Vicky Martín Berrocal rompe a llorar al hablar de su ruptura con João Viegas: "Éramos una familia"

Vicky Martín Berrocal (49 años) ya está, oficialmente, de vuelta. Tras casi dos años viviendo en Portugal por amor, la diseñadora y empresaria ha regresado a su casa, a su hogar, a su país, al que tanto echaba de menos. A su gente, sus amigos, su familia y a los brazos de las mujeres de su vida: su madre, Victoria Martín Serrano, su hermana, Rocío Martín Berrocal, y su única hija, su gran debilidad, Alba Díaz (22).

Vicky se ha erigido este miércoles, 23 de marzo, como embajadora de Incara Solutions, un suplemento alimenticio que ya ha revolucionado el universo de la nutricosmética. Dispuesto de manera líquida, para beber como si fuera "un chupito de salud" -en palabras de su CEO- la fórmula patentada de Incara Solutions llega en un 80 por ciento al intestino, mientras que otros productos sólidos lo hacen sólo en un 20. Esto significa cuatro veces más de ingredientes que llegan a ser asimilados por el organismo.

Con un traje de chaqueta fucsia de dos piezas de su firma, Victoria Colección, radiante, generosa, sincera, transparente y directa, como siempre, al más puro estilo Vicky, la también presentadora de televisión ha hablado con EL ESPAÑOL y ha respondido sin cortapisas a todo lo que se le ha preguntado: desde su ruptura con el empresario portugués João Viegas Soares hasta la posibilidad de volver a encontrar el amor.

En un momento de la conversación, Martín Berrocal se ha roto y, entre lágrimas, ha confesado que su expareja ha sido el hombre más importante de su vida en los últimos 20 años, desde que se separase de Manuel Díaz 'El Cordobés' (53).

Vicky Martín Berrocal ha elegido un dos piezas en fucsia de su colección. Gtres

Vicky, ¿cómo está?

Estoy bien.

Primera aparición que hace después de que anunciaran su ruptura...

Que anunciaran mi ruptura, ¿no? Las cosas salen... Igual que sale cuando estás bien y feliz y tienes un nuevo amor. Bueno, era evidente. No había mucho que contar. Me llamó la atención que se diese por hecho sin haber hablado con los protagonistas. Pero bueno, aquí estoy, en Madrid.

¿Le ha costado mucho cerrar ese capítulo o está todavía abierto?

Las cosas no cuestan en el momento que tomas la decisión. La decisión no es de hoy a mañana. Es algo que tomas después de mucho pensarlo. Realmente yo cambié mi vida (suspira)

Por lo que contó en diciembre, dijo que estaba encantada.

Escúchame, que estaba encantada. Siempre he contado mi verdad. He sido muy feliz. Encontré el hombre de mi vida y era un amor entero, sano, puro. Nunca me había sentido tan amada. Cuando tú sacrificas tantas cosas es cambiar tu vida con 47 años, cuando tú estás hecha a tus costumbres, a tu familia, a lo que te gusta, a mi trabajo, a vosotros, a todo. Yo quise intentarlo. Siempre se puede volver. Decidí irme, e igual que decidí irme, decidí volverme. Era muy feliz y dejé un poco de serlo. Y lo más inteligente, y se lo recomiendo a todas las mujeres, hay que ser feliz hoy, aquí y ahora. Ser feliz es hoy. ¿Quién tiene asegurado el mañana? Yo me di cuenta de que allí no era muy feliz. Cuando renuncias a tantas cosas, yo creo que necesitas que todo funcione muy bien. Cuando deja de funcionar y estás aquí, puedes tirar con ello, pero desde allí...

Los viajes, Madrid, Lisboa...

No paré. Tengo mucho trabajo, eso es una bendición. Había cosas que nos empezaron a separar. Yo quería estar allí y él quería que yo estuviera, pero yo tenía que seguir con mi vida. Es otra cosa que les digo a las mujeres: no podemos abandonar nuestra vida por nada. Renuncié a mi hija, que para mí es tela... Y lo hice encantada y feliz. Nadie me obligó.

Una de las cosas que se comentó es que el tema económico era importante en esa relación, que él había salvado su empresa...

No. Nunca me ayudó. Yo soy una mujer que arrancó con su empresa hace 17 años y he tenido la valentía y he tenido momentos malos, y siempre lo he reconocido, al final es una lucha. Yo he dejado media vida en mi empresa y nadie me ha tenido que ayudar. Nunca lo he necesitado. Para eso estoy yo. No permito que venga un hombre a salvarme de nada. Y mucho menos, de eso. Hay muchas cosas que se han contado que no...

¿Qué es lo que más le ha dolido que se haya contado y sea mentira?

Me ha dolido eso que me has preguntado y que se me atribuyan novios a la semana y media o dos semanas de haber terminado la relación más importante de mi vida desde hace años. El respeto es fundamental. A mí tampoco me habría gustado ver que publican eso de él.

Se emociona...

Me emociono porque es lo que he vivido. Soy una personal muy sentimental y pasional, y os lo expongo hoy aquí y me quedo... Nunca lo he contado tan abiertamente a nadie. La gente es muy respetuosa conmigo. Me preguntan simplemente: "¿Estás bien?" y les respondo: "Sí, estoy bien".

Y si llegase alguien a su vida, ¿lo contaría?

¡Bueno, que si lo cuento! ¿Qué tengo que esconder yo? Yo no he escondido nada en mi vida. Pero me atribuyen a Bertín Osborne, que es un gran amigo y un compañero de trabajo desde septiembre de 2020. Es la primera persona que se enteró de que João y yo habíamos terminado. Tenemos una complicidad brutal. Somos muy amigos. Ni él quiere estar conmigo ni yo quiero estar con él. Duraríamos un cuarto de hora dos personas como nosotros.

¿Considera esta ruptura como un fracaso?

Nunca. No me arrepiento de nada de lo que he hecho.

¿Posibilidad de volver?

Nunca se sabe. La vida te sorprende y eso es lo más maravilloso. Yo creo que había que tomar esta decisión y se tomó.

¿En conjunto?

Juntos, pero a lo mejor fui yo la que decidí venirme. Nos llevamos muy bien, hablamos, no tenemos nada que reprocharnos, lo hemos dado todo y me emociono...

¿Sintió dolor al pensar en la relación de su hija, Alba, y las de João? También la presencia de Tara, la perrita que usted le regaló...

¡Jo, no me hables de Tara! (rompe a llorar) Uy, Tara, es que me has tocado... (se seca las lágrimas y su maquillador personal viene a retocarla). Perdón, es que era una familia y me he emocionado, de verdad. Desde que terminé con Manuel yo he tenido novios, que salíamos, compartíamos ratos, pero es verdad que nunca había formado una familia. Tenía un hogar, había cinco hijos. Éramos seis viajando. Ha habido muchas cosas que he compartido con João que no he compartido con nadie. Una se rompe.

Vicky Martín Berrocal se emociona al hablar de su expareja. Gtres

¿Cómo la ha apoyado Alba?

Siempre. "Mamá, ¿te quieres ir? Vale", "¿Quieres volver? Aquí estamos". Alba está contenta a medias, porque lo quiere mucho. Lo llamaba Joãsito, era como un osito de peluche para ella.

¿Cómo lo ha llevado él?

A él no le gusta nada esto. Él no tiene redes sociales, no hace entrevistas, yo no sé ni cómo dio el paso de tirar palante conmigo. Ni sus propios amigos son conscientes a veces de lo que le pasa porque es muy reservado. Tirar palante conmigo y con todas mis mochilas fue un gesto de amor por su parte.

¿Cómo ha sido el reencuentro con Alba después de su viaje a África?

Bueno, no sabes... Es que eso ha sido... Estoy muy orgullosa de Alba. Es una mujer muy decidida. Me recuerda a mí cuando tenía su edad. Dice que es el momento en el que más feliz ha sido en toda su vida. Quería quedarse, pero sólo tenía un mes porque van llegando nuevos voluntarios. Quiere buscar para volver dos meses. Ha dejado parte de su corazón allí. Ha sido difícil la vuelta. Se ha dado cuenta de que es una afortunada y se ha dado cuenta de que hay gente que no...

¿Qué le parece el posible acercamiento entre Manuel Benítez y Manuel Díaz? Esa sonrisa denota que usted sabe algo ya...

Fue el gran regalo de mi cumpleaños. Además de mis amigos y la gente que quiero y admiro, el gran regalo fue ese.

¿Cree que es sincero?

Yo creo que esta vez va a ser. Estoy convencida. Sería de las cosas más bonitas que me puede pasar a mí también.

¿Cómo se plantea el futuro? ¿Abierta al amor?

No he parado de trabajar, que eso me ayuda muchísimo. Tengo mil proyectos nuevos, estoy ilusionada con muchas cosas... Y en el amor, pues no tengo mucho tiempo ni de salir. Mira, fue mi cumpleaños, no sé a qué hora me acosté, no fui consciente de la hora, lo cogí con ganas... Y después con Victoria, que vamos a abrir tienda nueva, si Dios quiere. Tenemos ya tres.

Hemos visto a Victoria Federica vestida, precisamente, de Victoria Colección, en la portada de una revista. ¿Qué le parece que haya dado el paso de dar esta entrevista?

Victoria es independiente de toda la familia. Es muy libre, muy ella. Es amiga de Alba y trato mucho con ella, hablamos y demás. Lo que me gustó de ella es que hace tres años, cuando hizo su primer acto en solitario en Sevilla. ¿Cuál fue mi sorpresa? Aparece esa foto y la miro y llamé a mi tienda y dije: "A ver, ¿alguien ha atendido a Victoria Federica?". Y me dijeron: "Sí, se compró ese traje hace una semana". Victoria fue a mi tienda a comprarse un traje porque le gustó. Podría haber llamado, pedido... Nada. Ella por sí sola. Me parece una tía de una vez. En el primer evento de su vida llevó un Victoria. Me encanta ella y me encanta su hermano también.

¿A quién querría vestir de Victoria?

Soy muy feliz vistiendo a todas las mujeres que van a mi tienda. Pero hay alguien a quien me apasionaría vestir y es a Sofía Loren. Sería la mujer más feliz del mundo si pudiera vestir a la Loren y a la Bellucci.

¿Y a la reina Letizia?

Bueno, si se quisiera vestir de mí sería un placer, pero no por mí, sino porque soy una marca española. Lo hacemos bien, cosemos aquí... Estoy con la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, pero la Reina no... Nadie se puso en contacto conmigo, de momento. Estaría muy guapa.

[Más información: Cómo combinar el color rosa y conseguir un 'look' de 10: Nuria Roca y Vicky Martín Berrocal lo saben]

Sigue los temas que te interesan