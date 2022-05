Pepe Navarro estalla contra Ivonne Reyes: "Lleva 13 años viviendo de mi desprestigio y vejación"

Continúa la guerra encarnizada entre Pepe Navarro (70 años) e Ivonne Reyes (54) tras más de una década de pleitos judiciales y durísimas entrevistas en platós en televisión. La última en mover ficha ha sido la exmodelo, quien, tal y como adelantó EL ESPAÑOL en exclusiva este pasado martes, 3 de mayo, ha emprendido acciones legales contra el presentador.

Esta enésima demandada está fundamentada en "insultos y miedo". Según su testimonio reciente, Ivonne se ha sentido "perseguida y controlada" de un tiempo a esta parte. "Vi un coche sospechoso y no es la primera vez", aseguró. La venezolana insiste en que siente miedo, una situación límite que, en su opinión, se vio agravada cuando Pepe Navarro intervino en directo Viva la vida y la "insultó".

La demanda ya ha sido admitida a trámite y ambos tendrán que verse las caras en el juzgado de Violencia sobre la Mujer, ubicado en la calle de Albarracín número 31, en Madrid, el próximo 2 de junio. Si bien en un principio la asistencia de Navarro estaba por ver -en algunos juicios los representantes legales pueden ejercer su labor sin necesidad de que el demandado se halle en sala-, la realidad es que este periódico ha podido confirmar que el comunicador sí se verá las caras con Reyes. "Sí, claro que iré", declara a este medio.

El presentador Pepe Navarro.

El hastío y la indignación de Pepe Navarro en relación a las demandas y querellas cruzadas con Ivonne Reyes se nota al otro lado del teléfono. Este medio se interesa por cómo se encuentra después de recibir esta nueva citación judicial por parte de su expareja, a lo que responde, tajante: "Todo esto es un negocio para ella".

Además, Pepe se atreve a afirmar que hay tan sólo dos sentimientos que empujan a Ivonne a llevar a cabo este tipo de acciones. "Ivonne Reyes lleva 13 años viviendo de mi desprestigio y vejación. Al no tener escrúpulo alguno, actúa con total impunidad e inconsciencia, solo buscando dos réditos: el económico y el de la venganza personal", sentencia.

Para concluir, EL ESPAÑOL interpela a Navarro para saber si alguna vez se ha preguntado "¿hasta cuándo?" respecto de toda esta adversa circunstancia que parece nunca acabar: cruce de acusaciones, una paternidad legal que él niega que sea biológica... "Lo peor de todo es que Paolo Vasile y Manolito Villanueva lo permitan y le paguen", afirma, rotundo.

La marcha de Álex

Alejandro, el hijo de Ivonne Reyes y Pepe Navarro, abandona España.

Por su parte, la persona que Ivonne Reyes y Pepe Navarro tienen en común, su hijo Alejandro Reyes (22), ha emprendido un camino paralelo más allá de la guerra de su madre y de su padre legal. Este periódico ha adelantado en exclusiva que el joven actor abandonó España hace unos días y estará fuera de nuestras fronteras durante un tiempo. La última incursión del intérprete fue interpretando a El Macho Cabrío en la exitosa obra de teatro Yerma, dirigida y protagonizada por Rafael Amargo (47).

Álex, como se le conoce en la intimidad, está emprendiendo esta aventura con un "visado de estudiante", tal y como ha podido confirmar este diario. De forma paralela, el joven continúa estudiando Arte Dramático, al tiempo que realiza un curso de marketing de empresas. Y no sólo eso, sino que además, Reyes, que antes de subirse a las tablas con Amargo estaba vareando aceitunas en un pueblo de Extremadura, imparte clases de inglés por Zoom.

Así hablaba Reyes sobre su experiencia en el campo en una entrevista con EL ESPAÑOL: "Te digo la verdad: yo quería ganar mi propio dinero. Un colega me animó a hacerlo, a ir con él. Y yo ya quería ir el año pasado, pero me habían quitado el puesto. Mira, una experiencia más. Es un trabajo duro, pero se lo recomiendo a los jóvenes: artistas y no artistas, a todos aquellos que quieran lidiar con un nuevo desafío. Para mí fue un desafío mental y físico".

