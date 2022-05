Qué fue de Yola Berrocal, la polémica pareja del padre Apeles que traicionó a Joaquín Prat con un montaje

Hubo un tiempo en el que la televisión no se entendía sin la presencia de Yola Berrocal (51 años). No había semana, ni día, en que su nombre apareciese en televisión y probó suerte, además, en la mayoría de los realities estrella de Mediaset. En los formatos veteranos, como Supervivientes u Hotel Glam, y en los de nuevo cuño, como La casa fuerte, que llegó a ganar.

Polemista por naturaleza, Berrocal encontró en la televisión y en el show mediático su modus operandi. Su currículo es vasto; es actriz, cantante, bailarina, concursante de televisión y colaboradora. En las épocas en que la pequeña pantalla ha dejado de contar con ella, y las llamadas comenzaron a escasear, Yola supo reinventarse.

Por ejemplo, en 2018 lo dejó todo y se fue a vivir a Tarifa con un nuevo amor y se dedicó al surf. También hace un tiempo reconoció ser "mánager de celebrities". "Del mismo modo que un futbolista, cuando deja de serlo puede ser entrenador, pues yo he sido artista, bueno, sigo siendo artista y ahora me dedico a representante", sostuvo.

Qué duda cabe de que lo ha intentado todo. Eso sí, antes de zambullirnos en su presente, hablemos del pasado y de su incursión en la fama. Yolanda del Prado Pascual Berrocal, su nombre real, es natural de Ciudad Real, aunque desde muy pequeña se trasladó a vivir a la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón.

Fue a finales de los noventa, y principios de 2000, cuando se hizo pública la suerte de relación entre Yola y el padre Apeles, ya por entonces conocido en los medios de comunicación. Ese fue su mayor trampolín mediático; muchos aseveraron que aquello no fue amor, sino más bien autopromoción y montaje.

Ambos supieron jugar al despiste a ese respecto. A raíz de esto, Yola protagonizó su primera portada de Interviú. Su simpatía le llevaría a ser personaje habitual de Mamma Mía, y del late night de Javier Sardá (64), Crónicas Marcianas.

Desde ese momento comenzó una carrera en la que su físico ha cambiado mucho gracias a las numerosas operaciones -confesas- que se ha realizado. Su carrera como cantante, bailarina y colaboradora de televisión comenzó a finales de los años 90 de manos de José Luis Moreno (75).

Pocas personas conocen que Yola Berrocal, de tan claro como tenía que su futuro pasaba por la televisión, estudió Arte Dramático. Eso sí, sus dotes interpretativas las tuvo que demostrar como concursante del programa ¿Cómo lo veis?. Su primer trabajo fue como bailarina en Risas y estrellas, uno de los clásicos formatos de Moreno.

En 2001 obtuvo uno de los grandes éxitos de su carrera al fundar el grupo Sexbomb en colaboración con Malena Gracia (52) y Sonia Monroy (49). Lo que comenzó siendo una suerte de broma en Crónicas Marcianas se convirtió en un éxito musical con canciones como Ven, ven, ven.

Fue la televisión la que catapultó al estrellato a Yola Berrocal como cantante, consiguiendo vender más de 50.000 singles y ser la canción del verano de aquel año. Como muchos profetizaron como hoja de ruta, esta incursión en el mundo de la música acabó con las tres artistas enfrentadas en los platós de televisión y lanzándose reproches.

Tiempo más tarde, en 2003, Yola Berrocal se convirtió en la ganadora de Hotel Glam, el reality precursor por excelencia. Años más tarde, Telecinco quiso recuperar el espíritu de aquel programa e ideó una nueva versión, El Reencuentro. Allí, Yola volvió a imponer su ley y venció junto a Juan Miguel, el ex de la cantante Karina (75).

La celebrity ha participado también en Supervivientes, donde consiguió el segundo puesto en 2016, y en La casa fuerte, donde se alzó como ganadora junto a Leticia Sabater (55). Además, Yola Berrocal ha hecho apariciones estelares en gran parte de los programas más populares de Mediaset como Sálvame, o Cazamariposas, entre otros.

Fue en La casa fuerte, en 2020, donde Yola no sólo encontró el amor, sino que desveló la "traición", como ella misma definió, que le hizo al presentador Joaquín Prat (47). Cabe recordar que Yola contó en el reality lo mucho que le gustaba un presentador de Telecinco, cuyas iniciales respondían a las de Prat.

Comentario que volvió a sacar a la palestra unas imágenes que fueron publicadas en el año 2008, donde se los podía ver a los dos en actitud cariñosa y besándose en un parque. Desde el primer momento en que su nombre se puso sobre la mesa, Joaquín no dudó en dar un paso hacia adelante y retó a Berrocal para que contase lo que de verdad pasó entre los dos.

"Si vamos a contar la historia, la vamos a contar ella y yo, la verdad. Me parece oportuno que sea ella quién cuente esta historia aquí sentada", asintió el periodista. El día llegó y Joaquín y Yola, cara a cara, se sinceraron en el plató de El programa de Ana Rosa.

"Llevamos sin hablarnos 12 años y nos hemos saludado hoy en plató por primera vez. Tengo que decir que no he dicho nada de este asunto hasta que no estuvieras aquí, porque me parecía lo más elegante. Hay unas fotos que se publicaron y es obvio que en su día tuvimos un aquel. Nos vimos dos veces, creo, y quiero que expliques porqué no nos volvimos a ver más", comenzó Prat con la explicación.

"Te conocí en el gimnasio y creo que nos quedamos mirándonos, luego nos volvimos a ver en un sitio de copas porque yo era amiga de tu hermana. Nos dimos los teléfonos y quedamos", desveló Yola. "Quedamos en un bar, estuvimos quedando y es obvio lo que sucedió. La cuestión es qué hacía ahí ese fotógrafo", preguntó Joaquín.

"Resulta que unos días antes de que quedáramos hablé con una persona y me dijo que por qué no hacía unas fotos con algún famoso o con alguien que estuviera conmigo. Yo en ese momento estaba trabajando en televisión y no necesitaba nada. Entonces es cuando quedo contigo, le llamo antes de quedar y claro, nos siguió. Tú ibas a recoger una cosa que te habían dado, una titulación, y bueno... querían que saliera con una persona o pareja", se sinceró Yola.

Con lágrimas en los ojos, Berrocal entonó el mea culpa: "He estado analizando, y me digo '¿Porqué lo he hecho?'. Lo primero porque no gané dinero, y porque en ese momento yo estaba en televisión. Os digo que en 20 años no he llamado a ningún fotógrafo jamás, nada más que contigo. Me arrepiento muchísimo, te pido perdón y disculpas tanto a ti como a tu madre por haber traicionado tu confianza".

En la actualidad, Yola Berrocal ejerce de mánager. "Soy mánager de celebrities. Del mismo modo que un futbolista, cuando deja de serlo puede ser entrenador, pues yo he sido artista, bueno, sigo siendo artista y ahora me dedico a representante", aseguró Berrocal en un reciente reportaje emitido en Socialité.

Yola Berrocal Management es el nombre de su agencia, desde la que ha logrado cachés de hasta 20.000 euros para alguno de sus representados. "Amo esta profesión y a la hora de negociar me lo paso genial", añadió la concursante, que trabaja, además, en diversos ámbitos como el cine, la televisión, la moda o la música.

