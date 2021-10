Kiko Hernández, demandado por presunto "acoso telefónico" y una orden de alejamiento

Cuando Liberto López de la Franca y Gallego, historiador, humanista, biógrafo y exconcursante del reality show Acorralados, salió del concurso en diciembre de 2011 se pensó mucho tomar una importante decisión: denunciar a varios medios de comunicación y, en concreto, a Kiko Hernández (45), por "presunta intromisión ilegítima en su derecho al honor, intimidad personal y propia imagen". Tardó en hacerlo, pero lo hizo. Entendía entonces López de la Franca que su honor se había visto mancillado y necesitaba que la Justicia actuara en su nombre.

Finalmente, aquella demanda, en la que se reclamaba "150.000 euros por daño emergente y otros 150.000 por lucro cesante", fue archivada en lo penal, aunque en la actualidad, explica Liberto a EL ESPAÑOL, se encuentra en el Tribunal Supremo, en "recurso de casación". Sostiene el que fue jefe de la casa del infante de España Leandro Alfonso de Borbón Ruiz Austria, que no hay nada perdido, que va a batallar hasta el final y llegará a las instancias que considere oportunas.

Liberto López de la Franca en una imagen reciente. Cedida a EL ESPAÑOL

Ahora, un nuevo contencioso recrudece esta guerra entre Liberto y Kiko Hernández, batalla que empezó siendo televisiva y acabó en judicial. Según él mismo confiesa, López de la Franca interpuso el pasado 11 de octubre una denuncia en el Juzgado de Guardia de Ciudad Real al colaborador de Telecinco por supuesto "acoso telefónico y por utilizar mi imagen sin permiso". No solo eso: ha solicitado "una orden de alejamiento", tal y como explica en exclusiva el propio Liberto a este periódico. "Le he puesto una demanda por una cautelarísima y una orden de alejamiento por acoso", informa. Amparándose en el Código Civil y Penal, que reza, informa Liberto, que "una persona que ha sido demandada o codemandada ni debe ni puede ponerse en contacto", el actual Gran Maestre de la Real Imperial y Soberana e Ínclita Orden Militar de Caballería de Alfonso XIII ha dado este nuevo paso: "Cuando salió la primera sentencia, con la que el juez no entra en el fondo y estima que estaba prescrita, ese día de la sentencia me manda a uno de mis teléfonos un WhatsApp en el que me dice una serie de cosas".

Y añade: "Al tiempo me vuelve a enviar otro mensaje donde me dice que voy perdiendo juicios y que ahora me toca pagar costas. Cosa que no es verdad porque tengo un abogado de oficio y no me toca pagar nada. Hasta en eso está mintiendo este señor. Al hacer esto este señor (enviarle mensajes), yo creo que es una cuestión de acoso. Este hombre ha roto unos límites procesales y extraprocesales al ponerse en contacto conmigo".

Kiko Hernández en el último adiós a su amiga Begoña Sierra, fundadora del Bingo Las Vegas. Gtres

La última palabra de este nuevo contencioso la tiene, obviamente, el juez una vez interpuesta la demanda. López de la Franca confía: "Está acosándome de una manera directa hacia mi persona. Interpuse la demanda el pasado lunes 11 de octubre. El caso está en el Juzgado de Guardia y ahora tendrá que decidirlo el juez. Se ha interpuesto una cautelarísima y una orden de alejamiento. La orden la he puesto porque aunque yo no vivo en Madrid, mi puesto de trabajo sí está en Madrid. Yo no quiero volver a ver a este señor".

Sostiene Liberto que esos mensajes que él entiende como "acoso" se han producido recientemente. En concreto, en "septiembre" del año presente. Echando la vista atrás, reflexiona López de la Franca sobre su controversia con Hernández: "Esto se inicia incluso antes del reality Acorralados. Este señor, como es un catedrático de embrollos y mentiras, nunca actúa estando la persona presente. En mi caso, en la ausencia de una persona que está en un reality y no se puede defender. Habiendo una indefensión total".

López de la Franca en una imagen actual. Imagen cedida a EL ESPAÑOL.

Al ser preguntado acerca de por qué no actuó contra Kiko nada más abandonar el concurso, aquel diciembre de 2011, sostiene: "Hay una serie de cuestiones que las personas no conocen de fondo. Y es que, si tú inicias un procedimiento tienes que denunciar también a la cadena. Y eso te coloca en un brete con la productora, porque tú te debes a un contrato, y si no cumples ya no te llaman más veces. Además, como nos pagaban a 90 días, el abogado que yo tenía entonces me dijo que no se me ocurriera iniciar nada en aquel momento porque tenía que cobrar, y hasta que no cobras el total te pueden hacer una sanción". Y remacha Liberto López de la Franca: "Yo no predispuse que esto iba a ser un escándalo. Todas las mentiras, las infamias, las ignominias... Él ha dado por hecho cosas de mí que nunca han ocurrido". Un juez tendrá la última palabra próximamente.

