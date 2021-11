Rafael Amargo, sobre Carla Vigo tras su debut en el teatro: "Tiene cosas bonitas, es muy espontánea"

El pasado viernes 29 de octubre, Carla Vigo (21 años) debutó en la obra teatral Yerma, protagonizada por Rafael Amargo (46). El bailaor contrató a la joven para su espectáculo y le dio la oportunidad de cumplir su sueño de convertirse en actriz, faceta que el coreógrafo valora de una forma positiva.

"Las críticas han sido muy buenas, yo no iba a permitir que fueran malas, es una chica que está empezando, un personaje no difícil, vulnerable, a todo el mundo le ha encantado", ha comentado Rafael Amargo en conversaciones con Europa Press, una semana después de la primera presentación de Carla Vigo. "Hay que empezar una carrera, tiene 21 años, está bien. Tiene cosas muy bonitas, es muy espontánea", ha añadido el bailaor, quien también ha sido preguntado sobre la posibilidad de que los Reyes, Felipe VI (53) y Letizia (49) acudan a ver a su sobrina sobre el escenario.

"Es su tía, es muy querida y comprometida. Sus Majestades los Reyes tienen que venir. Han venido antes cuando no estaba la sobrina, ahora con más motivo", ha comentado Amargo, quien fue testigo de la pena de Carla Vigo por perderse una celebración importante días después de su primer show. "El otro día fue el cumpleaños de Leonor (16) y Carla no pudo ir porque estaba trabajando y decía 'qué pena que no puedo estar con mi prima'", ha contado el bailaor. Sobre la actitud de la sobrina de Letizia, ha comentado: "Ella está encantada, es muy receptiva, parece que no se da cuenta y luego lo hace".

Las palabras de Rafael Amargo coinciden con las de la propia Carla, quien tras su debut expresó a través de sus redes sociales que ha quedado "muy contenta" con su esta nueva oportunidad que, si bien cuenta con una valoración positiva por parte de sus protagonistas, también ha generado cientos de críticas.

Carla Vigo en su debut en 'Yerma'. Gtres

Algunos han cuestionado el fichaje de la joven, afirmando que no está preparada para un show tan exigente, en el que los actores son profesionales de la interpretación y el baile. Otros, han puesto en juicio las intenciones de Rafael Amargo y han expresado que el contrato de Carla Vigo se produjo por ser sobrina de la reina Letizia. Pero, en palabras del propio bailaor, nada más lejos de la realidad. "Quiero que no señale el pueblo a nadie ni la tomen con la chiquilla, yo para llenar teatros no necesito a nadie", expresó poco antes del debut de la joven actriz.

Según pudo conocer EL ESPAÑOL, Carla Vigo y Rafael Amargo se reunieron en Málaga para ultimar los detalles del fichaje de la intérprete. De acuerdo con fuentes de total solvencia, la sobrina de la Reina cobrará 200 euros por función, una cantidad con la que "está muy satisfecha". A día de hoy, tal y como pudo saber este periódico, la prima la princesa de Leonor solo busca adquirir experiencia. "Está totalmente entusiasmada de poder trabajar con un maestro como Amargo. Cree que es un gran aprendizaje y no le hubiera importado no cobrar", aseguraron a este medio.

Carla Vigo y Rafael Amargo comparten una escena en 'Yerma'. Gtres

Fue el pasado viernes 20 de octubre, Carla Vigo salió por primera vez a un escenario, en Pozoblanco (Córdoba), durante el espectáculo de Rafael Amargo, Yerma. La sobrina de la reina Letizia apareció en un instante en el que las luces se volvieron íntimas, en un tono negro y azulado. En todo momento estuvo arropada por otros artistas, incluso por el mismísimo bailaor.

[Más información: Carla Vigo debuta en la obra teatral 'Yerma' de la mano de Rafael Amargo: las fotos de su actuación]

Sigue los temas que te interesan