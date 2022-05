El refugio de William Levy ('Café con aroma de mujer') en Madrid: un céntrico palacio del siglo XIX

William Levy (41 años), el protagonista de la exitosa telenovela Café con aroma de mujer, ha revolucionado Madrid. En su breve visita a la capital, el actor cubano fue seguido por un sinfín de fans que, interesadas en conocerlo, se acercaron hasta las puertas de su hotel, un alojamiento histórico del que EL ESPAÑOL conoce todos los detalles.

Tras su entrevista con Pablo Motos (56) en El Hormiguero, William Levy acudió al Palacio de los Duques Gran Meliá, situado en la calle Cuesta de Santo Domingo, a pocos minutos de Gran Vía. Hasta la entrada lo acompañaron sus seguidoras, a quienes atendió de forma amable y con una enorme sonrisa en el rostro.

Tras despedirse de sus fans, el actor se refugió en los espacios del mencionado hotel, un palacio del siglo XIX inspirado en la obra de Velázquez y miembro del exclusivo grupo The Leading Hotels of The World.

William Levy junto a sus grupos de fans en la entrada de su refugio en Madrid. Gtres

Se trata de un espectacular alojamiento en el corazón de Madrid, que se describe como "un remanso de paz" en el que fue el Convento de Santo Domingo, uno de los más importantes de Europa en el siglo XIII, y posteriormente, el palacio de los duques de Granda de Ega y Villahermosa. Sus instalaciones, de hecho, mantienen todavía muchas de las características de la estructura original.

Actualmente, es un hotel cinco estrellas con un jardín histórico de 1.000 metros cuadrados, piscina en la terraza y bañera de hidromasaje con solárium, bar y espectaculares vistas al Palacio Real, la Catedral de la Almudena y el barrio de Austrias. Como servicios, también incluye un spa con cuatro cabinas de masaje, sauna, baño turco y ducha terapéutica; gimnasio abierto 24 horas y seis salas de reuniones.

En cuanto a la gastronomía, el Palacio de los Duques Gran Meliá también ofrece una amplia variedad. Tiene tres restaurantes, dos coctelerías, rincón de té y zonas exteriores con diferentes propuestas.

Diferentes espacios del Palacio de los Duques Gran Meliá.

Las habitaciones cuentan con todo tipo de comodidades, la última tecnología y lujosos detalles para disfrutar de una experiencia única, de confort y estilo en el centro de Madrid. Llaman la atención por su elegancia y exquisito diseño. Tal y como explican en la página web del hotel, las Meninas, la obra maestra de Velázquez, es la inspiración de la decoración de los dormitorios.

"Las paletas de colores, las líneas nítidas y limpias y los finos textiles que se han utilizado con la mayor habilidad para recrear la elegancia clásica con un toque moderno", aseguran desde la web del palacio elegido por William Levy para descansar en la capital. El coste por noche es de 606,94 euros, si se opta por la más básica. La suite presidencial, en cambio, puede superar los 5.200 euros.

William Levy en 'Café con aroma de mujer'. Instagram

William Levy no solo generó gran expectación en su camino al hotel, sino también en su llegada a El Hormiguero. Pablo Motos, de hecho, confesaba: "Si esta noche le decimos que sí a todo el público que nos ha pedido venir, tendríamos que haber hecho el programa en el Bernabéu".

Consciente del gran interés que ha generado en nuestro país Sebastián Vallejo, su personaje en Café con aroma de mujer, Levy inició la entrevista con un mensaje de agradecimiento al público de España. "Recibir su cariño es el mejor premio que un artista puede tener", expresó.

Aunque ahora disfruta del éxito y la fama, la vida del actor no siempre fue así. Su infancia, tal y como comentó en su entrevista en Antena 3, estuvo marcada por la necesidad. "En Cuba estuve 15 años pasando hambre. Me daban un pan al día por persona, en las ciudades no había casi alimentos. Aunque en medio de esta vida difícil intentaba buscar la felicidad", expresó.

Levy salió de Cuba y consiguió asilo político en Estados Unidos, donde ya residía parte de su familia. "Llegué allí como refugiado, para poder tener una vida de oportunidades. Lo más duro de Cuba es que te quiten la libertad, es difícil vivir en el lugar en el que por mucho que te esfuerces no tienes un futuro", comentó William Levy, convertido en una estrella de las telenovelas y modelo de éxito.

William Levy desata la locura en su visita a Madrid AGENCIAS

