1 de 10

Maridos, esposas, novios, hermanas, primos... Muchos miembros de la familia Preysler (y respectivas parejas) se han citado para presumir de gorras. Pero... los seguidores de Ana Boyer -quien ha compartido la foto- han criticado su reunión y han abierto un debate acerca de la polémica cita entre los allegados: "¿Es de ahora la foto??", preguntaba un 'follower', a lo que otro ha respondido: "Espero que no, porque lo de la mascarilla puesta y mantener distancias no lo han tenido en cuenta". Enseguida un defensor respondía: "Son familia", pero una avispada usuaria contestaba con un rotundo: "¿Viven todos en la misma casa? Porque yo cuando voy a ver a mi madre llevo mascarilla". Las críticas no se han hecho esperar.