Qué fue de Ana Anguita, la cantante del dúo 'Enrique y Ana' que 'desapareció' y no se habla con Enrique del Pozo

Hace varias décadas, en 1977, la discográfica Hispavox tuvo la brillante idea de unir profesionalmente a dos jóvenes: Enrique del Pozo (64 años) y Ana Anguita. Una extraña y exitosa e imberbe pareja. Ella sumaba ocho años; él, 20. Comenzaba el éxito del dúo Enrique y Ana. Todo un fenómeno de masas que no conoció rival durante años.

La canción La gallina Coco Au Au formó parte de la infancia de muchos niños de la época. Luego vendría la separación musical, tiempos de reinvención. Enrique probó suerte por separado y Ana, cansada de la profesión, dejó de cantar a los 14 años para no volver a coger un micrófono. Se alejó de los medios para siempre.

El dúo no sólo se separó; también se distanció personalmente. Enrique y Ana perdieron todo contacto. "Hace treinta y pico años que no nos vemos, pero no fue por nada malo", ha asegurado recientemente Del Pozo en una entrevista. En la actualidad, Ana Anguita tiene 52 años, es informática y está volcada en su familia, como ha podido confirmar EL ESPAÑOL.

Ana Anguita y Enrique del Pozo en la portada de uno de sus discos.

Pero antes de centrarnos en su presente, hagamos un repaso por sus años de éxito. Junto a Enrique del Pozo, se lanzó al mercado musical en 1977 con su primera canción, Furia. Fue la madre de ella, la actriz inglesa Ana Shivers, quien la presentó al casting. La química entre Ana y Enrique fue palpable desde el principio y los directivos de Hispavox les convencieron para que formaran ese extraño dúo.

Más tarde, vendrían otros muchos éxitos, como Abuelito, La yenka, o La gallina Coco Au Au. Sacaron siete discos y protagonizaron una película (Las aventuras de Enrique y Ana, 1981), pero Ana Anguita fue creciendo y, preadolescente, se hartó de cantar y dio un portazo a todo. Tenía 14 años cuando volvió al anonimato, de donde no ha regresado.

Fue en el año 1983 decidieron tomar caminos separados y escribieron la Canción de despedida. Una vez disuelto el grupo, Del Pozo continúo con la música. Sacó a la venta Eclipse y una producción en italiano, Milano-Madrid. Eso sí, de Anguita poco o nada se sabe. 'Desapareció' de la faz mediática y cuesta mucho conocer datos sobre su vida.

Ana estudió ingeniería informática, su verdadera pasión, y fue en la universidad cuando conoció al que ella misma definió como el hombre de su vida, Enrique Benavente, el padre de sus dos hijos. Eso sí, el amor terminó pronto para ellos y el matrimonio acabó divorciándose. En la actualidad, Ana Anguita está enamorada de nuevo y vive a las afueras de Madrid.

Sigue trabajando como informática y está volcada en la educación de sus hijos. Además, Ana está ligada a diferentes asociaciones que defienden los derechos de los sectores más desfavorecidos. Es sólo en este marco en el que Anguita ha accedido a hacer alguna pequeña colaboración recordando sus años de cantante.

Ana ha participado activamente en la organización de galas solidarias y en temas de musicales de esa índole. Lo cierto es que ella y Enrique han recibido más de una llamada para la realización de un documental en el que sacar a la luz las sombras dentro de esa etapa que todos recuerdan.

El extinto dúo de 'Enrique y Ana' posando en una imagen promocional de la época.

Recuperó su esencia como cantante en el año 2003, cuando grabó un disco con temas infantiles, a beneficio de una asociación de ayuda a la infancia más necesitada y contra el maltrato a los niños.

Hace un tiempo, Jorge Javier Vázquez (51) aprovechó la visita de Enrique del Pozo al espacio Sábado Deluxe para hacerle la pregunta: "Una curiosidad. Sé que ella ha optado por desaparecer, pero, ¿sabes dónde está Ana?".

"Hace treinta y pico años que no nos vemos, pero no fue por nada malo", confesaba el artista. En su intervención aprovechó para lanzar un mensaje tajante a quienes utilizan este dúo para criticarle: "Hay como una especie de obsesión de utilizarse para hablar de mí con desprecio cuando se hizo un trabajo maravilloso. Me siento enormemente orgulloso. Soy el de Enrique y Ana y el del Cocoguagua, y me siento muy orgulloso de ello. Pero los que utilizan eso para faltarme el respeto se la faltan a una generación", defendió.

El cantante aprovechó para recordar aquel dúo con cariño puesto que, aseguró, "no tuvimos problemas, como otros grupos de la época". Y apostilló: "Nos trataron muy bien porque yo siempre lo tuve muy claro y porque el presidente de la compañía, José Luis Gil, fue un muy serio. Yo sabía lo que estaba pasando, por ejemplo, con Parchís, pero en nuestro caso no pasó. Sobre todo yo estaba ahí para ser una persona honesta, como también estaba la madre de Ana, que era una persona muy honesta".

[Más información: Qué fue de Yola Berrocal, la polémica pareja del padre Apeles que traicionó a Joaquín Prat con un montaje]

Sigue los temas que te interesan