Qué fue de Encarnita Polo, la actriz que perdió 70.000 euros por un fraude y tuvo que empeñar sus bienes

La cantante y actriz Encarnita Polo (83 años) fue la reina del pop español a finales de las décadas de los sesenta y setenta. Es la autora de canciones tan míticas en España como Pepa Bandera y Paco, Paco, Paco. Desde bien pequeña, sólo contaba con 10 imberbes años, tuvo claro que lo suyo era la música y el artisteo.

La vida de Encarnita Polo no ha sido fácil. Las palabras sacrificio, esfuerzo, tesón y trabajo la han acompañado persistentemente a lo largo de los años. Nacida en Sevilla en 1939, Polo es hija de un maestro confitero, quien falleció cuando Encarna tenía 12 años. Su madre quedó al cuidado entonces de sus ocho hijos.

Aficionada a la música desde la niñez, con 10 años consigue ganar un concurso radiofónico. A los 12, se instala en Barcelona y emprende allí, sola y con su talento a cuestas, su actividad profesional, cantando en fiestas y galas. Ha nacido una estrella. Pronto llegaría la fama, el éxito.

La artista Encarnita Polo en un evento público en septiembre de 2015 en Madrid. Gtres

Los viajes por España y allende los mares, y las comedias musicales. No obstante, el brillo y el fulgor de su fama comenzaron a apagarse. Sus últimos años, Encarnita Polo los ha pasado retirada del foco por voluntad propia, en su querida Ávila.

Hace un tiempo, la salud le dio un revés con el peor de los diagnósticos: cáncer de pecho. Ella está fuerte y luchadora y enérgica.

Pero antes del presente, centrémonos en su pasado. La década de los 60 fue clave en la trayectoria de Polo. Se consolida su popularidad y su carrera esprinta como nunca. Tras actuar en Televisión Española en 1963, se traslada a Italia, trabajando al lado de figuras de la canción italiana como Claudio Villa o Gigliola Cinquetti.

Fue allí cuando el cine llamó a su puerta. Su nombre en la música estaba más que consolidado y la interpretación asomó en su horizonte, y probó suerte de la mano de Domenico Modugno, en la comedia musical Scaramouche. En el año 1967 dice adiós a su gira por Hispanoamérica y regresa a España, a su tierra, a sus raíces.

En su patria, el amor le hace frenar a nivel profesional. Encarnita Polo siempre se ha caracterizado por su suma discreción en lo que a su parcela personal y familiar se refiere. En agosto de 1969 contrae matrimonio con el compositor Adolfo Waitzman. La pareja terminó separándose nueve años más tarde, y fruto de la misma nació su única hija, Raquel, en 1970.

Un año más tarde, participa en el concurso Pasaporte a Dublín. En las décadas siguientes continuó en activo, si bien su popularidad fue declinando poco a poco. 2009 fue un año importante para Encarnita, de reflote mediático inesperado, de reconocimiento azaroso.

La cantante y actriz Encarnita Polo en una fotografía junto al pintor Antonio Montiel en el funeral de Marujita Díaz, en 2015. Gtres

Ese año, la canción Paco, Paco, Paco retornó al primer plano mediático gracias a un usuario de YouTube que la empleó como banda sonora del famoso videoclip de Beyoncé (40), titulado Single Ladies. Este trabajo alcanzó los tres millones de reproducciones y el tema se ubicó en el puesto número 4 del Top Musical en España en abril de 2009.

Pese a este momento de alegría, pronto la suerte daría la espalda a Encarnita Polo. Por aquellos días, la cantante y artista fue víctima de un fraude: la estafa de las participaciones preferentes en España. Polo cayó en la ruina más absoluta, pues perdió 70.000 euros ahorrados a lo largo de toda su trayectoria.

"Yo no sabía lo que eran, creía que era ser cliente VIP y que mi dinero estaba a plazo fijo. Ahora he perdido todos mis ahorros. De pronto me veo sin nada, y sin galas", declaró por entonces a una conocida revista.

Encarnita Polo durante los premios Sancho Panza en 2015. Gtres

"Con lo poco que cobro a mes no vivo, tengo casi todo empeñado. El último día que llevé un collar monísimo me dijeron que no me podían dar más porque ya tenía mucho depositado. Me llamó el director y me preguntó para qué quería el dinero. ¿Para qué lo voy a querer? Para sobrevivir", añadió.

No es la primera vez que Encarnita Polo atraviesa problemas económicos. En 2002 un juez dio la razón a su exmarido en un contencioso por el hogar conyugal, y la cantante fue desahuciada de la casa en la que había vivido toda su vida.

Encarnita tuvo que abandonar su domicilio y empeñar sus joyas para seguir adelante, pero como todas las batallas que ha librado, lo consiguió superar.

De paso, reconoció que había un motivo por el que no volvía al espectáculo: "Las televisiones no pagan, quieren que vaya gratis y eso me quita la ilusión". En ese momento, comenzó su retiro mediático. Una de sus últimas apariciones públicas fue en 2017, en el programa de amor de Cuatro, First Dates.

Ella misma se autodefinió en dicho programa como "conservadora y liberal" y dejó claro cómo es su único hombre perfecto: "Un homosexual maravilloso que estuviera enamorado de mí por ser fan y que fuera rico, claro". El hombre con el que tuvo la cita no respondía a ese patrón, pero, aun así, ambos dijeron "sí" a un segundo encuentro.

Encarnita Polo asume su retirada de los medios, pero advierte con esa contundencia y punta de chulería que sólo pueden permitirse quienes lo han hecho todo, y con éxito: "Lo que hace Rosalía (28) ya lo había hecho yo hace 50 años".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Antonio Albella (@antonioalbella)

En agosto de 2021, Encarnita Polo concedió una de sus últimas entrevistas hasta la fecha. Lo hacía desde su retiro en Ávila y hablaba con fuerza del cáncer contra el que lucha.

"Lo cogieron a tiempo y, gracias a Dios, no tuvieron que extirparme el pecho. Sigo con revisiones y esas cosas. No tengo miedo. Creo que he vencido a la enfermedad, pero el cáncer se queda ahí, y de buenas a primeras sale por otro lado. Es muy traicionero, es como un mal novio, o un mal marido", sostuvo para La Razón.

En esa charla, explicó por qué vive en Ávila: "Me vine para vivir cerca de mi hija, pero la verdad es que no me adapto a esta ciudad, no me termino de habituar… Pero, bueno, la vida es mucho más barata que en Madrid y eso es algo a tener muy en cuenta. Y estoy cerca de mi familia". Sobre su economía, tranquilizó con lo que sigue: "Vivo gracias a unos pocos ahorros y a una pensión de jubilación que ronda los 900 euros".

[Más información: Qué fue de Domingo Terroba, el polémico amor de Karina que acabó en boda ficticia]

Sigue los temas que te interesan