José Bono quiere a Pablo Iglesias fuera de Moncloa: "Apodera a separatistas y sucesores de terroristas"

"Deseo que a Pablo Iglesias le vaya muy bien en la vida, pero que no sea vicepresidente del Gobierno". El expresidente de las Cortes y exministro de Defensa José Bono ha vuelto a hablar claro sobre el socio de Gobierno de Pedro Sánchez, al que califica como "apoderado de separatistas y sucesores de terroristas".

Entrevistado en 'La Hora de La 1' (TVE), Bono ha pedido "comprensión" hacia Sánchez porque "aguantar a Podemos no debe ser nada fácil" y deseado que de aquí al final de la legislatura, el PSOE, que considera "el partido de izquierdas que España necesita", encuentre nuevos aliados.

"Me encantaría que hubiese otra fórmula de Gobierno. Creo que con quien mejor se puede resolver es con gente sensata y no con apoderados de separatistas y de sucesores de terroristas". Se refiere Bono al apoyo de EH Bildu a los Presupuestos de 2021 "cuando además no hacía falta", ha recalcado.

🔸José Bono, sobre los pactos con Bildu: “ Pablo Iglesias se puso como un apoderado de separatistas y sucesores de los terroristas y los metió en el paquete. [...]Deseo que a Iglesias le vaya muy bien en la vida, pero que no sea vicepresidente”#LaHoraDeLa1 pic.twitter.com/QHIy4hmJ3Y — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) January 25, 2021

"Si yo fuera el presidente estaría muy incomodo -ha continuado Bono-. Deseo que a Iglesias le vaya muy bien en la vida, en el ámbito personal, que mejoren sus circunstancias personales, económicas... Pero que no sea vicepresidente", ha zanjado.

El socialista ha insistido en que su partido sí "representa a la izquierda". "Estamos a favor del que menos tiene, pero no predicamos el odio, como hace Podemos, hacia los que más tienen".

🔸José Bono, ex ministro de Defensa, sobre la vacunación: “No tenemos que hacer un juicio justiciero. Quién haya faltado tendrá que marcharse con independencia de que no hagamos un juicio moral porque cada caso será diferente”.#LaHoraDeLa1https://t.co/GesHjMSqQA pic.twitter.com/4BZSWn5ihD — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) January 25, 2021

Dimisión del JEMAD

Bono tampoco ha dejado de citar a los morados preguntado por las elecciones catalanas, apenas a 24 horas de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, deje el cargo para volcarse en la candidatura a la Presidencia de la Generalitat: "Me agradaría mucho que gobernara el PSC con fuerzas no separatistas. Yo con quien no veo es con gentes separatistas o de estos exiliados de los que habla Iglesias".

Con esto, Bono ha afeado a Iglesias su polémica comparación entre el fugado expresidente catalán Carles Puigdemont y los republicanos que tuvieron que abandonar España por la dictadura. A su juicio, "es despreciable comparar a Puigdemont, que es un señorito, con los exiliados de la Guerra Civil".

Por último, en relación con la dimisión del jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Miguel Ángel Villarroya, por su prematura vacunación contra la Covid-19, Bono, ha valorado que "en el mejor de los casos ha sido una tremenda torpeza", si bien ha antepuesto que el general le parece un "hombre razonable" y que ni con él ni con los cargos políticos que han hecho lo mismo ha de haber "un jucio justiciero".