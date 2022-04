Las cifras de 'Company' en Málaga: Antonio Banderas se despide de Bobby para siempre

Ha llegado el momento del adiós. Bobby, el personaje principal del musical Company, y Antonio Banderas se despiden tras 108 funciones en el Teatro del Soho CaixaBank con un lleno absoluto de espectadores que eran incapaces de irse del teatro sin canturrear alguna de las pegadizas canciones de la obra de Sondheim.

Banderas se despidió este domingo de su personaje y le cedía su puesto al actor Roger Berruezo, en el que ha confiado para llevar el musical a Barcelona del 2 de mayo al 12 de junio en el Teatro Apolo. "Mi Bobby acaba de morir, él se queda aquí en Málaga y ya nunca jamás volveré a representarlo, pero la compañía sigue", expresó el actor.

Respecto a los motivos por los que Banderas ha decidido no seguir en la gira del musical, el actor ha asegurado que tiene "un compromiso con Málaga" y que "para llenar este teatro yo tengo que estar aquí". Así, ha expresado que Berruezo "será el que se ponga esta compañía sobre sus espaldas y tire de ella".

No es nada nuevo eso de que Banderas hace oro de todo lo que toca y Company no iba a ser menos. El musical ha finalizado en Málaga con casi 70.000 espectadores en cinco meses en cartel. La mitad de los asistentes provenientes de fuera de la provincia e incluso del país.

Sobre ello, Banderas, abrumado, no terminaba de ser consciente de ello. "Estar en una capital de provincia como Málaga con una audiencia como vosotros, es muy raro, no se ha dado jamás no solo en el teatro español, sino en todo el mundo", contaba al público de la última función en el Soho.

El actor malagueño ha ofrecido 145 puestos de trabajo en el sector con este musical y no ha querido olvidarse de las nuevas generaciones. A lo largo de estos meses 2.500 alumnos de diferentes escuelas de artes escénicas como ESAEM o ESAD han sido invitados al musical y a un total de 17 coloquios dirigidos por Banderas donde los chavales pudieron transmitirle sus dudas, peticiones y sugerencias.

Durante la función del domingo, la última en Málaga como decíamos, todos los trabajadores de la compañía y del teatro acompañaron a Antonio Banderas sobre el escenario en un emotivo homenaje a Stephan Sondheim, autor de la obra, que falleció a los pocos días del estreno de Banderas.

"Probablemente sea una de las canciones más bonitas que jamás se haya escrito para el teatro musical. Se llama Send in the clowns", dijo el actor, que presentó a la orquesta conformada por 26 músicos bajo la batuta de Arturo Díez-Boscovich que tantas alegrías le está dando. "Vamos a escucharla y a pensar en nuestro héroe, que es Stephen Sondheim, y a reflexionar en todo lo que este hombre ha hecho por el teatro musical y por el teatro en general", añadió Banderas.

Viendo las sensaciones de todos los que han salido del Teatro del Soho a lo largo de estos cinco meses, Sondheim debe estar muy orgulloso de Banderas y los suyos desde donde esté. Larga vida a Company.

