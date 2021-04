Teresa Campos recibe la segunda dosis de la vacuna: "Se lo recomiendo a todo el mundo"

20 días después de recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, María Teresa Campos (79 años) ha vuelto al centro de salud más cercano a su domicilio para recibir la segunda e inmunizarse completamente frente al virus. Sonriente, tranquila, y acompañada por su chófer Gustavo, la veterana comunicadora ha asegurado a la salida que se encuentra "fenomenal", y que apenas notó la inyección: "Nada, nada, ni me enteré".

Y añade, esperanzada: "Ojalá sea igual la segunda". Confiesa, pues, que no tiene ningún miedo a este importante paso para recuperar totalmente la normalidad en su vida, cuya rutina se ha visto muy afectada desde el inicio de la pandemia. "Yo se lo recomiendo a todo el mundo porque es la manera de quedarte tranquila y poder verte con las personas que quieres y todo lo demás", sostiene.

Una vez vacunada, María Teresa ha hecho un sorprendente anuncio relacionado con Rocío Carrasco (44). Según sus palabras, la malagueña va a romper por fin el silencio en el que está instalada desde que se estrenó la docuserie de la hija de Rocío Jurado. "Dentro de unos días yo os daré una sorpresa relativa a ese tema de Rocío. Yo no he ido a ningún sitio, no he hablado nada y voy a ir", ha avanzado, si querer desvelar más detalles sobre su reaparición televisiva hablando del desgarrador testimonio de la que considera como una hija. "Cuando sea el momento diré todo lo que tenga que decir. Ahora no porque si lo digo ya no tengo que ir", ha afirmado, confesando que es incapaz de ver la docuserie "porque me altero mucho. Porque como yo eso lo he vivido muy de cerca me altera". Asegura Campos que es consciente de la pesadilla que Rocío vivió al lado de su hija, Rocío Flores (24). En concreto, ese episodio del 27 de julio de 2012: "Claro, yo eso me lo sé".

Sin entrar en detalles de cómo se encuentra ahora Rocío, María Teresa señala que "echar fuera todo eso no es fácil, pero es bueno. Y creo que están bien. Yo la he felicitado por su cumpleaños, pero hablo más con Fidel". Confesando no tener "ni idea" de si habrá un acercamiento entre Rocío y su hija Ro, la malagueña desvela que es algo que no le gustaría: "No, no. Yo eso no lo he dicho. Quede claro que eso yo no lo he dicho".

Fue a principios de abril cuando María Teresa confesaba, feliz, a JALEOS que la habían llamado para la vacuna: "Me han llamado para darme la vacuna el viernes. La verdad es que me asusta". No escondía entonces ese temor ante la posible reacción que la dosis tuviera en su cuerpo, su mayor preocupación. Finalmente, todo ha ido bien y Teresa está inmune. Esta buena noticia para Campos madre se une al buen momento personal y profesional que está viviendo.

En el primer terreno, la calma ha vuelto a la vida de María Teresa tras el tsunami Edmundo. Ella se encuentra bien, repuesta de salud y con el ánimo más restañado de un tiempo a esta parte. Para colmo, está pletórica con el hecho de que su cuasi hija Rocío Carrasco haya hablado por fin. Cierto es que Teresa le suplicó en varias ocasiones que, por favor, antes de fallecer vea que se hace justicia en su nombre.

Y se está haciendo con la serie documental Rocío: contar la verdad para seguir viva. "Yo contenta con que se sepa su verdad", exclamaba Campos en conversación con este periódico. En el plano laboral, Campos, gran conocedora del engranaje televisivo tras tantos años de experiencia en el medio, argumenta la razón por la que su espacio, La Campos Móvil, no está en emisión en la actualidad después de su estreno con Isabel Díaz Ayuso (42). Este medio está en disposición de afirmar que no es cierto que ese programa esté arrinconado por la cadena. Tampoco se ajusta a la verdad que cosechara malos datos en su debut. Volverá, claro que volverá. María Teresa al habla: "Vamos a esperar esta semana. Habíamos parado por Semana Santa".

