El hermetismo de Tamara Falcó sobre su negocio: ¿por qué no presume de él en sus redes sociales?

Tamara Falcó (39 años) ha convertido sus redes sociales en su principal herramienta de trabajo. Tras su triunfo en MasterChef Celebrity las publicaciones familiares y de lifestyle fueron mermando para darle paso al contenido publicitario, donde ella ha sido la auténtica protagonista. Desde septiembre de 2019, su cuenta de Instagram ha dado un cambio significativo. Se han incrementado las etiquetas a firmas y las fotografías personales en las que, mediante actividades cotidianas, promociona a diferentes marcas. Sin embargo hay una a la que, curiosamente, no le da mayor visibilidad.

La hija de Isabel Preysler (70) no suele hacer mención a su firma, TFP by Tamara Falcó. En su cuenta de Instagram abundan las publicaciones en las que hace mención a marcas como Tous, Sisley o Nestlé, pero prácticamente no se percibe promoción a su propia empresa. La última vez que le hizo publicidad fue el pasado 5 de marzo, para mostrar un adelanto de su reciente propuesta de ropa. "Feliz de compartir con vosotros un pedacito de mi nueva colección. Piezas alegres y frescas diseñadas para todas vosotras. Espero que os guste tanto como a mí", escribía entonces junto a una imagen en la que desvelaba uno de sus vestidos. Desde ese momento, no ha hecho más post al respecto.

En sus stories, la marquesa de Griñón tampoco ha dado mayor visbilidad a su marca. En el apartado de destacados solo figura una imagen de TFP, que se pierde en la multitud de promociones que suele hacer a otras firmas relacionadas con la moda y la gastronomía. En los últimos meses, incluso, Tamara Falcó ha dado mayor publicidad a los proyectos de su familia, como las gorras Cocowi de Ana Boyer (32) y Fernando Ferdasco (37). Se trata de un extraño hermetismo, teniendo en cuenta su actividad y creciente popularidad en Instagram.

Donde sí se muestra un intenso movimiento de la firma de la socialité es en la propia cuenta de TFP. Actualmente, supera los 29.000 seguidores y tiene 543 publicaciones, que se dividen entre post que hacen referencia a las prendas de la marca y en aquellos de estilo lifestyle que sirven de inspiración para los usuarios. La mayoría tiene una medía de 200 'me gusta', incluyendo los de Isabel Preysler, Chábeli Iglesias (49) y Ana Boyer. La madre y las hermanas de la ganadora de MasterChef Celebrity tienen mayor interacción con las redes de la compañía que la propia Tamara. Son muchas las publicaciónes a las que la novia de Íñigo Onieva (31) todavía no le ha dado 'like'.

Por el contrario, Tamara Falcó sí le da visbilidad en redes a sus otras facetas. Bien sea en stories o en publicaciones en el feed, la socialité refleja sus colaboraciones en El Hormiguero y su faceta de cocinera que salió a luz con su participación en el talent culinario.

Tamara Falcó, ¿'influencer'?

Debido a su inmensa promoción a reconocidas marcas y su alto número de seguidores -poco más de un millón-, se podría catalogar a la hija de Isabel Preysler como influencer. Sin embargo, es un término erróneo para una persona cuya popularidad no comenzó en las redes sociales. Según explicó a JALEOS Arantxa Pérez, directora de la agencia Influgency, "la gente tiene un interés en Tamara Falcó que no es el propio de una influencer. Muchos de sus seguidores han crecido con ella en el papel couché, no en redes sociales", añade.

La socialité, en realidad, ha pasado de la vida de las revistas -aunque sigue estando presente en ella- a volcarse en Instagram. De ahí que la experta la haya definido como una "celebrity que tiene una gran cuenta en redes sociales".

Pese a que no es influencer, Tamara Falcó sí influye. "Puede hacer que un vestido que lleve o que muestre en televisión se agote. Pero esto también lo hacía antes de que existieran las redes. Siempre ha influido en las decisiones de compra de muchísima gente", comentaba Pérez a este periódico. Sin embargo, no ha sabido aprovechar su potencia para su propio beneficio, haciendo mayor promoción sus diseños de ropa.

