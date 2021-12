Carmen Tello confirma su boda con Curro Romero: "Nos casamos por la iglesia en 2022"

Para una de las últimas leyendas del toreo, tener su vida plasmada en un documental le hace tocar ya la inmortalidad. Este miércoles, justo cuando Curro Romero cumplía 88 años, se estrenó Curro Romero. Maestro del Tiempo, dirigida por Curro Sánchez Varela (hijo de Paco de Lucía) en el Cartuja Center Cite de Sevilla. El maestro estaba tremendamente emocionado, incapaz de articular palabra tras más de cinco minutos de aplausos y ovaciones, pero también porque su avanzada edad no le permite desenvolverse bien entre la multitud.

Su esposa, Carmen Tello (66 años), comentó: "Curro está un poco quitado de en medio porque se agobiaba muchísimo, está muy nervioso porque no está acostumbrado a sitios así como este teatro… Estoy muy emocionada". La segunda esposa del diestro estuvo ultimando detalles hasta las cuatro y media de la tarde, por lo que no ha tenido tiempo de tener una comida de cumpleaños como es debido. Tras la reciente muerte de Concha Márquez Piquer, que nunca dio su brazo a torcer para que su matrimonio se anulara en la Rota "ya que es Dios quien tiene la última palabra", solía decir, Curro ya es libre para casarse por la iglesia. Y lo hará después de 28 años juntos. "Vamos a terminar con todo este jaleo y nos meteremos en el otro. Nos casaremos en el 2022. Será algo muy íntimo", confesó.

Curro Romero y Carmen Tello, en el estreno del documental 'Curro Romero: Maestro del Tiempo' en Sevilla. Gtres

Cuando su padre le llevó a verle torear con 10 años, Carmen ya quedó hipnotizada por el duende del Faraón de Camas, que aún ostenta el récord de haber cortado ocho orejas en ese templo taurino que es la Real Maestranza de Sevilla. Uno de los invitados que no podía faltar fue Juan Antonio Ruiz 'Espartaco' (59), que tantas tardes compartió con el gran maestro: "Es uno de los más grandes, me enorgullezco de ser su amigo porque es un ser grandioso, extraordinario, entrañable y cariñoso. La vida se ve mucho más feliz desde su punto de vista". El extorero no echa de menos los ruedos, pero sí a lo de ser abuelo: "Tengo unas ganas tremendas de que Alejandra (29) tenga hijos, pero son ellos los que tendrán que decir. Yo por mí, encantado". En mayo pasado se casó su primogénita con Tito de Novales.

Cayetano Rivera (44) acaparó todas las miradas por su gran atractivo para todas las mujeres que asistieron a un evento al que no pudo acudir su esposa, Eva González (41). Del diestro homenajeado destacó que "este reconocimiento era necesario porque con su temple ha conseguido emocionar a cualquiera. Hay mucha gente que es currista. Lo suyo ha sido arte cuando con sus muñecas y con el vuelo del capote conseguía ralentizar la embestida del toro cuando salía con esa entereza. Todos intentamos transmitir esa forma de expresar el sentimiento". En cuanto se le preguntó qué le parecía que Kiko Rivera (37) hubiera confesado que es su hermano favorito, se batió en retirada.

Cayetano Rivera, Alfonso Diez y Juan Antonio Ruiz 'Espartaco' no se perdieron la premier del documental de Curro Romero. Gtres

Los del Río querían seguir disfrutando de los pellizcos y quejíos que les había proporcionado Curro en la arena. "Nada más hablar de Romero es hacerlo de uno de los más grandes de la tauromaquia, que tenemos que ayudar a conservarla porque es una de las grandes fiestas a nivel mundial", aseguraron.

El delicado estado de salud del veterano maestro, así como las restricciones de la pandemia influyeron en el retraso del rodaje del documental. Pero una vez que Curro terminó la quimioterapia en junio del año pasado, volvió a coger el toro por los cuernos y continuó el rodaje.

