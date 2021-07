Penélope Cruz le escribe una carta de despedida a Pilar Bardem: "No se puede soñar una suegra mejor"

Pocas son las veces que Penélope Cruz (47 años) atraviesa la barrera de lo profesional en sus redes sociales, pero esta ocasión los merecía. Pilar Bardem fallecía este sábado 17 de julio a los 82 años y la actriz de Alcobendas ha querido tener un emotivo recuerdo con su suegra escribiéndole una carta en la que le agradece todo lo que le ha aportado personal y profesionalmente.

La intérprete ha compartido un álbum de tres fotos en su perfil de Instagram. En la primera de ellas aparecen las dos actrices compartiendo escena. En la segunda, dándose un abrazo y la tercera instantánea la protagonizan, la fallecida y su hijo Javier Bardem (52), marido de la chica Almodóvar.

Es a la primera de las imágenes a la que Penélope hace alusión en el comienzo del texto que le ha dedicado a su suegra: "¡Querida Pilar! Miro esta foto y me pregunto cuál habría sido nuestra reacción si alguien nos hubiese dicho en ese momento que el destino tenía maravillosos planes para unirnos más allá del cine. Que aquel parto con Pedro fue también un ensayo de la vida misma", escribe. Y es que aunque Pilar y Penélope compartieron set de grabación, terminarían siendo mucho más que compañeras de reparto.

Después, la intérprete de Volver comienza con los agradecimientos y es aquí donde vierte la parte más personal del texto homenaje: "No se puede soñar una suegra mejor. Gracias por todo el amor que nos has dado, a tus hijos, a tus nietos, a todos tus familiares y amigos. A mí me has dado muchísimo", revela, abriendo su corazón en público, algo a lo que sus seguidores no están acostumbrados.

Tampoco se olvida la mujer de Javier Bardem de la faceta más reivindicativa de Pilar, que siempre se manifestó a favor de los más desfavorecidos: "Gracias por haberte puesto siempre del lado del que más lo necesita. Por alzar tu voz ante las injusticias. Por dejarte la piel luchando por mejorar las condiciones de vida de los miembros más necesitados de nuestro sector, sin esperar nunca nada a cambio. No se puede olvidar que en nuestra profesión muchas cosas han mejorado gracias a tu grandísimo esfuerzo a lo largo de los años, sin rendirte en ningún momento. Eres admirable", recuerda, sin poder evitar hablar en presente al dirigirse a la fallecida.

Javier Bardem, Penélope Cruz y Pilar Bardem durante el Festival de Cannes de 2010. Gtres

"Gracias por compartir conmigo todos estos años tu sabiduría. ¡Y tu humor! Te quiero muchísimo. Siempre te llevaré en mi corazón. Gracias Pilar.", finaliza el escrito, añadiendo un corazón morado tras la última palabra.



Penélope Cruz mantiene una sólida relación con Javier Bardem, el hijo menor de la fallecida, desde hace 14 años. Aunque se conocieron casi al principio de sus carreras, durante el rodaje de la cita Jamón, jamón, terminaron tomando caminos separados. Fue en 2007 durante la grabación de la oscarizada película Vicky, Cristina, Bacerlona, de Woody Allen (85), cuando la llama del amor volvió a encenderse. En 2010 decidieron ir un paso más allá y contrajeron matrimonio siguiendo la línea de discreción que siempre les ha caracterizado. De la misma forma han continuado con su romance y han formado una hermética familia junto a sus dos hijos, Leo (10) y Luna (8).

