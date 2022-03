La mansión prefabricada que Antonio Banderas no consigue vender en la zona más exclusiva de Inglaterra

La apertura del Teatro Soho de Málaga supuso un antes y un después en la vida de Antonio Banderas (61 años). El actor, que siempre tuvo claro que España era donde realmente le gusta vivir, decidió en julio de 2021 cerrar una etapa de su vida y poner a la venta una de sus propiedades más exclusivas, su mansión británica.

Una vivienda ubicada a tan solo 30 kilómetros de Londres, en la localidad de Cobham, en Surrey, que adquirió junto a su novia, Nicole Kimpel hace ya siete años y de la que todavía no ha logrado deshacerse. Pese a ser una mansión increíble a la que no le falta detalle y estar ubicada en una zona exclusiva -es conocida como el Beverly Hills británico-, no ha encontrado comprador.

Fue en el año 2015 cuando el protagonista de Uncharted y su pareja decidieron invertir en esta casa, que destaca por su original diseño de líneas modernas y la gran vegetación que la rodea, lo que también da mucha privacidad. La propiedad les costó 3,1 millones de euros, 400.000 menos de lo que piden por ella. De hecho, el precio sigue siguiendo el mismo que el del pasado mes de julio, cuando se colgó el cartel de 'Se vende': 3.500.000 millones de euros.

Demostrando que quiere hacer una buena transacción y que no le corre prisa la venta, Antonio ha optado por no rebajar ni un céntimo el coste original.

Diseñada al gusto de la pareja, la vivienda cuenta con una superficie de 500 metros cuadrados distribuidos en tres plantas diferentes a la que no les falta detalle. Pero donde más sorprende es el exterior, pues los muros habituales han sido sustituidos por paredes de cristal que incorporan doble o triple acristalamiento, según la estancia.

También cabe destacar que se trata de una construcción prefabricada de lujo, cuyo proyecto estuvo a cargo de la firma alemana Huf Haus. El proyecto original, que data de 2005, se llevó a cabo siguiendo un diseño minimalista con los toques industriales que le otorga la viga vista.

Al igual que el exterior, la zona interior también cuenta con gran visibilidad gracias a la ausencia, en gran medida, de paredes. En la planta superior se encuentran cinco dormitorios, uno de ellos el principal, que cuenta con un vestidor de casi 13 metros cuadrados y un baño en 'suite'. El resto de habitaciones, por su parte, tienen su propio balcón privado.

La planta baja, de concepto diáfano, se distribuye en comedor, sala de estar, zona de ocio y zona de trabajo. Pero también cuenta con una parte de ocio en la que hay un spa, piscina y gimnasio.

Pese a las cristaleras, que dan a toda la vivienda mucha luminosidad, lo cierto es que es una casa muy íntima al estar situada en medio de la campiña inglesa y rodeada por vegetación, a la que Antonio y Nicole quisieron respetar instalando un sistema ecoeficiente y respetuoso con la naturaleza.

