La inesperada cita de Susanna Griso y William Levy ('Café con aroma de mujer'): todos los detalles

Susanna Griso (52 años) se ha convertido en la mujer más envidiada de las redes sociales. Tal y como ha desvelado en su perfil de Instagram, la periodista mantuvo un encuentro con William Levy (42), el protagonista de la telenovela Café con aroma de mujer. Aunque no ha desvelado la razón de su plan, la presentadora de Espejo Público ha mostrado algunos detalles de su cita con el hombre que ha levantado pasiones en España y el mundo entero.

Aunque ya era muy conocido en Estados Unidos y Latinoamérica, el actor cubano ha batido récords fuera del continente americano tras interpretar a Sebastián Vallejo en Café con aroma de mujer. Consciente de ello, Susanna Griso ha escrito en su perfil de Instagram: "Me temo mucho que Mercedes Milá (71) no me va a perdonar esta comida con William Levy". Así, ha recordado el especial interés que ha despertado el intérprete en la veterana presentadora.

Al mensaje de Susanna Griso, Milá ha respondido en tono de humor: "¡Jamás te perdonaré Susanita mona! Jamás. Primero empezaste con el cartoncito y ahora al natural. Muy mal, muy mal. He enfermado, que lo sepas".

Pero Mercedes Milá no ha sido la única en reaccionar. A la ola de comentarios se han sumado Omar Montes (34), Carmen Lomana (73) y Mar Flores (53), quienes han seguido la misma línea que la periodista catalana. Junto a sus comentarios, también se leen una serie de mensajes de usuarios anónimos que le han expresado a Susanna Griso lo afortunada que ha sido por tener una cita con William Levy.

Según desvelan las imágenes, la presentadora de Espejo Público y el protagonista de Café con aroma de mujer disfrutaron de una comida en un restaurante que han mantenido en el anonimato. Por sus vestimentas, informales, veraniegas y algo relajadas dan a entender que acudieron a un local sencillo. Ambos compartieron un plato de carne, patatas y pimiento. Tampoco faltó el pan. Como bebida, ella optó por agua, mientras que él prefirió un vaso de Coca-Cola.

A juzgar por las tres instantáneas que ha subido Susanna Griso en Instagram, se lo pasaron muy bien. En las fotografías se ve les ve en medio de una charla, compartiendo confidencias, risas y divertidos momentos que han quedado guardados para siempre en la memoria de la presentadora y en la de todos los fans del actor.

William Levy en una escena de 'Café con aroma de mujer'. Instagram

Aunque de momento, William Levy no se ha hecho eco de su encuentro con Susanna Griso, en varias ocasiones el actor ha manifestado que se encuentra muy feliz en España. Y es que si bien mantiene su residencia en Estados Unidos, actualmente el actor cubano se encuentra en nuestro país grabando Montecristo, una adaptación de la popular novela de Alejandro Dumas.

Su estancia en España ha desatado la locura de sus seguidores y de aquellos espectadores que no se han perdido un capítulo de Café con aroma de mujer. Así quedó demostrado el pasado mes de mayo, después de el intérprete asistiera a una entrevista con Pablo Motos (56) en El Hormiguero.

Levy fue seguido por un sinfín de fans que, interesadas en conocerlo, se acercaron hasta las puertas del hotel en el que se alojaba. Amable y con una enorme sonrisa en el rostro, atendió a cada una de sus seguidoras.

