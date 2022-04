Kerem Bürsin ('Love is in the air'), invitado de excepción de Antonio Banderas en la Semana Santa malagueña

Es posible que el nombre de Kerem Bürsin (34 años) le suene ajeno a muchas personas, pero si hablamos de su alter ego en la pequeña pantalla, Serkan Bolat, todo el mundo sabe que se trata del protagonista de Love is in the air y que, por lo tanto, el otro es el actor que le da vida.

La telenovela turca ha sido la encargada de lanzar a la fama internacional a este estambulita que se ha hecho especialmente conocido en España.

Hace poco más de un mes debutaba en el Festival de Cine de Málaga, donde fue especialmente aclamado y conoció a un intérprete patrio de renombre con el que parece haber entablado una amistad.

Cuando apenas han pasado unas semanas de aquel momento, Bürsin ha regresado a Málaga como invitado del mismo Antonio Banderas (61), que ha demostrado, una vez más, por qué es considerado uno de los mejores embajadores del país.

De hecho, durante la celebración de la gala Bürsin se confesó como admirador de Banderas, a quien aseguró haber comenzado a seguir tras verle en la película El Zorro. "Conocer a un ídolo de la infancia es uno de esos regalos que la vida te presenta, miras al cielo, sonríes y dices 'gracias'", afirmó.

El protagonista de Dolor y Gloria no solo le ha recibido con los brazos abiertos, sino que le ha hecho partícipe de la experiencia de la Semana Santa malagueña, una de sus fiestas favoritas.

Banderas y su novia, Nicole Kimpel (43), han compartido con Kerem el famoso balcón de la calle Larios, desde el que Antonio leva años asomándose, y que dispone de unas magníficas vistas para ver los pasos.

El andaluz no ha dudado en compartir el momento en sus redes sociales, acompañando las fotografías de una frase que demuestra que entre él y Bürsin hay una buena amistad. "Un placer compartir contigo tradiciones milenarias de mi pueblo natal. ¡Siempre bienvenido, querido Kerem!".

Por su parte, el turco también ha hecho uso de su perfil de Instagram para agradecerle al andaluz su gran acogida: "¡El placer ha sido mío! Poder presenciar tradiciones ancestrales tan poderosas de tu hermosa ciudad natal, Málaga, ha sido algo increíble. Y compartir esto contigo, un honor".

Junto a estas palabras, nuevas fotografías que desvelan que no estaban solos, pues en el balcón también se encontraba otra conocida actriz nacional, Cayetana Guillén-Cuervo (52). En otra de ella, además, se podía ver al malagueño explicándole los detalles de la Semana Santa, de la que es fiel devoto.

