni contestó a sus llamadas telefónicas ni tampoco a sus correos electrónicos. Ante ese panorama, la madre de Erika le comunicó a Samuel a través de un mensaje telefónico que iba a dar a luz.

En ese momento, siempre en su versión, tampoco obtuvo respuesta alguna. Así y todo, la niña nació en 1999 en el hospital de la Fundación Alarcón de Madrid cuando el futbolista militaba en el RCD Espanyol, cedido por el Real Madrid, y la demanda adjunta el certificado de nacimiento, en el que se refleja el nombre del jugador.

