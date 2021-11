Kiko Hernández rinde homenaje a Mila Ximénez y recuerda uno de sus grandes momentos

La pérdida de Mila Ximénez, quien falleció el pasado 23 de junio tras una larga batalla contra un cáncer de pulmón, dejó un enorme vacío en quienes la conocieron. Aunque ya han pasado cuatro meses y medio de aquel fatídico desenlace, su partida sigue conmocionando sus compañeros de trabajo, quienes con frecuencia la recuerdan en sus redes sociales o a través de la pequeña pantalla. El último ha sido Kiko Hernández (45 años), con una emotiva publicación colgada en su perfil de Instagram.

La mañana de este sábado 6 de noviembre, el presentador de Sálvame ha compartido con sus seguidores un vídeo que forma parte de una de las emisiones del programa de Telecinco y que rememora la divertida personalidad de Mila en uno de sus mejores momentos en la pequeña pantalla. En el clip aparece la televisiva 'enfadada' por la publicación de una imagen que no le hacía ninguna gracia. De fondo, mientras pedía al director del programa que se eliminara la fotografía, se escuchan las risas de sus compañeros de plató, quienes hoy mantienen vivo su recuerdo.

"Qué daría porque todo fuera como antes. Qué daría por volver a abrazarte. Qué daría porque nunca dejes de mirarme. Qué daría si pudiera besarte… No te olvido amiga…", ha escrito Kiko Hernández junto al vídeo que, en pocos minutos ha generado un sinfín de reacciones por parte de sus seguidores. Son muchos los que han asegurado que Mila Ximénez es "eterna", "especial" y una persona "difícil de olvidar".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Hernández (@kikohernandeztv)

Mila Ximénez falleció el 23 de junio, 20 días después de que Kiko Hernández sufriera la pérdida de su tía. Así lo desveló él mismo el pasado 6 de octubre, cuando tomó la decisión de mantenerse alejado de la vida pública durante un tiempo. Su iniciativa llegó poco después de la muerte de otra de sus grandes amigas, Begoña Sierra, la fundadora del Bingo Las Vegas.

"Llevo un año que no puedo más, se me junta un duelo con otro y con otro y hay un momento en que revienta", dijo el presentador. "20 días antes de Mila falleció una tía mía, luego Mila y ahora Begoña", comentó abatido, antes de confesar que estaba tomando tranquilizantes y que, incluso, había llegado al punto de no poder levantarse de la cama.

"Por mi salud mental necesito parar. Necesito parar una semana, 15 días, respirar, hacer un proceso que no hice con Mila, que no hice con mi familiar y no puedo más. Ayer tenía ideas raras en mi cabeza", expresó Kiko Hernández en su 'último' día de trabajo hasta el pasado 27 de octubre, cuando retomó sus labores en la pequeña pantalla y volvió a las redes sociales, plataformas de las que también se alejó en medio de su parón y donde este sábado ha querido rendir homenaje a su eterna compañera.

Mila Ximénez y Kiko Hernández, en una imagen compartida en redes sociales. Instagram

Problemas de salud

La pérdida de Mila Ximénez no solo afectó a Kiko Hernández a nivel emocional. También le generó consecuencias en su artritis psoriásica, la enfermedad degenerativa y autoinmune que padece el colaborador desde hace nueve años.

"La artritis psoriásica está muy vinculado a estados nerviosos y, posiblemente, te tiene que haber afectado más, coincidiendo con estos meses en los que has estado preocupado por Mila y después por su pérdida", explicó el médico Jesús Sánchez Martos en Sálvame, pocos días después de la muerte de la sevillana, anteponiéndose a la respuesta de Kiko. "Muchísimo, muchísimo", respondió el televisivo, confirmando que inmediatamente después de la muerte de la periodista notó un empeoramiento en lo que se refiere a esta enfermedad crónica que lo ha obligado a tomar importantes decisiones. Entre ellas, mudarse a una casa más cómoda.

[Más información: El fatídico año de Kiko Hernández tras perder a tres seres queridos en pocos meses: sus grandes apoyos]

Sigue los temas que te interesan