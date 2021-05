'Stop' manchas cutáneas: 'tips' para mantenerlas a raya este verano

Las manchas cutáneas aparecen sobre la dermis por diferentes causas. El motivo más recurrente de esta coloración suele ser una exposición solar reiterada sin una buena protección solar. Un producto que crea una barrera frenando el fotoenvejecimiento de la propia piel y, también, reduciendo el riesgo de sufrir cáncer de piel.

Estas marcas que reposan sobre la dermis son pigmentos de melatonina, producidos por los melanocitos que reaccionan creando estas motas de color a consecuencia, principalmente, de la radiación ultravioleta o como resultado de alguna inflamación o una alteración a nivel hormonal. Por ello, es importante revisar este tipo de marcas con un doctor.

Este tipo de marcas cutáneas suelen ser comunes en personas que superan los cuarenta años de edad, sin embargo, cada vez es más recurrente en jóvenes que buscan broncear su tez o no utilizan una correcta protección.

El proceso de bronceado es un mecanismo de protección natural de la piel que aparece como resultado de la exposición solar, por tanto, aunque la piel no se queme, tener una piel excesivamente bronceada por el sol lleva implícito un riesgo para la salud.

Cómo combatir su aparición

Ingredientes como el retinol o la vitamina C se han convertido en referentes para combatir las manchas, pero muchas veces su uso queda relegado a estaciones como el otoño o el invierno por la fotosensibilidad. Para ello, se requieren de cosméticos con fórmulas efectivas, conformada por activos no reactivos y, menos aún, fotosensibilizantes -como el retinol vegano o la vitamina C microencapsulada- que promueven una regeneración de la piel. En este sentido, destaca la firma de cosmética de ingeniera sostenible, LICO Cosmetics que propone una solución para mantener las manchas cutáneas a raya durante los meses más calurosos del año sin miedo a su aparición.

Estefanía Ferrer, ingeniera química y fundadora de la marca, recomienda el uso de los llamados 'retinol-likes', activos cosméticos que ofrecen los mismos beneficios que el retinol, pero sin ser reactivos o fotosensibilizantes. Con esta idea destaca su sérum Bio VitA Amazonian Essence (44,90 euros) que tiene capacidad para difuminar y tratar las manchas y las líneas de expresión e, incluso, activar la formación de colágeno.

Otro de los ingredientes estrella que combaten la aparición de estas cicatrices cutáneas y, asimismo, previenen su aparición ejerciendo de protección es la vitamina C, que la firma también ha reformulado adaptándola a las nuevas necesidades. El sérum que responde al nombre de African Essence (43,90 euros) reduce la melanina (y las manchas) tras doce semanas de uso. Pero tiene un extra también, ya que se le ha sumado a su formulación la fuente más importante del mundo de vitamina E natural, dotándolo de un extraordinario poder antioxidante. La vitamina C tiene propiedades despigmentantes, pues aclara y matiza la superficie, y en presencia de Vitamina E centra su trabajo en reforzar las capas más superficiales de la piel.

Y por supuesto, además de incluir en tu lista de ingredientes para acabar con las manchas, el retinol vegano y la vitamina C, no olvides lo más importante: hazte con un protector solar mínimo de factor 30 y protégete del sol incluso en invierno.

