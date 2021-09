María Patiño recuerda a Mila Ximénez tres meses después de su muerte: "Pensándote a diario"

Este jueves 23 de septiembre se cumplieron tres meses del fallecimiento de Mila Ximénez, una dolorosa pérdida que sigue conmocionando a quienes la conocieron. Hace una semana era Jorge Javier Vázquez (51 años) quien expresaba públicamente que no hacía otra cosa que pensar en la presentadora. Ahora, ha sido María Patiño (50) la que se ha pronunciado en las rede sociales para dejar claro que el recuerdo de la sevillana permanecerá para siempre.

"Tres meses, pensándote a diario....", ha escrito María Patiño la mañana de este viernes 24 de septiembre en su cuenta de Twitter. Su mensaje, que en pocos minutos se ha llenado de 'me gusta' y ha emocionado a algunos de sus seguidores, quienes le han dejado comentarios como los siguientes: "Así son las pérdidas, imborrables e inolvidables", "Eterna Mila", "Mila forever" o "Está con nosotros de otra manera". Algunos usuarios, sin embargo, han utilizado el tweet de la colaboradora de Sálvame para dejar opiniones en contra de la gallega.

Pero esta no es la a primera vez que María Patiño recuerda a Mila Ximénez en sus redes sociales. El mismo día de su partida, la presentadora de Socialité le dedicó unas bonitas palabras a su compañera, a través de su cuenta de Instagram. "Cuando te asomes, nos veras a todos. Ahora te enfrentas a un nuevo reto, una nueva vida. No te digo adiós, te doy las gracias. Ahora me siento más segura, tengo un batallón de ángeles. Hasta pronto, amiga mía", escribió entonces.

Tres meses, pensándote a diario.. September 24, 2021

La bonita amistad que unía a las presentadoras, también se ha hecho notar en la pequeña pantalla. En reiteradas ocasiones, María Patiño ha hecho referencia a Mila Ximénez, demostrando que su unión será eterna.

"Me gustaría decir algo. Mila siempre ha sido y sigue siendo, seguro, una gran seguidora de este programa. Los inicios de Socialité' no fueron fáciles. No hubo día que ella no dejase de animarme para creer en lo que este equipo y la que tienen ustedes delante siguiésemos adelante", expresó María Patiño en el espacio que conduce los fines de semana, apenas tres días después de la muerte de la sevillana. Además, en su nombre, hizo una importante promesa: "Por ti voy a hacer lo que tú siempre has dicho. Confiar en lo que hago y confiar más en mí".

En su programa, María Patiño también contó cómo vivió los últimos días de Mila Ximénez, quien falleció tras una larga batalla contra un cáncer de pulmón. "Había que mantener el tipo delante de la tele y que nadie notase nada", comentó la presentadora, quien decidió actuar de esta manera por respeto a la familia de su amiga. "Luego hubo el momento de vivir la noticia", expresó. "Al día siguiente tomas conciencia de una realidad que no tiene vuelta atrás", añadió.

María Patiño y Mila Ximénez junto a sus compañeros de 'Sálvame' en una imagen de archivo. Gtres

Aunque el dolor es inevitable y su fallecimiento fue un momento de profunda tristeza. Patiño prefiere quedarse con los recuerdos bonitos. "Ahora cuando pienso en ella no puedo evitar reírme de muchas cosas que hemos vivido. Aunque no puedo más que sentirme huérfana porque ella me protegía de muchas cosas", dijo María Patiño tras la muerte de Mila, quien dio a conocer su enfermedad a través de la pantalla de Sálvame. La presentadora de Socialité, sin embargo, se enteró poco antes, durante una conversación que no olvidará jamás.

"Quedaban cinco minutos para acabar el programa (Socialité). Me dijo: 'Quiero hablar contigo y quiero que estés tranquila'. Me comentó lo que le habían diagnosticado. Protectora y cuidadora hasta el final. Esa era Mila. No estaba pensando en ella, siempre estaba pensando en los demás", dijo en alguna ocasión María Patiño, quien ahora ha vuelto a demostrar que el recuerdo de la presentadora es eterno.

[Más información: La deteriorada salud de Manolo Santana en su primera reaparición tras la muerte de Mila Ximénez]

Sigue los temas que te interesan