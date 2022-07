Sonsoles Ónega, en la intimidad: sus dos grandes amores, la enfermedad de su hijo y su amistad con Letizia

Eran exactamente las 20:00 horas de este pasado lunes, día 11 de julio, cuando saltaba la noticia bomba. La periodista y presentadora Sonsoles Ónega (44 años) abandona el grupo Mediaset España tras fichar por la competencia directa, Atresmedia. Según la nota de prensa difundida por la empresa de Antena 3 y La Sexta, la comunicadora se incorporará para capitanear un nuevo programa que se emitirá en su próxima temporada, esto es, previsiblemente, en septiembre.

14 años lleva la gallega vinculada a Mediaset y, por tanto, todo el mundo conoce a la Sonsoles Ónega profesional, incisiva, en definitiva, a la periodista. Pero ¿cómo es en la intimidad? ¿Quiénes son sus grandes amores? ¿En quién confía sus decisiones más personales? En el plano sentimental, Ónega se ha casado una vez. Fue en 2008, en su tierra, Galicia. En concreto, en Santiago de Compostela, y con su pareja de toda la vida, Carlos Pardo Sanz.

Tras 11 años de feliz matrimonio y dos hijos en común, Yago y Gonzalo, Sonsoles y Carlos decidieron poner fin a su historia de amor y se separaron. "Esto que nos ha pasado necesariamente nos ha trastocado nuestras prioridades. Y yo tengo muy claras cuáles son las mías: mis niños, mi trabajo y mi familia. Eso es fundamental", expresó Ónega en una entrevista con la revista Lecturas.

Sonsones Ónega junto a su actual pareja, el arquitecto César Vidal.

Efectivamente, Sonsoles es una madre abnegada que se desvive por sus dos hijos. Cuando Gonzalo tenía cuatro años fue diagnosticado de diabetes. Aquello puso en jaque el sosiego de la comunicadora, que tardó algún tiempo en asimilar el problema de salud del menor. Por suerte, la situación se controló y Ónega ha reconocido en más de una ocasión que la batalla que se libró contra el azúcar en su hogar le hizo perder 12 kilos.

"La enfermedad de mi hijo Gonzalo, que se le diagnosticó con cuatro años, ha cambiado nuestra vida, la dieta, la rutina… De la noche a la mañana, entré en batalla, estudiando una barbaridad y desenmascarando a la industria alimentaria. Me convertí casi en una activista. Todo está muy adulterado y en el límite permitido por la ley. Fue un grandísimo desengaño", declaró en ¡HOLA!

El pasado 15 de noviembre, en el Día Mundial de la Diabetes, Sonsoles dedicaba un emotivo mensaje a su hijo. "Caminaremos juntos y de la mano. Siempre. Avanti, mi bebé grande. Más investigación pronto para la Diabetes Tipo 1", publicaba la periodista junto a una preciosa fotografía en blanco y negro en la que aparecían sus zapatillas deportivas y las de su vástago.

Después su separación, la hija del gran Fernando Ónega (75) encontraba de nuevo el amor, y lo hacía junto al arquitecto César Vidal. EL ESPAÑOL ha sido testigo directo de cómo la pareja se quiere, se cuida y se mima en los diferentes actos en los que han coincidido. El pasado mes de octubre, en los Premios Aquí TV, donde Ónega fue premiada por Mejor Presentadora, Vidal no paraba de estar pendiente de todo lo que su razón de amor necesitaba para que estuviera bien dentro de tantos estímulos -prensa, fans, organización de los galardones... -.

"Sí, me ha acompañado a recoger el premio. Le hacía mucha ilusión, pero más a mí que me acompañe. Es un compañero de viaje estupendo, muy observador, que ve donde yo no veo. Me gusta que sea así. ¿Qué te voy a decir? Sobre todo, como no es de este mundo, todo le llama la atención. Y, a veces, cosas que yo paso por alto porque me parecen las normales de lo nuestro, resulta que son detalles en los que me tengo que detener. A veces vamos tan rápido que no salimos de nuestro disfraz y alguien que es de fuera es capaz de verlo", declaraba la propia Sonsoles en conversación con este periódico.

Sonsoles Ónega y la reina Letizia en un encuentro en el palacio de la Zarzuela. Gtres

Y si bien Sonsoles es reservada con respecto a su vida privada, mucho más lo es en relación a su amistad con la reina Letizia (49), a la que conoció hace casi 25 años cuando coincidieron trabajando en CNN+. Su vínculo ha perdurado a lo largo del tiempo, tanto es así que incluso Ónega fue testigo en la boda real, y Felipe y Letizia asistieron a la de la gallega cuatro años después de la suya.

En 2020, tras publicar su último libro, Mil besos prohibidos, este medio preguntó a Sonsoles si Letizia lo había leído. Su respuesta dejó claro que entre ellas todo sigue igual que el primer día: "Bueno, a ver, digamos que sabe de mis proyectos literarios, lógicamente...".

