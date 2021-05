Jesús Castro habla sobre su relación con Alba Casillas: "Subí una foto con ella porque me apetecía"

En uno de sus mejores momentos personales y profesionales, y después de haber confirmado su relación con la extronista e influencer Alba Casillas (26 años) compartiendo un apasionado beso en sus redes sociales, Jesús Castro (28) ha reparecido en la presentación de eGoGames, una plataforma de juegos online. Allí no ha tenido problemas en hablar de su nueva novia y de su polémico paso por Masterchef Celebrity, mostrándose de nuevo muy crítico con el programa de Televisión Española.

¿Cómo ha sido para usted esta pandemia?

Laboralmente ha estado todo muy parado, aunque yo he tenido la suerte de haber estado rodando Hombre muerto no sabe vivir. Pero se nota mucho. Estamos sobreviviendo, que es de lo que se trata. En mi entorno familiar, gracias a Dios, ha ido todo bien de salud.

¿Le han llegado ya nuevos proyectos?

Lo único que puedo decir es que va a ser fuera de España, eso seguro. Aún no puedo confirmar, porque estamos ahí, en los últimos flecos. Al final, a mí me da un poco igual España, México, Argentina... Necesito trabajar para seguir aprendiendo sobre mi profesión, que me queda mucho por aprender y hacer, y me da igual el país. Me apetece salir de España porque es verdad que aquí ya he trabajado, conocer otro tipo de hacer cine, metodología de trabajo, eso te enriquece para cuando vuelva a España tener más tablas y kilómetros, más conocimiento que es de lo que se trata la vida.

Sus seguidores estarán encantados.

Sí, no me puedo quejar. La gente que tengo en redes está conmigo siempre, por eso yo intento, aun no siendo muy de redes, que tengan contenido. Al final, reflejo lo que hago. No soy el típico que hace chorradas para que su público se divierta. Muestro mi vida, que es muy tranquila. Me hago mayor o estoy fuera de la honda

Tiene estabilidad sentimental, y eso ayuda mucho.

Todo suma. Yo hago el mismo tipo de vida si tengo o no pareja, porque soy muy tranquilo. No soy nada de discotecas, de salas y tal. Todo cuenta y hay cuatro o cinco casillas en la vida que, cuando falta alguna, las otras están rellenas. Eso hace que las que falten se lleven mejor.

Se puede hablar de su chica, Alba Casillas, con tranquilidad. ¿Está a gusto con ella?

Estoy feliz y a gusto con la vida, en general. No suelo hablar de mi vida privada. Sí que subí una foto con ella porque nunca lo había hecho, me apetecía y mucha gente se quiere subir al carro. Cuando me llegaron ciertos comentarios al respecto, dije: 'Esto lo soluciono'. No me pilla siendo nuevo. Llevo 9 años en la profesión y dije: 'Esto es fácil, lo quito de raíz y digo lo que pasa'. Si se quieren subir al carro que se suban al suyo propio, que a mí me ha costado mucho trabajo montarme el mío.

Es lo que comenta, que lleva muchos años y no le pilla de nuevas.

Una cosa en no mostrar tu vida, que yo no la voy a mostrar nunca, y otra esconderse. Quizás sí que me arrepiento: tendría que haber hecho igual, subir alguna foto otras veces, que quede constancia de que todo es normal. Pero, al final, te escondes y el que dejas de disfrutar eres tú. Subes la foto, te quitas la presión y empiezas a vivir que ya toca. Me he quedado muy a gusto.

También ha hablado de MasterChef Celebrity, lo que ha vivido durante la grabación del talent.

Yo no digo lo que hay o no. A mí me preguntan cuál ha sido mi sensación y qué he sentido y digo que no he estado a gusto, que me sigue gustando la cocina, sigo cocinando a día de hoy para mí, lo único que el tipo de programa no me gusta. Ha salido más gente hablando, pero yo lo hice una vez, me salió esa pregunta en Instagram y si hago la ronda de preguntas es para no mentir. Yo ya me dedico a mentir un poco, hago una peli y soy lo que tú quieras. Fuera de ahí, ¿por qué tengo que mentir? Si la experiencia hubiera sido buena, lo digo, pero como no, pues no. El que se quiera enfadar, que se enfade; y el que no, que beba agua.

¿Cómo define su momento actual?

Es complicado. Estoy feliz en general. No estarlo no te ayuda en nada, todo lo contrario: al final, no estás a nivel mental tan ágil, todo es más negativo, todo está mal y si entras ahí, en esa espiral... Está la cosa muy delicada. Vivo en Madrid solo, con los gastos que eso conlleva, y tengo una familia detrás. Si mi familia no lo pasa bien y yo puedo ayudar económicamente o como sea, el momento es bastante delicado. Pero bueno, todavía tengo 28 años, me queda muchísimo y no se me caen los anillos. Yo entro en todos sitios, todo lo que sea, yo tiro.

