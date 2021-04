José Bono Jr. y Aitor Gómez atraviesan una grave crisis: su boda está en peligro

A pocos meses de darse el 'sí, quiero', José Bono Jr. (36 años) y Aitor Gómez (25) podrían haber decidido cancelar su boda, prevista para el próximo 3 de julio, por una grave crisis sentimental.

Según ha informado Semana, el hijo de José Bono (70) y su pareja se están dando un tiempo de reflexión y han optado por no continuar con los preparativos de su matrimonio hasta que no solucionen sus problemas. No obstante, el jinete ha evitado desvelar mayores detalles y ha comentado a la revista que "no hay nada decidido".

La pareja llevaba preparando su enlace desde 2019, con la intención de casarse el 20 de junio de 2020. Sin embargo, la crisis generada por la pandemia cambió todos sus planes y se vieron obligados a posponer la boda para el 3 de julio. Pero el hijo del exministro y su prometido no solo modificaban la fecha, sino también la ubicación. En un principio, la celebración se llevaría a cabo en el Palacio de Galiana de Toledo tras firmar en el Ayuntamiento de la capital manchega. Después eligieron el Castillo de Batres al sur de Madrid, donde ya se ha anulado el evento. Así lo asegura la mencionada publicación.

Fue el pasado mes de febrero cuando José Bono Jr., a través de un directo en Instagram, anunciaba sus nuevos planes: "Sí, no sabemos lo que puede pasar, pero ya tenemos nueva fecha y con mucha ilusión, el 3 de julio".

La pareja no solo tenía previsto el día y la locación del enlace, sino también todos los detalles de su viaje de novios. El jinete y Aitor habían escogido un safari por África que, al igual que la boda y hasta que no pongan fin a sus problemas, se encuentra suspendida. Entre sus planes, además, estaba la paternidad. Según confesaron recientemente, ambos tenían pensado tener un hijo tras contraer matrimonio. "Nos hace mucha ilusión", expresaban.

José Bono Jr. y Aitor Gómez afrontan esta grave crisis tras cinco años de convivencia, en la que el empresario se ha convertido en uno más de la familia. Además de compartir con el jinete, el joven ha estado presente en cumpleaños, viajes y demás eventos familiares.

La otra crisis

Más allá de esta grave crisis sentimental, en los últimos meses José Bono ha tenido que sortear otros problemas personales. Su actividad profesional también se vio seriamente afectada por la crisis de esta pandemia, tal y como desveló su padre durante una intervención en Sálvame. "La preocupación que tiene es que tenemos una empresa (la hípica de Toledo) y tenemos 73 caballos de gente ajena a la que no podemos permitirles que vayan a cuidar su caballo", explicaba.

"Mi hijo todos los días se va ahí a la hípica y, con los mozos que tenemos que son una maravilla... pues tú no sabes lo que es atender a 73 caballos entre tres personas", lamentaba el expresidente del Congreso en marzo de 2020, cuando confirmaba las dudas que tenía su hijo sobre la celebración de su matrimonio: "Lo están valorando, pero aún no han tomado una decisión", decía. Ahora, la incertidumbre es mucho más grande por una grave crisis que podría acabar con su romance.

