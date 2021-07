Bigote Arrocet, de nuevo ilusionado y con ganas de responder a Teresa Campos: "Ya es hora de que lo cuente"

A pesar de que ya ha pasado bastante tiempo desde que se hiciera pública la ruptura entre María Teresa Campos (80 años) y Edmundo Bigote Arrocet (71), todavía, a día de hoy, hay muchos detalles que se desconocen. Y es que, solamente se sabe la versión de la veterana comunicadora, ya que el humorista nunca ha roto su silencio para hablar de los motivos por los que decidió abandonar la casa de su amor y no volver nunca más.

Fiorella, la sobrina de Edmundo, está de nuevo en España y ha atendido a los medios de comunicación. Ha desvelado, entre otras cosas, que su tío sigue en Chile y que podría tener una nueva ilusión: "Está ilusionado y feliz". Fiorella también ha querido comentar las últimas noticas de María Teresa Campos; su estado de ánimo y cómo no habría superado la ruptura con su afamado tío: "Le va a costar, ella estaba muy ilusionada con él". Sobre las hijas de la veterana comunicadora, sostiene: "No tengo palabras, primero dicen una cosa, luego otra, nunca son claras".

Bigote Arrocet en imagen de archivo. Gtres

En cuanto a si Edmundo Arrocet podría desenmascarar a Carmen y Terelu, Fiorella asegura lo que sigue: "No tengo palabras, es algo de él. No tengo nada en contra de las Campos, pero el día que estuve en Viva la vida ni siquiera se despidieron. La educación es lo más importante". Y añade: "Carmen dijo que era encantadora. No tengo nada en contra de ellas, pero las actitudes lo dicen todo".

La sobrina del humorista asegura que su tío vendrá pronto a España y dará su versión de todo lo que pasó: "Yo creo que ya es hora de que lo cuente. Ellas han hablado y nunca han dicho la verdad, pues ahora le toca a él. Él va a volver pronto, siempre está al tanto de todo, pero no le interesa nada. Vive su vida tranquilo y feliz".

Teresa abandonó Málaga

Teresa Campos en la playa de Málaga en julio de 2020. Gtres

Hace unos días, este medio se hizo eco de la decisión de Teresa Campos de regresar a Madrid tras pasar unas semanas en Málaga. "Teresa no tiene ánimos para nada, tampoco quiere hacer vida social. Su familia la ha animado a salir, a pasear y alguna cena, pero ella lo ha declinado", informaba alguien cercano a la presentadora a este medio. Este verano la ha cogido más "desanimada" de lo normal. En Madrid está su casa, su rutina, su zona de confort. "Cada vez le cuesta más hacer cosas y eso que sus hijas y Gustavo tiran de ella", se apostilló. Los ánimos vuelan bajos para la mítica presentadora de Qué tiempo tan feliz, pero otra fuente consultada por este medio arroja otra cuestión sobre su drástico e imprevisto regreso a Madrid: la profesional. "De algún modo, ella siente que estando en Madrid está más en disposición disponible si la llaman para algún programa", se sostuvo.

Para añadir: "Guarda la esperanza de que en septiembre lleguen cosas o se retome La Campos Móvil, ese programa le hizo mucho bien". Una buena amiga de Teresa abordó otra vertiente en la que nada tiene que ver lo laboral, aunque influya o condicione: "Los que conocemos a María Teresa sabemos que es una mujer fuerte, que se ha rehecho en muchos momentos de su vida, pero no ha llegado a los 80 como a ella le hubiera gustado. No es la etapa que soñó con disfrutar".

[Más información: Teresa Campos finaliza de imprevisto sus vacaciones en Málaga: la razón y la preocupación de sus hijas]

Sigue los temas que te interesan