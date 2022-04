Qué fue de Domingo Terroba, el polémico amor de Karina que acabó en boda ficticia

Corría el año 1995 cuando la cantante Karina (75 años) presentó en sociedad a su nueva pareja sentimental, un hombre llamado Domingo Terroba. Un polémico y televisado amor que acabó en guerra y enemistad, y sobre el que siempre sobrevoló la sombra del montaje.

De hecho, en 2002, durante una entrevista en el, por entonces, exitoso Abierto al anochecer, Domingo confesó que él y Karina habían simulado una historia amorosa que duró año y medio. Incluso, orquestaron, según la versión de él, una boda ficticia.

A los pocos años, tras romper su suerte de romance, Terroba desapareció de los medios y hoy vive en Escocia y escribe novelas de misterio. La vida de Domingo Terroba no ha sido fácil y ha estado marcada por la depresión. Pero antes de zambullirnos en su presente, hablemos del pasado.

Domingo y Karina estuvieron años enfrentándose en los platós tras su ruptura. En 2017, él optaba por abandonar para siempre la esfera pública y emitió en comunicado para anunciar su determinación.

Si existe una historia de la que Karina se arrepiente sin género de duda, fue la que protagonizó con Domingo Terroba, que vino, por otro lado, a corroborar que el amor nunca ha sido el fuerte de la artista, pese a tanto como le cantó.

En una entrevista en Mujer Hoy, Karina hablaba sin ambages sobre aquel amor que tanto dio que hablar. Esa fue la flecha de amor de la que más se arrepiente: "Estuvimos sólo un año y pico, y no lo llamaría relación dado que no hubo intimidad entre nosotros".

Y añadió: "No quiero saber nada de él, sólo que esté lejos y no se acuerde de mí. Te aseguro que me hizo mucho daño con esa forma de hablar que tenía contra mí que parecía sentenciar cátedra". En sus propias palabras, no fue ese un amor romántico ni mucho menos. En otro momento, admitió que nombrar a Domingo le traía mala suerte: "A ese ni me lo nombre. Ni lo menciono porque trae mala suerte".

La enemistad entre ambos se vio claramente recrudecida en 2017, cuando Sábado Deluxe aprovechó que Karina era su invitada para llamar a Terroba. El escritor rehusó en todo momento mencionar a la cantante de El baúl de los recuerdos: "Lo único que quiero es que no se me vincule con esa señora".

Confesó haber salido escaldado de aquella relación: "El daño que me hizo fue imborrable, eso es algo que no se puede subsanar a lo largo de una vida. De hecho, me mandó a tratamiento psiquiátrico y psicológico durante 18 años y con eso lo digo todo. Aún estoy, ya voy menos a la terapia, pero aún estoy".

Siempre según su versión, durante su romance con la artista dieron comienzo unos problemas mentales con los que aún continuaba lidiando: "Siempre que me pregunten sí tengo que decirlo, que lo que me hizo fue una salvajada y que ahí quedó". Sostuvo, categórico, que nunca sintió amor por Karina: "No, no, no, nunca, no. Eso fue una cosa muy clarita, desde el principio fue una amistad".

En esa línea, Terroba aseveró que Karina se le acercó meramente por interés: "De mí se aprovechó para tener popularidad y una vez que consiguió manager y discográfica y que consiguió lo que ella quería, sacar un disco... Entonces me dio la patada, y me la dio de la peor forma que se le puede dar a una persona, inventándole lo peor del mundo".

Mientras la intérprete se reía a mandíbula batiente ante tamaña aseveración, Domingo soltaba la acusación más dura: "Ella me lo dijo a mí: 'Acabaré contigo y haré lo posible para que no salgas jamás adelante'".

"Esa es ella. ¿Es que no la conocéis? Miente, miente en cuanto a las hijas, en cuanto a la familia, en cuanto a la relación con los suyos. Una vez hablando de Juan Miguel... Es que decía cosas muy feas: 'Ojalá se mate en un accidente de coche y que yo lo vea'. Y al decir eso metió el puño contra la pared y tuvo casi una semana la muñeca dislocada. Ahí te pones a contar y no paras, no paras...", apostilló.

Terroba, además, arrojó luz sobre la supuesta soledad que ha marcado la vida de Karina, en su opinión: "¿Por qué nadie fue a esperarla cuando llegó de Eurovisión al aeropuerto? ¿Por qué no tiene amistades en el mundo profesional? Está sola completamente. Fue con muy mala fe y mira dónde se ha quedado".

A los pocos días, manifestó que esa llamada que le hizo el programa no estaba consentida por su parte para que viera la luz. Tampoco sus palabras, en su opinión, se ajustan a la verdad de la comunicación que se mantuvo: "La grabación emitida por el programa es incorrecta, incompleta y no se ajusta a la realidad, ya que se han emitido fragmentos unidos al antojo".

En otro orden de cosas, la vida de Domingo Terroba no ha sido fácil. De entrada, tuvo que lidiar con una depresión. "Es una enfermedad que tienes que acabar adoptando", aseguró al diario digital de Ávila hace un tiempo. "No aprendes a convivir con tus fantasmas, pero aceptas que te observan y que tienen su parcela en tu mundo. Al final, la tristeza me ha ofrecido una llave literaria que de otra forma no sé si hubiera conseguido", añadió.

Sigue muriendo más gente por suicidio que por Cobi, pero esto no interesa. Muere más gente por otras enfermedades que por Cobi. Muere más gente en la carretera que por C, pero la vacuna es lo que importa. — Domingo Terroba (@domingo_terroba) February 13, 2022

Actualmente, reside en Escocia y es un escritor consagrado de novelas de misterio. Su debut literario llega con Tardes con Lázaro, novela coescrita y editada por Random House.

Más tarde, escribió Oculto en la memoria, "un thriller psicológico escalofriante, donde el autor vuelca en la piel de otro los tormentos a los que le somete su mente. Novela publicada en el mercado anglosajón con el título Where The Secrets Are Hidden", como reza en su página web. A los ojos de Dios es su segundo thriller, una novela donde la fe judía y el complejo mundo de la mente conjugan intriga y drama.

Domingo no duda en opinar de cualquier temática en las redes sociales, donde se muestra muy activo. Por ejemplo, parece tener una opinión de las vacunas contra la Covid-19 muy clara: "Sigue muriendo más gente por suicidio que por Cobi, pero esto no interesa. Muere más gente por otras enfermedades que por Cobi. Muere más gente en la carretera que por C, pero la vacuna es lo que importa".

