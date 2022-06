Carmen Tello, devastada por la muerte de su madre, María del Carmen Barbadillo

La que fuera gran amiga de la duquesa de Alba vive uno de sus momentos más complicados. Carmen Tello (66 años) está absolutamente devastada por la muerte de su madre, a quien estaba muy unida. María del Carmen Barbadillo falleció el martes 28 de junio a los 94 años en la capital hispalense tras arrastrar algunos problemas de salud a causa de su avanzada edad durante los últimos tiempos.

Es por eso por lo que la mujer de Curro Romero (88) estaba muy pendiente de ella, especialmente por toda la situación del Covid y ha cuidado mucho de que no se contagiara y estuviera cuidada y protegida. Su prioridad ha sido que disfrutara de la mejor calidad de vida posible pese a sus achaques.

Este duro golpe llega seis años después de la muerte de su padre, el prestigioso ginecólogo Enrique Tello, a causa de un paro cardíaco. Las imágenes de Carmen con su madre asistiendo al funeral son las últimas que se tienen de ambas juntas en público. En estos momentos difíciles, la sevillana está muy arropada por su marido, que se encuentra muy recuperado del cáncer de laringe que padeció en 2020, y también por sus cuatro hijos.

Carmen y Curro Romero pensaban casarse este 2022. Gtres.

La triste noticia seguramente obligue a la pareja a retrasar un acontecimiento que preparan con mucha ilusión: su boda religiosa, que habían anunciado para este 2022. Llevan juntos 26 años y aunque se casaron por lo civil en 2003, su sueño siempre ha sido hacerlo por la iglesia, pues ambos son muy creyentes. El problema fue la negativa de Concha Márquez Piquer, primera mujer del diestro, a concederle la nulidad eclesiástica. Tras la muerte de esta, en octubre de 2021, ya no había inconveniente para que se pudiera celebrar.

Y esta era precisamente su intención, aunque es probable que Carmen Tello decida esperar un poco antes de seguir con los preparativos. Ella misma ha confesado en alguna ocasión que deseaba un enlace familiar e íntimo, sin una gran puesta en escena. En realidad lo que tanto ella como Curro Romero quieren es sellar su amor de esta manera tan simbólica, de acuerdo a su fe.

[Carmen Tello confirma su boda con Curro Romero: "Nos casamos por la iglesia en 2022"]

En el documental sobre la vida de 'El Faraón de Camas', este le declaraba su amor incondicional a su compañera de vida. Algo que emocionó y sorprendió a partes iguales a la mismísima protagonista: "Yo no me lo esperaba, Curro es muy introvertido para sus cosas, muy suyo y no le gusta hacer alardes públicos ni demostraciones de afecto, pero me pareció precioso que dijese y sintiese eso, fui la primera sorprendida", confesaba. Ahora superarán juntos este duro trance a la espera de que al fin puedan darse el ansiado "sí, quiero".

Sigue los temas que te interesan