La nueva normalidad de Mar Saura: "Ahora lo vivo todo con muchas ganas y entusiasmo"

Los Premios Platino han reunido en Madrid a una gran cantidad de rostros conocidos deseosos de volver a celebrar el cine iberoamericano. Esta ha sido la gran primera alfombra roja sin mascarillas, algo que han celebrado todos los presentes, que han lucido la mejor de sus sonrisas.

Una de ellas ha sido la de Mar Saura (46 años), quien ha regresado a la vida social tras unas semanas dedicada a sus negocios y a su familia. EL ESPAÑOL ha charlado con la presentadora sobre la nueva normalidad.

¿Qué tal ha vivido la vuelta a la alfombra roja sin mascarillas?

Pues emocionada y feliz. No podemos dejar pasar por alto estas citas y ya quitarnos la mascarilla, vernos todos. ¡Qué ganas, qué ilusión, qué alegría!

Mar Saura ha sido una de las protagonistas de los Premios Platino. Gtres

¿Cómo vive esta cita cargada de cine?

Con mucha ilusión y muchos reencuentros con compañeros. Yo además ya hacía mucho que asistía a ningún evento, estaba esperando a que toda pasara. Ahora lo vivo todo con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Parece que una ya no está acostumbrada.

Una de las últimas informaciones era que estaba viviendo en México.

No, yo nunca he vivido en México. Yo siempre he vivido en España. Lo que pasa es que hice una película en México, fui y la rodé y se lió todo. Ahora estamos pendientes del estreno, pero yo no he vivido allí nunca.

Además de la película, estos últimos meses ha estado muy ocupada en otros proyectos, como su firma de belleza, Ocean.

La firma de cosmética la lancé hace un año y medio más o menos. Comencé con seis productos y ahora tenemos doce. ¡La familia ha crecido! De hecho, tenemos dos productos de cuerpo ya. La verdad es que estoy muy contenta aunque sea muchísimo trabajo. Siempre digo que tengo un equipo espectacular que me está ayudando, sin ellos sería imposible, se están dejando la vida para que Ocean siga creciendo. Estoy muy contenta porque realmente es un mercado muy complicado y estar ahí y que hayamos doblado productos es la bomba.

Es el mejor balance posible.

Hago un balance positivo en cuanto a que vamos a seguir trabajando y a seguir ofreciendo a nuestras clientas, y también a aquellas que todavía no nos conocen, los mejores productos del mercado.

¿Usted es usuaria de los productos?

Sí, sí. Sería absolutamente ilógico no usarla. Antes de lanzar la marca yo estuve dos años y medio buscando. No es fácil encontrar lo que uno quiere. He trabajando con profesionales espectaculares para conseguir esas fórmulas innovadoras que hacen en la piel aquello que yo quiero. Y yo estoy muy contenta con mi piel, ha mejorado muchísimo. Y lo digo, y además con la boca llena.

Y entre trabajo de actriz y el de empresaria, ¿con cuál se queda?

Con todos. En los últimos años he estado también detrás de cámara dirigiendo anuncios, que es algo que me divierte mucho. Me divierte presentar, actuar... Llevo dos años y medio haciendo dos live semanales con Latinoamérica, con México. También está mi etapa como empresaria... La verdad es que no puedo elegir una, todas me divierten. Me ocupa mucho tiempo, tengo que trabajar mucho, pero me hace evolucionar, crecer y reinventarme.

Además está pendiente de su familia.

Por supuesto. Pero hay tiempo para todo, para todos. No sé cómo se hace, pero se hace.

Este domingo 1 de mayo se ha celebrado el Día de la Madre. ¿Cómo lo ha vivido?

Me han despertado con flores mis hijos. ¡Monísimos! Muy bien. Con mucha ilusión por la parte que me toca como mamá y como hija. He estado de los dos lados porque yo soy muy madrera.

[Más información: Todos los invitados a la alfombra roja de los Premios Platino]

Sigue los temas que te interesan