Rafael Amargo, a la reina Letizia: "Tanto acto solidario que hace, debería apoyar a su sobrina Carla"

Un año y medio después de su detención por un presunto delito de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, Rafael Amargo (47 años) continúa esperando a que la justicia dicte sentencia para poder retomar sus compromisos profesionales en el extranjero. Mientras tanto, tal y como ha anunciado, volverá a representar Yerma este verano en Madrid.

Al igual que ha hecho en las últimas representaciones de su espectáculo, en los próximos shows Rafael Amargo volverá a contar con Carla Vigo (21), la sobrina de la reina Letizia (49), de quien asegura es una gran actriz. El bailador, de hecho, cree que la mujer de Felipe VI (54) "debería" ir a ver su obra.

"Con tantos actos solidarios que hace, tendría, lo primero de todo, que apoyar a su sobrina. Tanto acto solidario, tanto apoyar a tanta gente. Primero hay que apoyar a la gente y a la sangre de uno", ha comentado Rafael Amargo.

Rafael Amargo y Carla Vigo durante la presentación de 'Yerma'. Gtres

"Sería más que bien recibida y evidentemente la invitaríamos. Primero, porque es familiar de uno de mis empleados y luego porque es la Reina de España. Trato muy bien a la gente que trabaja para mí y a mis empleados. En este caso, antes que Reina es la tía de uno de mis empleados. Para mí", ha añadido el artista, demostrando su gran cariño por Carla.

Por otro lado, Rafael Amargo se ha pronunciado sobre sus ganas de participar en Supervivientes donde, está convencido, regalaría muy buenos momentos. "Con lo competidor que soy, lo haría bien. Además, me viene bien perder unos cuantos kilillos, que estoy un poco fondón", ha expresado. A propósito del reality, Amargo ha confesado que su favorita en esta edición es Charo Vega (64).

Rafael Amargo y Carla Vigo durante una escena de 'Yerma'. Gtres

Durante su conversación con la prensa, también se ha pronunciado sobre María Patiño (50), a quien demandó por unas declaraciones que hizo en Socialité, 'desprestigiándole' tras su detención. "Yo he sufrido mucho, me voy a defender hasta el final. Le puse una querella, el juez la admitió a trámite, hubo un acto de conciliación, se presentó su abogada. Lo que decía era que me iban a pedir perdón en la tele, a mí, el perdón ni en la tele al mismo nivel me cura ni me saca de espanto. Ahora ya, con dinero que es lo único que me cura. La demanda son 70.000 euros, y si no que cierre la boquita, que no sea tan rápida que es muy metomentodo y muy echada para adelante. Ahora que apechugue".

A punto de conocer por fin su sentencia, Rafael Amargo está convencido de que quedará absuelto y, asegura, no entrará en prisión porque, como mantiene, en su casa no había nada y "el juez no creo que se atreva a condenarme". "No necesito un perdón, sino que se haga justicia. Demasiado tiempo he estado callado, ya no me callo". Ya están todas las escuchas, todas las pruebas y todo lo que han hecho esta barbarie" advierte.

