El día en que María Teresa Campos creyó que le daba un infarto: "Pensé que me iba a desmayar"

Cuatro días después de su última intervención en televisión, María Teresa Campos (79 años) ha reaparecido este martes. "Ha venido a divertirse a El Hormiguero Teresa Campos", ha anunciado el presentador de Antena 3 Pablo Motos (55). Acto seguido, ha salido a escena la mítica presentadora, quien, con un traje dos piezas en tonos grises combinado con una blusa a rayas, no ha dudado en sumarse al baile de rigor de camino a su asiento. Demostrando un gran sentido del humor, la malagueña ha comenzado la entrevista queriendo tomar asiento en el lugar del conductor del espacio.

"Perdona, pensé que era mi asiento por el vaso de agua", ha respondido, entre risas, la otrora reina de las mañanas. En ese momento, Motos ha hecho especial hincapié en el cambio de cadena, si bien es cierto que en la actualidad Teresa no presenta ningún programa en Telecinco. "Es una fusión de cadenas, es verdad. Imagínate que hacemos explotar todo, con todo lo que pasa lo que faltaba ya". La Campos está de enhorabuena: ya ha sido vacunada contra la Covid-19.

"Estoy vacunada, de las dos. Sí, me vacuné hará tres viernes y el viernes siguiente la segunda me pusieron. Por lo tanto, lista. Me hicieron una prueba el viernes pasado y me dijeron que tenía anticuerpos de la vacuna. Cuando me lo dijeron, dije '¿eso qué será?'. Y me dijeron que era estupendo. Se lo recomiendo a todos. A un negacionista le diría...'Eres tonto, hijo'". En otro orden de cosas, la malagueña le ha explicado a Pablo cuál es su mayor afición, y acaba hablando de sexo: "Jugar a las cartas. Lo más que me gusta, después de... No hay nada más divertido que aquello, pero se olvidan las cosas. Se me ha olvidado eso... Mejor que no quede ningún recuerdo".

"No voy a estar hablando de ese ser el resto de mi vida"

Durante esta charla, el conductor y Campos han recordado la última visita de ella al programa, en el año 2014, con motivo de la presentación de su último libro, Amar, ¿para qué?. Entonces, hablaron del amor, pues Teresa acababa de iniciar su relación sentimental con Edmundo Arrocet (71). "Me dio pena cuando lo vi hace poco (el programa en YouTube). Dije una frase que creo que era muy bonita. Me dijiste tú algo de cuántos besos nos habíamos dado y yo dije 'ni he contado los días ni los besos'". Y reflexiona al cabo: "¿Sabes qué pasa? Hay muchos ratos buenos, pero luego uno se empeña en tirarlos por tierra y hacer una cosa muy mal hecha. Se puede romper una relación, y se sienta uno con la persona. Y se explica, pero nunca debe uno quedar de esa manera. No es necesario".

Sobre esa ruptura, Campos asevera: "Me dejó por WhatsApp, pero esto está muy visto ya. Estoy hasta las narices, no voy a estar el resto de mi vida hablando de ese ser. Ese ser pasó por mi vida, fueron seis años más o menos felices, pero no está y ni se le espera. Tú me has metido por ese camino. Estáis obsesionados con eso".

"Por las mañanas hago ejercicios de respiración"

Campos, además, ha asegurado cómo duerme por las noches y lo importante que es su perra, Lula, para ella: "Duermo con mi perrita. La cama es muy grande, yo le abro su laíto y su almohada y la dejo en su sitio. Luego, ya me acuesto yo. Cuando yo me acuesto, apago la luz y le pongo un poco la sábana para que no le moleste la televisión. La pongo bajita, pero me gusta ver la tele por la noche".

La que fuera presentadora de Qué tiempo tan feliz ha narrado los ejercicios que practica por las mañanas: "Yo hago unos ejercicios de respiración que me van muy bien. Una cosa hindú. Hay que respirar desde el diafragma. A la vez que hago ese ejercicio, que lo hago unas siete veces, pido cosas por las personas que lo están pasando mal. Después, miro el informativo de las siete y las ocho".

En este punto, defiende estar en pareja, pero dormir cada cual en su cama. "Lo mejor es dormir solo. Yo varias veces dije 'no sé si tendré más relaciones, lo que tengo claro es que no comparto mi cama con nadie más. Porque no dormía, me ponía muy nerviosa. Una de las cosas bonitas que me dijo este hombre (Edmundo), fue 'qué mujer más inteligente'. Es bonito, ¿verdad?. Yo le puedo reconocer a él todas las cosas buenas".

Sobre los programas que le gusta ver en el día, María Teresa opina sobre Ana Rosa Quintana (65): "Veo solo el principio de Ana Rosa solo. El programa es estupendo. A ella ya no hay que valorarla. Está súper valorada. Yo no sé la edad que tiene, pero hace unos años me dijo 'yo lo que tengo muy claro es que yo con tu edad -la que tiene ella ahora- ya no voy a estar en la televisión'. A nosotros nos retira el público. Esa es la realidad de la vida. Tú estás haciendo buenos programas, mañana cambias y la gente no te ve. Es así. La gente es libre de ver lo que quiere".

Teresa insiste en que su vida laboral no ha terminado: "A mí no me han quitado un programa porque no funcionase. Estrené un programa, La Campos Móvil, pero vino lo de Rocío y lo pararon. Volverá. Un día tienes que venir y hablamos de todo. Me encantará".

Era obligada la pregunta sobre Isabel Díaz Ayuso (42): "Fue bonito porque fuimos a donde estaba el edificio de la Comunidad. Ella vino antes a saludarme y después bajé a recogerla. Eso fue bonito, porque la gente aplaudió mucho. Fuimos por las calles y ella me fue diciendo cosas. Hay una cosa curiosa. Me dijo 'a mí me gusta el Madrid de los atascos porque un Madrid sin atascos no es Madrid'".

"Me gusta Pedro Sánchez"

Metidos en política, la de Málaga se decanta por Pedro Sánchez (49): "Me gusta Pedro Sánchez, sí, sí. Hay mucha injusticia porque cualquier presidente lo hubiera tenido muy duro. Todo lo que haces es malo. Quitas las salidas, cierras los restaurantes con toque de queda... Eso ha tenido que hacerlo y el estado de alarma. Y el confinamiento. Quién le iba a decir a él que le iba a tocar eso. Si te toca una cosa como esa, para la que nadie está preparado, puedes hacer cosas que crees que son buenas y luego no lo son".

Sobre las anécdotas que le han ocurrido en un plató de televisión, en riguroso directo, Teresa Campos aborda una delicada cuestión: el día que creyó que le daba un infarto: "Pero luego resulta que eran gases. Cuando yo padezco de eso se me meten aquí debajo los dolores. Estaba haciendo el debate político y al final me empezaron a salir unos gases... Pensé que me iba a desmayar. Dije 'sacadme de aquí, sacadme de aquí'... Y eran gases".

A Teresa Campos la han matado unas cuantas veces en internet. Es lo que se conoce como fake news, y ella sostiene lo mucho que sufre con todo ello: "Yo creo que todo no vale, y esas cosas no pueden pasar. A Toñi Moreno (47) le dijeron que yo había muerto. Eso es terrible. Eso tendría que estar legislado. Los que hacíamos Periodismo teníamos que contrastar. Hay grandes periodistas que lo siguen haciendo, pero hay otros que no. Sufro. Tú no puedes evitar que uno se invente lo que le dé la realísima gana. En una revista también. He llegado a leer que yo tenía un prestamista que me daba 10.500 euros, y que por eso podía seguir viviendo. No voy a decir el nombre de esa revista".

Y termina: "No puedo evitar que a mí me afecte, mucho, demasiado. Para el tiempo que llevo en esto, no te imaginas lo que a mí me afecta. Según la persona, y lo que dijese, le daría una descarga en los huevos, sí -responde a la pregunta del presentador-. Tengo amigos que dicen cosas y luego me dicen que les perdone. No me pasa demasiado, no debo quejarme de eso. Más bien, dicen tonterías".

