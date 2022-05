Mar Saura desvela su 'truco' para dar una segunda vida a los bañadores

Cada vez queda menos para que las camisetas de manga corta, los vestidos y las sandalias se conviertan en los reyes del street style, dando así la bienvenida al verano y a la temporada más esperada del año. Las tendencias no solo están avanzado lo que se llevará en el día a día, también lo que se verá en playas y piscinas, bikinis y bañadores que estarán llenos de color.

Piezas tan sorprendentes que van a salir de esos entornos para triunfar en las calles. Así lo ha avanzado Mar Saura (46 años), que ha convertido un bañador en un body. La modelo es una de las mujeres que ha caído rendida a la nueva colección de baño de Zara, concretamente a un bañador que está arransando entre las influencers.

Se trata de un bañador de color fucsia, de cuerpo fruncido, escote recto y copas extraíbles que se puede llevar de muchas maneras gracias a su lazada multiposición. En el caso de Mar, ella ha optado por anudarlo al cuello, una gran opción para añadirle comodidad y 'seguridad', pues el escote se mantiene en su sitio.

Mar Saura ha sacado su nuevo bañador a la calle. Instagram

"Me he puesto este traje de baño porque es que me encanta el color, me parece súper bonito, con el tirante finito... ¡Para que llegue el buen tiempo!", dice Saura en una storie de Instagram en la que muestra el 'truco' para dar una segunda vida a los bañadores. En él también explica que lo ha elegido porque en los vídeos solo se ve la parte superior del estilismo, que muestra al completo. La top lo ha combinado con gusto con un pantalón vinilado de pernera ancha y cinturón dorado de la firma Valentino.

Gracias a su diseño drapeado, este bañador es perfecto para realzar la zona del pecho, pues da lugar a un favorecedor escote que se puede decorar con un collar. Aunque Mar lo ha conjugado con un pantalón efecto cuero, de cara a los días más calurosos se puede llevar con unos shorts vaqueros o una falda. Eso sí, lo primordial es huir de los estampados y apostar por prendas básicas que le den todo el protagonismo al traje de baño.

Su precio es de unos asequibles 27,95 euros que seguro lo convertirán en uno de los must del verano. Se puede adquirir tanto en las tiendas físicas de Zara como en su página web, donde está disponible en una amplia variedad de tallas que van desde la S a la XL.

[Más información: La nueva normalidad de Mar Saura: "Ahora lo vivo todo con muchas ganas y entusiasmo"]

Sigue los temas que te interesan