La intensa vida de Pilar Bardem: de su enigmático y difícil marido a sus últimos años alejada de los focos

Este sábado perdía la vida la matriarca de una de las sagas cinematográficas más conocidas a nivel nacional e internacional: Pilar Bardem. La actriz fallecía a los 82 años de edad en la clínica Ruber Internacional de Madrid tras un tiempo aquejada de una enfermedad pulmonar.

Sus tres hijos, Javier Bardem (52 años), Carlos (58) y Mónica (57), confirmaban la triste noticia a través de un comunicado: "Queremos compartir la noticia de que Pilar Bardem, nuestra madre, nuestro ejemplo, ha fallecido. Se ha ido en paz, sin sufrir y rodeada del amor de los suyos. Sabemos del cariño y admiración que por ella sentían muchísimas personas, dentro y fuera de España, por la actriz y la persona luchadora y siempre solidaria que fue. Agradecemos de todo corazón ese amor hacia nuestra madre".

Pilar Bardem protagonizó una vida intensa y exitosa a nivel profesional, pero también muy discreta en su parcela más sentimental y familiar. En los últimos años vivió un poco más alejada de los focos. Tan solo acudía a contados y especiales actos sociales, como en marzo de 2020, cuando, días antes del estallido de la pandemia, recogió un premio. En el pasado mes de junio, su hijo Carlos publicaba un libro y hablaba así de su madre para JALEOS: "Es mi mejor fan y a la que le hago caso a todas las críticas que me hace, porque es tremenda y siempre me hace que siga creciendo, con la sabiduría que la caracteriza".

Y añadía, sobre el plácido momento que atravesaba Pilar: "Fíjate, ya tiene todas las vacunas puestas y es fantástico poder verla con esa tranquilidad y disfrutarla". Puestos en contacto con el entorno de la familia, se desliza a este periódico que los últimos años de Pilar Bardem, en efecto, fueron "de una gran plenitud. Pudo disfrutar de los suyos y hasta el último momento estuvo consciente y bien. Fue una mujer muy luchadora". De hecho, en la entrevista mencionada con su hijo Carlos este sostuvo que su madre fue una de las primeras que se leyó su último libro, El asesino inconformista. A este periódico se facilitó la imagen en la que Pilar aparecía, orgullosa, leyendo a su vástago. Más allá de su vertiente artística, pocas personas conocen que Pilar Bardem estuvo casada con José Carlos Encinas Doussinague.

El padre de sus cuatro hijos -uno de ellos murió al poco de nacer- y un hombre que siempre vivió en la sombra del mediático apellido. Tanto que incluso algunos medios lo calificaron de enigmático y duro. Así hablaba Pilar Bardem en sus memorias del que fue el padre de sus hijos: "Yo ya no estaba enamorada de Carlos. Le quería mucho, teníamos un sexo estupendo y seguía con la obsesión de los hijos, con todo lo cual yo supuse que sobre la base de ese cariño, ya que el amor se había desinflado, y las afinidades que habíamos desarrollado durante el noviazgo yo conseguiría lo que deseaba: mi propia familia y mis hijos".

Fue un hombre de un gran carácter y mano dura. A veces, difícil. Con sus hijos la relación no siempre fue fácil. Eso sí, estuvieron todos acompañándole hasta su muerte, como cuenta Pilar en La Bardem. Mis memorias: "Mis hijos se derrumbaron. Nunca había visto al mayor llorar de esa manera. Yo le di a Carlos un beso en la frente helada y le dije que le perdonaba todo el daño que me había hecho, que marchara tranquilo, y me fui a trabajar al teatro. Acabé el año 1995 como viuda". Las diferencias entre ambos no se ceñían únicamente al plano amoroso, pues la directora también reconoció que nunca supo a qué se dedicaba realmente el padre de sus tres hijos: "Cambió más de 10 veces de empleo y se pasó la mitad de su vida sin dar palo al agua".

Pilar confesó también que a la fuerza empezó a creerse eso de que la llamaran mujer valiente. Aunque ese ha sido un peso de gran exigencia para ella. Ella, que fue hija de los actores Rafael Bardem y Matilde Sampedro; hermana del cineasta Juan Antonio Bardem y madre de Javier Bardem, reveló que su "verdadera vocación ha sido la de madre". Al escribir sobre su vida, fue completamente honesta. "Al escribir tu vida tienes que ser honesta. Fue un momento crucial en mi vida", dijo. Y es que en su libro contó de cómo disparó a José Carlos Encinas con una pistola sin balas y cómo conoció verdaderamente el amor y pasión con Agustín González. "Lo sabían cuatro, los íntimos. Es el amor más grande que he tenido. Con él conocí lo que es la pasión y el amor con mayúsculas", relató Pilar en la biografía de su vida. Y añadió: "Aunque de joven él era muy simpático, no vendía una escoba entre las mujeres. No era ni un seductor ni un rompecorazones. Yo, en cambio, era un bombón. De repente, Agustín se convirtió en un hombre seductor. Las mujeres se le ponían tan a tiro que a ver qué iba a hacer...".

A pesar de esos sentimientos que escribió, lo cierto es que su relación con el fallecido intérprete tampoco fue idílica, pues en su momento protagonizó un escándalo con María Luisa Ponte, quien fue su pareja durante varias décadas. Al final, González terminó su vida de la mano de Maite de la Cruz, lejos de una Pilar Bardem que siempre le recordó.

El trauma de Javier con su padre

De todas las ocasiones en las que Javier ha alzado una estatuilla en honor a su interpretación actoral, solo hubo una en la que dedicara el reconocimiento a su progenitor. Su relación paternofilial no fue todo lo bien que se podría esperar. Así lo desveló él mismo en 2017 en la cabecera estadounidense Esquire. El protagonista de Jamón, Jamón admitió que durante muchos años estuvo enfadado con su padre, un hombre con un carácter muy complicado y un pronto violento, como recordaba su madre en un libro que recogía sus memorias. "De Carlos (el padre) sólo veía unos prontos violentos, irracionales, cada vez menos espaciados entre sí. Una voluntad caprichosa y despótica", contaba recordando a su marido fallecido en 1995 de leucemia.

