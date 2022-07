Los Javis relatan las dificultades que han vivido desde niños por pertenecer al colectivo LGTBIQ+

La familia que eliges ha sido el tema central de la campaña de H&M para el Pride 2022. La firma sueca rinde homenaje a aquellos que se han unido entre sí para celebrar lo que son y sin importar a quiénes quieren. Para llevar a cabo el proyecto, la marca ha reunido a tres grupos de diferentes países que se han escogido para acompañarse el resto de su vida. En España, los protagonistas son Javier Calvo (31 años), Javier Ambrossi (38 años) y Lola Rodríguez (23), quienes tras conocerse en Veneno, la serie, se han vuelto inseparables. Así lo demostraron el pasado viernes, 8 de julio, en un encuentro que tuvo lugar en el centro de Madrid y al que asistió EL ESPAÑOL.

En el marco de las celebraciones del Orgullo LGTBIQ+, los Javis y Lola Rodríguez conversaron sobre la familia elegida, aquella que crea cada persona para encontrar apoyo y amor incondicional, y las dificultades a las que se han enfrentado y se siguen enfrentando por pertenecer al colectivo.

"La familia elegida, en mi caso, tiene que ver con la que no he tenido. Yo me crie en una familia tradicional y en un colegio del Opus Dei, de solo chicos", comentó Javier Ambrossi. "Para mí era difícil, y sigue siendo en mi familia biológica, expresarme. La familia elegida tiene que ver con lo que no he tenido. Son esas personas que vas cogiendo a lo largo de tu camino, que se van quedando y te hacen sentir como te hubiera gustado sentirte cuando eras pequeño", añadió el guionista, haciendo referencia a los obstáculos a los que ha tenido que hacer frente desde que era un niño.

Ese núcleo, expresó Javier Calvo, no se elige. "Sucede en alguna conexión". En palabras del productor, "vas recorriendo la vida y se va quedando gente". La familia elegida, en su caso, son esas personas que no se van y te entienden.

Durante la conversación, también se debatió sobre los diferentes modelos de familia que existen en la sociedad. Hoy, muchos más variados y aceptados que hace unos años atrás, cuando lo 'normal' era constituir un núcleo biparental. Cada una ellas, según Javier Ambrossi, son un referente para quienes buscan mostrarse tal y como son.

"Los diferentes modelos de familia que puedan existir ya hace que exista un referente para los demás. Tenemos la responsabilidad de reflejar la diversidad", aseguró el guionista. Su pareja, Javier Calvo, coincidió con su argumento, confirmando que hace un tiempo no existían este tipo de núcleos en los que muchos se pudieran ver reflejados.

"Antes no había referentes. Ibas a un bar gay a ver si conocías gente y nos conectábamos de esa manera, porque estábamos muy solos", comentó Calvo, quien a pesar de notar avances, considera que el colectivo LGTBIQ+ sigue afrontando diferentes dificultades. "Hoy en día parece que estamos muy conectados, pero creo que estamos muy solos. Necesitamos esa familia que nos acepte como somos para que no tengamos que demostrar esa cara perfecta, alegre y feliz", expresó.

Aunque hoy la situación es otra, esas carencias y dificultades que marcaron los primeros años de su vida no han mermado. "Muchas personas del colectivo arrastramos cosas de nuestra infancia hasta la edad adulta. Yo el primero. A veces me sorprendo, avergonzándome de mí mismo o teniendo miedo. Y tengo casi 40 años", confesó Javier Ambrossi. Para el productor, la familia elegida es una forma de 'superar' aquellas situaciones. "Vienen a reforzar eso. A tener otra experiencia diferente a la que tuviste", comentó.

Ese, precisamente, es uno de los objetivos de la campaña de H&M. Visibilizar. "Es importantísimo que se apuesten por estas temáticas, porque quiere decir que estamos dando un paso hacia adelante. Si desde pequeño ves a gente como tú y ves que no está mal ser quien eres, es un regalo", comentó Javier Calvo. "Faltan princesas de Disney lesbianas, falta una heroína trans y faltan películas para todos los públicos... Todavía hay mucho por hacer", añadió.

