Qué fue de Tony Genil, el polémico amigo de Yurena que tuvo que desmentir que viviera en la indigencia

Hubo un tiempo en el que la figura de Tony Genil (74 años), el cantante, showman y polemista televisivo, estaba en primera línea mediática. La música le abrió las puertas del show business, la televisión y el mundo del corazón. Grabó grandes hits y se convirtió en persona indispensable en los saraos más importantes de Madrid, en la década de los ochenta y parte de los noventa.

Este artista, de origen cordobés, nació en Puente Genil el 22 de junio de 1947. José Molina Baena es su nombre real. Desde muy pequeño se percató de que le gustaba mucho cantar y sabía que su vida estaría encaminada por esos derroteros.

Ya en el año 1975 grabó un disco, llamado España, cuánto te quiero, y fue un auténtico éxito, siendo una de las canciones más populares de España en esa época. Tras este, vinieron otros dos discos de menor éxito.

Sin embargo, su fulgor laboral fue la antesala de un declive mediático que se convirtió en su triste realidad. Sus apariciones comenzaron a espaciarse hasta desaparecer. Tanto, que incluso en 2021 Tony Genil tuvo que reaparecer en los medios para desmentir que viviera en la indigencia.

"Me han confundido con Paco Porras. Mentira, todo mentira. Yo estaba con mi familia en Castellón, comiendo manjares, fiesta, playa. Me lo he pasado muy bien, antes estuve en Torremolinos y en ese momento han sacado todo", sostuvo, a caballo entre la indignación y el humor socarrón.

Pero antes de centrarnos en su presente, sigamos buceando en su pasado. En su momento cumbre profesional, Genil se percató de que España, cuánto te quiero le había granjeado pingües beneficios. Por ello, en el marco del Mundial de Fútbol del año 1982, volvió a meterse en el estudio para darle una segunda vida.

Sin lugar a dudas, para el cantante la música era su pasión, pero cierto y verdad es que se comenzó a inclinar por el mundo de la farándula y artisteo, siendo gran admirador de cantantes de copla. En su carrera musical existió un punto de inflexión, un momento clave en el que la televisión irrumpió en su vida y, con ella, el show delirante y las compañías excéntricas, como la de Yurena (52), Loli Álvarez o Paco Porras.

Fue en el año 1999 cuando apareció en el programa Crónicas Marcianas, junto a los que formaron el fenómeno Tamarismo. Tamara Seisdedos -ahora Yurena-, Leonardo Dantés, Loli Álvarez y Paco Porras eran los personajes que coparon la televisión durante unos cuantos años dando momentos de lo más surrealistas.

Fue precisamente con ellos con los que volvió a triunfar en un tema musical, concretamente No cambié, canción que popularizó Yurena y por la que tuvieron bastantes problemas.

Tony Genil aseguró por aquellos días que Yurena le había "robado" la canción que había grabado tres años atrás, junto a su amiga Loli Álvarez. Fue una época de lo más surrealista y exitosa que dio sus frutos en Crónicas marcianas pero que, al finalizar el programa, se evaporó.

Unos años más tarde, Tony Genil se convirtió en concursante de Supervivientes 2011. Fue uno de los concursantes que más juego dio en una edición que estuvo llena de pesos pesados, como Rosa Benito (66). A pesar de que la experiencia es bastante dura, el concursante fue superando las semanas sufriendo por el hambre que pasaban.

Genil logró quedar en séptima posición, siendo el undécimo expulsado tras salvarse de cuatro nominaciones anteriores. No sólo se le ha podido ver en la isla más famosa de la televisión, sino que también entró en Acorralados como invitado vestido de Papá Noel. Participó en varias ocasiones en Resistiré, ¿vale? y en Sálvame Deluxe.

Una de las últimas apariciones importantes que ha tenido Tony Genil fue en una película de Pedro Almodóvar (72), Julieta. El artista hizo un cameo en el año 2016, algo que hizo crecer la carrera del artista, pero al que no se le ha visto desde entonces en ninguna otra película ni programa de televisión. Lo cierto es que Genil tiene las redes sociales públicas y se puede ver que, de un tiempo a esta parte no ha publicado nada nuevo.

Es en 2016 cuando cuenta que sufrió un infarto ocular, algo que le asustó bastante, y también confesó el estado económico en el que se encontraba. "Tengo una paga de 400 euros del Estado y otra de 600 euros gracias a Pilar Bardem, por AISGE (Artistas, Intérpretes, Sociedad de Gestión)", contaba a Kiko Hernández (45).

Tony Genil en una imagen de archivo tomada en un evento público en noviembre de 2016. Gtres

Fue también en esta entrevista en la que confesó que sigue manteniendo contacto con sus antiguos amigos: "Claro, menos con Tamara. A esa chica la he visto tres veces en mi vida. Fue una invención mía". Durante unos años, Tony Genil estuvo desaparecido, incluso se rumoreó que vivía en la indigencia. Tal fue el revuelo que se creó que en 2021 reapareció ante las cámaras de Europa Press, para zanjar los rumores.

De entrada, desmintió de pleno que estuviera en la ruina e indigencia: ""Tengo mi paga, mi piso propio, este piso lo compre por medio millón de pesetas, mi madre puso la mitad y yo la otra mitad porque a mí me fue muy bien con esta canción, con mi primer disco".

Desmintió, de paso, taxativamente, también ser un vagabundo, sino más bien todo lo contrario, porque es él quien da las propinas a los sin techo que piden en la calle. "En la plaza Santo Domingo hay un metro y luego el establecimiento, ahí siempre hay dos o tres chicos que piden, cuando yo paso, como me conocen, pues me piden y yo les doy lo que sea. También me ha pasado cuando voy a viajar. En el Alsa también me pasa, yo no puedo hablar con nadie, si hablo con una puta yo soy puta", detallaba Tony visiblemente molesto.

