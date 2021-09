La deteriorada salud de Manolo Santana en su primera reaparición tras la muerte de Mila Ximénez

Hacía varios meses que Manolo Santana (83 años) no acudía a un acto público. Su vida, en los últimos años, ha estado marcada por un perfil bajo a nivel mediático, y escasas han sido las ocasiones en que ha asistido a eventos. De hecho, el pasado mes de julio causaba baja en un acto en Marbella y muchos fueron quienes pusieron el foco en su maltrecha salud.

Su mujer, Claudia Rodríguez, salió al paso entonces de las especulaciones, asegurando que Manolo ya no se encontraba en disposición de hacer vida pública. Ahora, meses después, el tenista ha asistido a la presentación de la Mutua Madrid Open -como Presidente de Honor del Open-, en la que ha sido su primera reaparición desde la muerte de su exmujer, Mila Ximénez.

Manolo Santana a su llegada a la Mutua Madrid Open. Gtres

En compañía de su mujer, de la que se agarraba para poder caminar no sin dificultad, encorvado y con aparentes problemas de movilidad, el estado físico de Santana ha sorprendido a propios y extraños. Con un traje azul, sin desprenderse de las gafas de sol, ni la mascarilla reglamentaria, el deterioro físico del deportista es evidente, acuciado especialmente en estos últimos meses a tenor de las imágenes. En todo momento, a su lado, ha estado su mujer, atenta y solícita a todas sus reclamaciones. Una vez sentado en la pista, Manolo Santana ha recibido el afectuoso saludo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (46), y de la vicealcaldesa, Begoña Villacís (43), entre otros rostros conocidos. Más allá de su estado de salud, lo cierto es que este ha sido un acto en el que todos los presentes han dedicado a Santana unas emotivas palabras. Feliciano López (39) ha asegurado: "Todavía recuerdo como un niño cuando Manolo Santana, el hombre que le da nombre a esta pista, me dio una invitación para jugar el Masters de Madrid, desde entonces mi relación con el torneo es idílica".

Tras el acto, Santana ha abandonado la pista entre aplausos de los allí presentes, en una ovación cerrada. Estas impactantes imágenes de Santana llegan después de que este pasado verano se hiciera viral en redes sociales un vídeo en el que se podía ver a Manolo jugando al tenis con aparente gran agilidad a sus 83 años.

Santana saludando a José Luis Martínez-Almeida y en compañía de su mujer en montaje de JALEOS. Gtres

No cabe duda de que entre aquellas imágenes haciendo deporte y las presentes existe una gran y notable diferencia en cuanto a su salud. Fue el extenista Àlex Corretja (47) quien colgó en su muro un vídeo en el que se podía ver a Manolo Santana en plena forma jugando una partida de tenis. "Manolo Santana, a sus 83 años, ¡sigue sintiendo la pasión por el tenis y practicándolo habitualmente! Hace 55 años que triunfó en Wimbledon. #Wimbledon2021 #Wimbledon #leyenda #ídolo!. Amig@s de Twitter, creo que Manolo merece que este vídeo lo hagamos viral", posteaba Corretja acompañando al vídeo.

En él, Santana, ataviado con unas deportivas, un conjunto azul y raqueta en mano, se movía por la pista con la destreza y agilidad que lo convirtieron en campeón del mundo. "Hace ejercicio y cuida mucho su alimentación", informaba a JALEOS hace un tiempo alguien de su entorno más cercano, intentando restar importancia a los rumores de un serio deterioro.

¡Manolo Santana a sus 83 años sigue sintiendo la pasión por el tenis y practicándolo habitualmente! Hace 55 años que triunfó en @Wimbledon #Wimbledon2021 #Wimbledon #leyenda #idolo! Amig@s de Twitter, creo que Manolo merece que este vídeo lo hagamos viral 😍❤️ pic.twitter.com/BvpeDEZPSl — Alex Corretja (@AlexCorretja74) July 11, 2021

"De mente está fabuloso. Ya me gustaría a mí", se sostenía entonces. Unas declaraciones que distarían, y mucho, de la actualidad. Al menos, en lo que al estado físico se refiere. Meses atrás también se habló mucho en los medios acerca de si Santana fue informado del fallecimiento de Mila Ximénez. Manolo no ve nada de televisión, pero que sí está al cabo de la calle del deceso de la madre de su hija.

Le llegaron en esos días "muchos WhatsApp para informarle", y conocer su reacción, como avanzó ABC. No los respondió, aunque los leyó. En esa línea, se hizo constar a este medio que Manolo Santana nunca habló ni habla de Mila en su discurrir diario. Ese fue un capítulo que cerró hace tiempo. Silencio, para lo bueno y para lo malo. Este periódico no ha podido conocer, no obstante, en qué punto se encuentra la relación de Manolo Santana con sus hijos. En concreto, con su hija Alba.

Tampoco si ha habido algún tipo de acercamiento o comunicación con Alba Santana desde el deceso de Ximénez. Nadie sabe o no se quiere responder por respeto o amistad. Para cerrar el artículo y la conversación, se asegura que el tenista "recibe el cariño de sus compañeros del tenis, de sus amigos y su familia". Es un hombre "feliz", que ha recogido todo lo que ha sembrado. Vive una vida tranquila y sin grandes alteraciones.

