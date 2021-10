El fatídico año de Kiko Hernández tras perder a tres seres queridos en pocos meses: sus grandes apoyos

Fue el pasado 4 de octubre cuando la vida del colaborador de televisión Kiko Hernández (45 años) volvía a zarandearse con otra trágica pérdida. Fallecía otra gran amiga, de las de toda la vida: Begoña Sierra, la fundadora del Bingo Las Vegas y uno de los pilares fundamentales para el aguerrido tertuliano. Esta muerte acontece tan solo cuatro meses después de que Kiko tuviera que decirle adiós a otro bastón en su vida, Mila Ximénez. Demasiado dolor en tan poco tiempo.

"Llevo un año que ya no puedo más. Se me junta un duelo con el otro y con el otro... hay un momento ya en que revientas. Yo no soy de tomar muchas pastillas, pero el lunes me tomé ya no sé cuántos lexatines y no sabía dónde estaba. Necesito descansar porque no estoy bien", aseguró en su regreso a Sálvame tras el último adiós a Begoña. No cabe duda de que sí; ha sido el año más duro para el colaborador, quien, además, sostuvo casi entre lágrimas que no está acostumbrado a la muerte, y menos tan sucesiva.

El colaborador Kiko Hernández junto a su gran amiga Belén Rodríguez en el último adiós a Mila Ximénez. Gtres

Al decir esto, el que fuera concursante de Gran Hermano tuvo que abandonar su puesto de trabajo por unos minutos, no sin antes aseverar: "Necesito un tiempo, por mi salud mental necesito parar porque no puede ser, ayer tenía ideas raras en mi cabeza". No solo Kiko Hernández se ha enfrentado en tan pocos meses a la muerte de dos importantes y capitales amigas: también ha dicho adiós a una tía a la que estaba muy unida, como deslizó en el programa. Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, el fallecimiento de esta familiar tuvo lugar tan solo días antes del de Mila Ximénez de Cisneros. Ahí comenzó un dolor que todavía no ha podido digerir.

Aquel fue un shock y un dolor desgarrador, pero la rapidez del adiós a Mila lo dejó devastado. "Aún así todos (los colaboradores) tuvieron que seguir dando el callo, y él el primero", informa alguien cercano a la productora. La muerte de Begoña, fue el remate. Inesperada, abrupta, desquiciante: "Estuvieron hablando días antes y mandándose mensajes y audios. Ella era como una segunda madre para Kiko y para sus hijas. Una más en casa. Murió tras una larga enfermedad que se le complicó en el último tiempo, pero nadie supo la gravedad hasta que pasó, solo los íntimos". En las últimas horas, se ha hecho público que Kiko Hernández ha tomado la drástica decisión de abandonar todas sus redes sociales, amén del espacio donde trabaja.

Kiko Hernández en una imagen tomada en enero de 2018. Gtres

Ni rastro de Instagram ni Twitter. "Esta vez quiere desconectar de verdad y a veces la agresividad que se respira en esos sitios no es muy buena para la salud mental", explica alguien que lo frecuenta. En otro tiempo, un combativo Kiko dispararía contra todos, pero ahora no está fuerte. Necesita más que nunca de los suyos y ahí están. "No solo se están preocupando mucho las personas conocidas de Sálvame, y su grandes amigas como Marta López (47) y Belén Rodríguez (54). También la cúpula está muy encima de él", sostiene alguien bien informado. Ha recibido mensajes "de la persona más inesperada". Tampoco ha ayudado precisamente el cambio de casa que ha efectuado recientemente. Fue el pasado 23 de junio -día de la muerte de Mila Ximénez- cuando la revista Diez Minutos publicó que Kiko Hernández, aquejado de artritis psoriásica -una dolencia que ataca a la movilidad-, tuvo que cambiar de domicilio porque en su residencia anterior, ubicada a las afueras de Madrid y distribuida en tres plantas, se le hacía complicado moverse. "No podía ni subir las escaleras. Había noches que me quedaba en el salón porque era incapaz de subir cuatro pasos", explicó este miércoles el tertuliano, retomando aquella información.

El nuevo hogar de Kiko es un chalet, valorado en 2,5 millones de euros, tiene unos 3.000 metros cuadrados de parcela y 700 metros cuadrados construidos, en los que el televisivo dispone de todo lo necesario para su día a día, junto a sus hijas Abril (4) y Jimena (4), sin moverse de la planta baja. Sin embargo, pese a estas comodidades, se explica a este medio que "la mudanza llegó para él en el peor momento". No hubo más remedio que efectuarla, pero no dejó de ser un importante plus en su desánimo y estrés galopante. De hecho, esos días Hernández reconoció que su enfermedad se agravó con la muerte de Mila Ximénez. Se confía en que a finales de octubre regrese a su puesto de trabajo.

Begoña, una 'segunda madre'

Begoña era conocida por casi todos los colaboradores de Sálvame, pero su amistad con Kiko Hernández era la más honda y especial. Eran muy amigos, de hecho, el propio colaborador desveló que Begoña le acompañó cuando nacieron sus hijas, Abril y Jimena. Fue uno de sus principales apoyos en aquellos días tan emocionantes. La empresaria no dudó en trasladarse hasta Estados Unidos para estar al lado de su amigo. Poco después de conocer el trágico desenlace de su muerte, Kiko Hernández ha hecho público un emotivo mensaje en sus redes sociales: "¡Hasta siempre amiga…cuídate mucho y buen viaje!". Recuerda que junto a ella aprendió que en la vida hay días "que no significan nada" y momentos "que lo significan todo".

Hernández y su amiga Begoña Sierra en una imagen subida a las redes sociales.

Begoña era una mujer muy querida en el universo Mediaset. De hecho, siempre que el espacio vespertino de Telecinco, Sálvame, ha podido promocionar de algún modo su sala de juegos lo ha hecho como favor a su nombre y su memoria. La empresaria y el colaborador de Sálvame se conocían desde hace casi 20 años, antes de que Hernández se convirtiese en concursante de la tercera edición de Gran Hermano. Después, Hernández utilizó su popularidad para promocionar el popular Bingo Las Vegas, un detalle que la empresaria siempre le agradeció. Con el paso de los años, la sala se convirtió en el centro neurálgico de infinidad de famosos. En 2017, Begoña visitó el plató de Telecinco.

Allí desveló cómo fue el proceso de Kiko para adoptar a sus hijas en Estados Unidos, así como dio a conocer aspectos hasta la fecha desconocidos de las menores: "Abril es muy alegre y está moviéndose continuamente. Jimena es más tranquilita", confesaba Begoña, para añadir: "Las dos comen muy bien, pero Jimena es muy tragona". Qué duda cabe de que se trata de un nuevo mazazo en la vida personal de Kiko Hernández, tras el fallecimiento de su otra gran amiga Mila, quien perdía la vida el pasado 23 de junio, víctima del cáncer.

