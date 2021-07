Mila Ximénez, un mes después de su muerte: éxito en redes, polémicas y el recuerdo de sus amigos

Muchas cosas han cambiado desde el pasado 23 de junio, cuando Mila Ximénez falleció en su casa de Madrid a causa de un cáncer de pulmón. Su partida, que sigue conmocionando al mundo de la televisión, ha propiciado una serie de acontecimientos en lo que a su vida personal y profesional se refiere. Algunos, todavía inexplicables.

Desde la fecha de su muerte hasta el pasado jueves 21 de julio, la que fuera colaboradora de Sálvame experimentó un aumento exponencial de seguidores en su perfil de Instagram. Sobre todo, el día de su fallecimiento y los dos posteriores. Pese a su evidente inactividad, en el último mes la cuenta de Mila Ximénez consiguió 16.530 followers, lo que se traduce en un 164,4% de ganancia. Así lo desvela un análisis de Social Blade, la herramienta especializada en redes sociales. Se trata del mayor pico de crecimiento que tuvo la presentadora en mucho tiempo. Entre enero y junio de este año, por ejemplo, su mayor éxito se había dado en abril, cuando la empezaron a seguir poco más de 3.000 personas.

También son notorios los comentarios que le han dejado varios usuarios en la última fotografía que colgó, justo un mes antes de morir. Además de lamentar su partida, sus fans han expresado a través de un sinfín de mensajes que la echarán mucho de menos y que les será muy difícil ver la televisión sin su presencia en los platós. Algunos, incluso, han pedido que no se cierre este perfil para seguir conectados, en cierta forma, con la periodista sevillana. Todos estos datos no han hecho más que confirmar que, si bien ya no está físicamente, su recuerdo sigue vivo en aquellos que la querían.

Mila Ximénez y su hija, Alba Santana, en una imagen captada en junio de 2020. Gtres

Además de sus seguidores, sus amigos y compañeros de trabajo le han dedicado emotivas palabras que han demostrado que la andaluza será una figura eterna en la televisión de nuestro país. Una de las últimas en sumarse a esta ola de mensajes fue Carlota Corredera (47), quien el 16 de julio tras regresar de unas espectaculares vacaciones de verano pisó por primera vez el plató de Sálvame, ahora rebautizado como plató de Mila Ximénez. La presentadora quiso dejar patentado este momento en su perfil de Instagram con una fotografía del día de su boda. "Ese 15 de junio de 2013, Mila sonreía y aplaudía mientras Carlos y yo nos casábamos antes nuestros familiares y amigos. Y ahí estaba ella, en su versión más dulce. Esta tarde vuelvo a Sálvame, mi primer día en el plató #MilaXiménez. Te sentiré muy cerca, querida Mila", escribió entonces la gallega.

Aunque ha sido un mes de grandes emociones y de poner ciertas cosas en orden, el nombre de la periodista no ha estado exento de polémicas. Pese al bonito recuerdo que se mantiene de ella, algunos acontecimientos relacionados con su vida privada han dado que hablar en las últimas semanas. Tal es el caso de la publicación de sus memorias en la revista en la que trabajó. Ante la divulgación de algunos momentos de su vida privada, su hermano Manolo se mostró enfadado y distante. "No sé lo que publican. Intentaré verlo, pero nunca hemos vendido nada a nadie. Nosotros no vendemos nada", explicó en conversaciones con La Razón.

Las pertenencias de Mila fueron repartidas entre sus familiares y amigos. Gtres

Lo que sí ha estado bajo la supervisión de Manolo ha sido la mudanza y la repartición de los bienes de Mila. Una semana después de su triste partida, su casa en Madrid fue desalojada y sus pertenencias repartidas entre sus familiares y amigos. La periosita lo dejó todo bien atado antes de su muerte y se aseguró de que cada una de las personas que ella quería tuviera un recuerdo suyo. Así, sus objetos más preciados fueron identificados con el nombre de la ciudad a la que debía viajar o la denominación de la persona que heredaría alguno de sus recuerdos. A día de hoy, su vivienda permanece vacía y esperando por un nuevo inquilino que esté dispuesto a rentarla por 3.500 euros al mes.

[Más información: El íntimo recuerdo que Carlota Corredera ha compartido sobre Mila Ximénez en un día clave]

Sigue los temas que te interesan