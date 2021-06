Bigote Arrocet aterriza en España: sus planes profesionales y su decisión final sobre Teresa Campos

"Bigote (71 años) tiene muchas ganas de España y de hablar", asegura una fuente cercana al cómico chileno en conversación con JALEOS. Edmundo está a punto, a escasos días, de aterrizar en España, procedente de Chile, hacia donde viajó en plena pandemia el pasado año. Entonces, el humorista ponía pies en polvorosa tras romper su relación sentimental con María Teresa Campos (79). Se fue por huir del ruido mediático, pero nunca imaginó que tardaría tanto en volver: la Covid-19 se lo impidió.

En este tiempo, Arrocet ha visto cómo Teresa Campos y sus allegados han hablado de la ruptura, de él, de cómo se fue, supuestamente, por la puerta de atrás y con un mensaje de móvil. Bigote ha tenido que escuchar por parte de su entorno -apenas ve televisión y "lee las mínimas noticias que tengan que ver con él o con Teresa"- cómo la presentadora ha relatado ese abrupto adiós. "Lo ha vivido con dolor, claro que sí. Teresa no ha sido justa con su relato, se ha dejado llevar por la rabia y por el desconsuelo. Ha adornado muchas cosas", informa esta persona que conoce bien a Edmundo.

Lo cierto es que, en efecto, la única parte que ha estado en absoluto silencio este tiempo ha sido la del cómico. Frente a su silencio, las declaraciones de la familia Campos. Desliza la fuente consultada que, muy especialmente, le han dolido a Bigote las palabras de Carmen Borrego (54), esas en las que aseveraba que su madre no fue tan feliz a su lado como hizo ver. Un mandoble que Bigote "va a responder". Ha llegado su momento, y lo va a aprovechar: "No está enfadado, está sorprendido de que esa familia siempre lo tenga presente". En esa línea, se apunta: "Hay dos revistas -una de ellas muy cercana a las Campos- que quieren contar con su testimonio desde hace tiempo y él hablará cuando vuelva, pero sorprenderá lo que diga".

Y sorprenderá porque no es propio de él ponerse serio y ajustar la realidad, pero hay veces que "no hay más remedio". Eso sí, que nadie espere que cargue las tintas excesivamente con Campos: "Respetará la imagen de Teresa, como siempre ha hecho. Nunca habla mal de ella, solo hay cariño. Pero contará cómo fueron las cosas en realidad". Especial apartado, se explica, lo dedicará a las hijas de la comunicadora, sobre todo a Carmen: "Para ella sí tiene un mensaje. Pocas personas saben lo mucho que ha hecho él por esa familia. La de favores que ha hecho y sin pedir nada a cambio. Es que aquí parece que las únicas con posibles y contactos son ellas".

Se insiste en que Edmundo ya ha pasado página, que guarda cariño y se quedó con lo mejor. Que él ya está en otro punto: el tiempo ha pasado y, tal y como reconoció su hija hace unos días, "está feliz". En España, le espera bastante trabajo. Según la información que ha recopilado este medio, tiene "varios compromisos este verano con Ashumes y en Málaga". La persona con la que se contacta sostiene que el artista estará "como siempre, entre Málaga y Madrid, entre un sitio y otro. Él es un nómada".

La última 'pulla' de Teresa Campos

Hace unos días, Teresa Campos acudió como invitada al programa de Pablo Motos (55), El Hormiguero. Ese día, el conductor y Campos recordaron la última visita de ella al programa, en el año 2014, con motivo de la presentación de su último libro, Amar, ¿para qué?. En ese punto, Campos recordó a Bigote. "Me dio pena cuando lo vi hace poco (el programa en YouTube). Dije una frase que creo que era muy bonita. Me dijiste tú algo de cuántos besos nos habíamos dado y yo dije 'ni he contado los días ni los besos'".

Y reflexionaba al cabo: "¿Sabes qué pasa? Hay muchos ratos buenos, pero luego uno se empeña en tirarlos por tierra y hacer una cosa muy mal hecha. Se puede romper una relación, y se sienta uno con la persona. Y se explica, pero nunca debe uno quedar de esa manera. No es necesario". Sobre esa ruptura, Campos insistió: "Me dejó por WhatsApp, pero esto está muy visto ya. Estoy hasta las narices, no voy a estar el resto de mi vida hablando de ese ser. Ese ser pasó por mi vida, fueron seis años más o menos felices, pero no está y ni se le espera. Tú me has metido por ese camino. Estáis obsesionados con eso".

En estos días, ha reaparecido en televisión Gabriela, la hija de Bigote, para responder a las Campos: "No voy a permitir que Teresa diga nada malo de mi papá. Tuvieron una historia de amor, yo vi a mi padre feliz con ella, pero eso acabó. Señora, cierre el capítulo de su vida con mi padre y déjele tranquilo, mi padre se merece ser feliz. Da la impresión que sigue enamorada de mi padre". Y terminaba su defensa argumentando: "Las Campos tienen que pensar que detrás de mi papá hay una familia normal, que nos duele cuando dicen cosas desagradables sobre él. Voy a salir a hablar para defender a mi padre cada vez que las Campos hablen de él y no es una amenaza, es un aviso".

