Sabemos cuándo vacunan a María Teresa Campos y cuál es su mayor preocupación

María Teresa Campos (79 años) aún no se ha vacunado contra la Covid-19. La presentadora, como el resto de la ciudadanía, ha esperado religiosamente a que se la llamara desde su centro de salud correspondiente. Esa comunicación se ha hecho de rogar, para inquietud familiar. Según ha podido conocer en exclusiva JALEOS, por fin se ha producido. Han llamado a Teresa para citarla. Este medio se pone en contacto con ella, y lo corrobora al otro lado: "Me han llamado para darme la vacuna el viernes. La verdad es que me asusta". No esconde ese temor ante la posible reacción que la dosis tenga en su cuerpo, su mayor preocupación en estos momentos.

Rápidamente, la malagueña sostiene, echándole redaños: "Espero que no me afecte mucho. Me han dicho que tengo que hacerlo por mis hijas". Esta buena noticia para Campos madre se une al buen momento personal y profesional que está viviendo. En el primer terreno, la calma ha vuelto a la vida de María Teresa tras el tsunami Edmundo. Ella se encuentra bien, repuesta de salud y con el ánimo más restañado de un tiempo a esta parte. Para colmo, está pletórica con el hecho de que su cuasi hija Rocío Carrasco (43) haya hablado por fin. Cierto es que Teresa le suplicó en varias ocasiones que, por favor, antes de fallecer vea que se hace justicia en su nombre.

María Teresa Campos el día que promocionó en el centro de Madrid su programa 'Las Campos Móvil'. Gtres

Y se está haciendo con la serie documental Rocío: contar la verdad para seguir viva. "Yo contenta con que se sepa su verdad", exclama Campos en conversación con este periódico. En el plano laboral, Campos, gran conocedora del engranaje televisivo tras tantos años de experiencia en el medio, argumenta la razón por la que su espacio, La Campos Móvil, no está en emisión en la actualidad después de su estreno con Isabel Díaz Ayuso (42). Este medio está en disposición de afirmar que no es cierto que ese programa esté arrinconado por la cadena. Tampoco se ajusta a la verdad que cosechara malos datos en su debut. Volverá, claro que volverá. María Teresa al habla: "Vamos a esperar esta semana. Habíamos parado por Semana Santa".

Y añade, a colación del boom mediático del tema Carrasco, que ha arrasado y eclipsado cualquier otro contenido o temática: "También ha influido la serie de Rocío, que ha ocupado y sigue ocupando muchas horas en televisión. Volveré, pero ya después de esta semana, una vez me haya puesto la vacuna". Explican desde su entorno que Teresa ya tiene en cartera varios nombres propios que piensa consensuar con la cadena en cuanto se reúna: "Tampoco se dijo en ningún momento que fuera un programa semanal, pero se entiende que haya chocado este parón". "¿Es cierto que Teresa entrevistará en su programa a Rocío Carrasco tras el documental?", interpela este medio. Al otro lado, silencio, una risa incómoda: "Solo te diré que sería el gran sueño para Campos". Su colofón profesional.

Teresa y la venta de su casa

Teresa Campos durante una velada entre amigos en marzo de 2020. Gtres

Tal y como pudo comprobar JALEOS hace unas semanas, Campos ha rebajado de nuevo el precio de su casa. Hasta hace unos días, estaba fijado en 3.100.000 euros y ahora ha experimentado un descenso de 400.000 euros. En la actualidad, el precio de salida es de 2.700.000. Según se deslizó desde el entorno de la presentadora, esta rebaja se llevó a cabo tras un asesoramiento. "Le han hecho ver a Teresa que la única opción era la bajada", se confió.

Hace unas semanas, Teresa Campos recibió una visita "muy prometedora", como se hizo constar al otro lado del teléfono. Se trata de unos importantes empresarios los que visitaron a la otrora reina de las mañanas en televisión. Se explicó que la reunión "fluyó muy bien" y ambas partes quedaron muy satisfechas. Las negociaciones han quedado "muy avanzadas" y el entorno de Teresa, si bien se muestra prudente, guarda grandes esperanzas. Campos ha asegurado, entre los suyos y sotto voce, como buena supersticiosa, que este 2021 tiene visos de ser un gran año para la familia.

Sea como fuere, es una buena época para María Teresa y se puede ver en su ánimo. "El día que grabó con la presidenta estaba nerviosa, como si empezara en la televisión", se asegura. El único problema que está empañando el buen momento de Campos es la guerra familiar que están librando Carmen Borrego (54) y Alejandra Rubio (20). La matriarca "las ha llamado al orden" y hace unos días hubo una cita familiar para frenar esta "crisis". Las rencillas son un hecho y se pusieron sobre el tapete más que nunca en Viva la vida. Teresa sufrió y, sobre todo, se molestó por que estas cuitas perjudiquen en modo alguno su imagen, ahora tan importante para recibir los síes de sus invitados.

[Más información: La desconocida petición que María Teresa Campos le hizo a Rocío Carrasco]