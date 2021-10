Sonsoles Ónega: "Leonor es una princesa que inspira y que emociona. Ojalá llegue a ser reina"

La gran gala de los V Premios Aquí Televisión convirtió a Valencia este pasado fin de semana en la capital del sector audiovisual a nivel nacional al congregar a multitud de rostros conocidos del panorama televisivo de España. Una nueva edición, un nuevo éxito -gracias a la buena labor de su director, Pere Valenciano-, que consolida estos galardones, los únicos que se deciden mediante votación popular.

En esta última ocasión se han pulverizado todos los récords de votaciones respecto de anteriores ediciones, alcanzando una cifra de 92.500 votos. Una gala que también tuvo una carga emotiva, pues fue dedicada a la artista -y presentadora- Raffaella Carrà, recientemente fallecida.

Entre los premiados que no quisieron perderse esta cita destacaron Sonsoles Ónega (43 años) y Roberto Leal (42), magnos triunfadores de los V Premios Nacionales Aquí TV. Ambos obtuvieron premio a Mejor Presentadora y Mejor Presentador. Y un triunfo más: también Ya es mediodía y Pasapalabra, los programas de los que son las caras visibles y pieza fundamental, lograron alzarse con este reconocimiento.

El coordinador Miguel Ángel Nicolás, la director Patricia Lennon, la presentadora Sonsoles Ónega y el director de 'El periódico de Aquí', Pere Valenciano. Gtres

EL ESPAÑOL ha entrevistado a Sonsoles Ónega, que se encuentra en uno de los momentos más dulces de su vida en todos los sentidos. Con ella ha hablado sobre su consolidada etapa televisiva al frente de Ya es mediodía, sobre la princesa Leonor (15) y su aplaudido discurso en los Princesa de Asturias, sobre la labor de la reina Letizia (49) y sobre su pareja, el arquitecto César Vidal, de quien está profundamente enamorada.

Enhorabuena, Sonsoles. Mejor Presentadora y, sobre todo, elegida por el público. ¿Cómo está?

Muchísimas gracias. La verdad es que muy emocionada por el doble premio. Si hubiera sido sólo a mí, habría dicho lo mismo de la necesidad de que haya un equipo detrás para ser una buena presentadora. Eso es evidente. No puedes hacer bien tu trabajo si no tienes un buen material. Y el material no lo consigues tú. Lo consiguen los que están haciendo equipo, los que madrugan, los que trasnochan, los que están en las calles. Me ha hecho mucha ilusión que haya sido un premio doble porque así todo el equipo se ve reconocido. Parece que, a veces, los que damos la cara somos los que nos llevamos los premios. Al ser el primero es muy excitante porque, de repente, te hace ilusión estar en las quinielas con otros colegas de talla inmensa. Y que lo haya elegido la gente... mejor que mejor.

¿Le da mucha importancia a esto de los premios?

¡Qué va! No le doy importancia en el sentido de que no trabajamos para que nos premien. Trabajamos para que nos vean. Si llega algún premio... pues mira, qué ilusión. Es un acicate, permite celebrarlo con el equipo y a nadie le amarga un dulce. Eso es así, pero no lo tenemos como objetivo diario en absoluto.

Lanzó usted una pequeña indirecta desde el escenario. La Radio Televisión Canaria ha ganado el Ondas -y el Aquí TV- por su cobertura sobre el volcán de La Palma, Roberto Leal también ha ganado el Ondas a Mejor Presentador 2021 -y también el Aquí TV-. ¿Si tuviera que elegir un premio para el futuro: preferiría el Ondas o el Planeta?

¡Qué fuerto eres, Raúl! (risas) Hombre, la Televisión Canarias con el Ondas, Roberto Leal también con el Ondas... Pues dije, "voy a comprar lotería, claro, estos premios dan suerte". No puedo elegir, tendré que decirte que me quedo con los dos.

Sonsoles Ónega, muy agradecida de haber sido galardonada con el premio Aquí TV a Mejor Presentadora. Gtres

¿Qué análisis hace de estos tres años y medio al frente de Ya es mediodía?

El mejor de los análisis que se puede hacer. Lo que dije en el escenario es verdad: la maquinaría de la televisión es implacable con los programas que no funcionan y una de las claves del éxito de Ya es mediodía fue no quitarlo y mantenerlo cuando no podíamos ofrecer a la cadena ni siquiera dos dígitos de audiencia. La cadena apostó, lo mantuvo y el programa no ha dejado de crecer ni una sola temporada. En este momento, hay cierto hartazgo de la gente, el griterío político probablemente haya extasiado al espectador y, en ese sentido, Ya es mediodía, tiene una oferta más amplia, diversa y más pegada a lo que pasa en la calle. Esa es una parte del éxito de Ya es mediodía en este momento concreto. Hemos arrancado la temporada con unas audiencias impensables en junio. Terminamos en julio con un 16% y el objetivo era mantenerlo. Esta semana la hemos terminado en un 17,2% y este era un objetivo de temporada: crecer un punto. El programa ha tomado una velocidad que no esperábamos y ahora el reto es mantenerlo y seguir arañando décimas hasta hacer puntos.

Después diez años haciendo crónicas en el Congreso, ¿le costó adaptarse a los contenidos del Fresh con tanta sagas familiares?

Me costó al principio, básicamente porque no conocía del todo -y sigo desconociendo muchas cosas- a los personajes de los que hablaba. Eso me provocaba mucha inseguridad en el plató. Aún así, todavía necesito mis tiempos de estudios, no te creas tú (risas). Me cuesta mucho lo de los clanes: el clan Jurado y el clan Pantoja.

Mucho satélite, ¿verdad?

Mucho satélite, mucho árbol genealógico. Aún necesito muchas veces tirar de hemeroteca para entender algunas cosas. Lo que más me costó fue vencer la inseguridad de hablar de personajes de los que no sabía demasiado. Supongo que si fuera a la inversa y empezara de cero a hacer política sin conocer los grupos parlamentarios, el funcionamiento del Congreso o la mecánica de las proposiciones de ley, no de ley, me provocaría la misma seguridad. Dicho eso, el Fresh te da opción de comunicar de manera más distendida, natural y fresca que la otra parte de actualidad o que incluso el trabajo que hacía en la calle. Me gusta, me entretiene y lo disfruto muchísimo.

Leonor pronunció el viernes un discurso muy inspirador en los premios Princesa de Asturias. Gtres

El viernes pasado, mientras usted recogía su premio a Mejor Presentadora -Aquí TV-, otros premios, los Princesa de Asturias, estaban celebrándose en Oviedo. ¿Ha podido ver el discurso de la princesa Leonor? ¿Cómo la ha visto?

Lo vi, lo vi. Me ha parecido un discurso muy inspirador, muy inspirador (remarca) en un momento en el que hablamos tanto de la dispersión de los jóvenes. La princesa de Asturias apuntó en el sentido de que los jóvenes tienen tantísimo que aprender de las biografías, de las personas premiadas en esta edición... Y lo todo lo que tienen que aportar en el futuro. Leonor es una princesa que inspira y es una princesa que emociona. Estamos necesitados de todo eso. Me gustó mucho.

Se ha hablado mucho de la perfecta dicción de la princesa de Asturias en su discurso y su madurez, su gran cambio. ¿Cree que la reina Letizia está detrás de estos detalles, ella que es tan perfeccionista?

Quizá haya algo de aportación en ese sentido porque la reina Letizia es una profesional de la comunicación. Estoy segura de que su conocimiento lo comparte. Pero, aún así, es verdad que ahora que vemos en acción a la princesa de Asturias podemos sentirnos orgullosos de que hay detrás unos padres comprometidos con la formación de quien está llamada a ser reina. Sinceramente, necesitamos excelencia, necesitamos referentes. Para las niñas estoy segura de que lo es. Y para los niños debería también serlo. Me gusta mucho y ojalá sea reina. También por su papel de mujer, porque será la primera reina del siglo XXI de un país democrático. La verdad es que es una figura emocionante.

¿Cree que ha sido una buena decisión que la Corona haya puesto el foco sobre la princesa de Asturias para que valoremos ya esta monarquía del presente -y del futuro- y dejemos atrás la anterior?

No estoy muy segura de que haya sido una decisión. La princesa Leonor cumple años y va asumiendo las responsabilidades de su circunstancia y de su condición. Con lo cual, es natural lo que estamos viviendo. Pero no creo que haya más exposición para olvidar lo que ha pasado. No creo que sea así. Todo sigue su curso y su cauce y, dentro de dos años, jurará la Constitución igual que hizo su padre y será lo normal. Lo normal en el modelo de Estado que tenemos.

Sonsoles Ónega junto a su pareja, César Vidal, en un evento el pasado mes de mayo. Gtres

Este fin de semana no sólo la hemos visto muy bien acompañada, sino también muy cómplice con su pareja, César Vidal. ¿Cómo se encuentra y qué le aporta?

Sí, me ha acompañado a recoger el premio. Le hacía mucha ilusión, pero más a mí que me acompañe. Es un compañero de viaje estupendo, muy observador, que ve donde yo no veo. Me gusta que sea así. ¿Qué te voy a decir? Sobre todo, como no es de este mundo, todo le llama la atención. Y, a veces, cosas que yo paso por alto porque me parecen las normales de lo nuestro, resulta que son detalles en los que me tengo que detener. A veces vamos tan rápido que no salimos de nuestro disfraz y alguien que es de fuera es capaz de verlo.

¿Le da otro punto de vista de las cosas?

Totalmente.

Para concluir, ¿proyectos futuros y que le emocionen más allá de la televisión, donde acaba de obtener su primer gran reconocimiento como presentadora?

Estoy escribiendo. Llevo toda la tarde, además, aquí metida, corrigiendo... Escribiendo a tope mi próximo libro. No tengo mucho más en el horizonte. ¡Si te parece poco...! (Risas)

