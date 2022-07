Amelia Bono y Manuel Martos, las claves de su vuelta: la "tristeza" de Natalia Figueroa y un acuerdo clave

En junio de 2021 se disolvía uno de los matrimonios más longevos del panorama nacional, el formado por Amelia Bono (41 años) y Manuel Martos (43). La influencer y el músico decidían, de mutuo acuerdo, poner fin a 13 años de amor conyugal, durante los cuales vinieron al mundo sus cuatro hijos en común, Jorge, Manuel, Gonzalo y Jaime.

Sorpresiva separación que, ya entonces, ambas partes dejaron patente que iba a llevarse a cabo en fabulosos términos, pues su relación era hace un año, y continúa siendo hoy, perfecta y con gran sintonía. Hoy, 365 días después, ambos han acordado darse una segunda oportunidad. Un regreso a la vida amorosa y conyugal que, según ha podido conocer EL ESPAÑOL, "cogió por sorpresa" a todo su entorno.

Es más, algunos de los amigos más próximos a la pareja "no se podían imaginar" esta feliz reconciliación. Amelia y Manuel decidieron llevarla en la más absoluta discreción. Al menos, hasta que todo fuera sólido, y sus hijos y la familia más directa estuvieran al corriente de los acontecimientos. "Empezaron como de cero, con sus quedadas y sus citas", sostiene la fuente consultada.

Amelia Bono y Manuel Martos en un evento público en octubre de 2018. Gtres

Y añade el informante, desvelando la suerte de acuerdo clave e íntimo que han alcanzado y sellado: "Están como el primer día, como si hubieran empezado hoy. Han llegado al punto de hacer borrón y cuenta nueva, eliminar el pasado y, sobre todo, lo que ha pasado este último año". Se confía en que la reconquista mutua ha sido "lenta pero efectiva". Fue hace dos meses cuando formalizaron su segunda oportunidad.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando Amelia y Manuel comunicaron a sus cuatro hijos este retorno amoroso. "El más consciente de todo ha sido el mayor, Jorge, y se puso feliz. Hay que decir que ellos no han notado nada porque la vida de Amelia y Manuel ha sido más o menos igual", se apostilla. La persona que peor encajó aquella ruptura sentimental -con permiso de los protagonistas- fue Natalia Figueroa (82), la madre de Manuel Martos.

Figueroa no vio ninguna señal de deterioro del amor y, cuando se le informó, quedó muy "triste": "Fue un palo grande para ella porque nunca se lo figuró. Los veía muy bien con sus cuatro hijos y se llevó un gran disgusto y estuvo muy triste. Raphael (79) también, pero él lo ha llevado de otra forma".

Hoy, cuando su hijo Manuel anunció en casa la feliz noticia Natalia se llevó una gran alegría: "Además es que ella y Amelia son íntimas, como madre e hija. A veces, habla más Amelia con Natalia que la propia Natalia con su hijo".

Sea como fuere, la familia no puede estar más feliz con esta segunda vuelta del matrimonio, y se secretea como cierre a las confidencias: "Él la sigue amando con locura. Date cuenta de que en este año no ha estado con nadie y ha intentado reconquistarla varias veces. No ha parado hasta que lo ha conseguido".

Fin del amor

Antes de dar la sorpresa de su reconciliación, una amiga del matrimonio hablaba así de su relación a EL ESPAÑOL: "Va a sonar a topicazo, pero es que en este caso es verdad. Son amigos y buenos confidentes y su relación no puede ser mejor. Admiro esa madurez que tuvieron para darse cuenta de que el amor se les había terminado, pero quedaba el cariño".

Tanta cordialidad existía entre ellos que hasta hace unas semanas continuaban viviendo bajo el mismo techo, hasta que Manuel Martos encontró una casa para él en la misma urbanización familiar, en Aravaca. Inmueble que, dados los acontecimientos, "apenas ha habitado".

Antes de hacer pública su separación, la expareja llevaba tiempo distanciada, y daban prueba de ello las redes sociales de la hija de José Bono (71), pues es muy activa en su perfil de Instagram y desde hacía meses no compartía fotografías ni vídeos con su marido.

El matrimonio, que acaba de celebrar su 14 aniversario de casados, en una imagen de archivo. Gtres

De hecho, era muy habitual que ambos protagonizaran gran parte del contenido de la cuenta de TikTok de Amelia con divertidas escenas, pero la última de estas data de finales del mes de febrero.

El hijo de Raphael (79) y la hija del citado exministro de Defensa se casaron en 2008 en la iglesia del Hospital Tavera de Toledo. Al enlace acudieron más de 600 invitados; muchos de ellos rostros famosos de diferentes esferas públicas, sobre todo del mundo empresarial, musical, de la moda y de la aristocracia.

La primera vez que se conocieron en persona, y pudieron mantener sus primeras conversaciones, fue en 2007, pero Manuel llevaba ya tiempo 'enamorado' de Amelia y gracias a la relación de sus familias pudieron tener su primera reunión.

"Hace 14 años la vi bajando las escaleras del Chesterfield Café de Madrid. Se paró el mundo, el tiempo, y vi toda mi vida por delante junto a ella. Qué suerte la mía, porque catorce años después sigo dando gracias todos los días. Y sé que así será todos los días de mi vida", recordó Manuel Martos el pasado diciembre sobre lo que sintió al verla por primera vez y lo mucho que la seguía queriendo en el presente.

Nada más conocerse supieron que su amor llegaría lejos, y a pesar de que ni siquiera se plantearon cómo ni cuándo formar una familia, la vida les regaló su primer hijo al año de casarse, Jorge. Tras él llegaron al mundo Manuel, Gonzalo y Jaime. "Con esto yo creo que estamos servidos", fue la rotunda sentencia de Amelia cada vez que era preguntada por la prensa si iban a intentar tener a la niña.

