Bárbara Rey, ingresada por Covid-19 en un hospital de Marbella

Bárbara Rey (71 años) ha sido ingresada de urgencia en el Hospital Quirón de Marbella tras haber dado positivo en Covid-19. Según ha podido saber JALEOS a través de fuentes cercanas a la vedette, se encuentra hospitalizada en esta clínica privada curándose del coronavirus. Al parecer, la artista se encontraba pasando unos días en la ciudad costasoleña, cuando empezó a encontrarse mal y, tras hacerse la PCR, dio positivo en Covid. Se da el caso de que la tasa de contagios en coronavirus en Málaga ha subido casi 14 puntos durante el pasado fin de semana. La incidencia se sitúa en 141,6 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Y la vedette se encuentra engrosada en esta estadística.

Bárbara, que se ha cuidado "con esmero" durante todo este tiempo de la pandemia, no sabe cómo ha podido contraer la enfermedad. La actriz que acaba de pasar los setenta años, aun no había sido vacunada. La casi totalidad de la crisis de la pandemia, Bárbara Rey la había pasado en su casa de Totana, en Murcia, "completamente sola y aislada". Hace unos meses su hija Sofía Cristo (37), hacía unas declaraciones a este medio en las que subrayaba que el "aislamiento de mi madre en un sin vivir, no paro de pensar en los riesgos que puede correr".

Bárbara Rey en una imagen de archivo. Gtres

Sofía en ese momento puntualizó lo que sigue: "Mi madre tiene 70 años y los padres de unos amigos míos han muerto, me da pánico. Me preocupa que le pueda pasar cualquier cosa". Durante este tiempo, Bárbara Rey, según Sofía, "se ha tenido que apañar ella sola para hacer la compra. Es durísimo lo que le está pasando porque lo sufre muchísimo y llora por la gente que pierde a sus familiares".

Momentos duros

Pese a los duros momentos que está viviendo ahora la vedette, según ha sabido este medio de fuentes médicas, la actriz se encuentra estable. Bárbara había ido a descansar unos días a Marbella, tras firmar el contrato del programa El desafío en Antena 3. La vedette será concursante de la segunda edición de este reality y se iba a sumar a la lista de concursantes que se pondrán a prueba física y mentalmente en el espacio que presenta Roberto Leal (41) en Antena 3. En esta lista también se encuentra El Monaguillo, Omar Montes (32) y Jesulín de Ubrique (47).

Por otro lado, Daniel Écija (58), con la productora The Good Mood, está trabajando en una nueva serie basada en la vida de Bárbara Rey y su matrimonio con el domador Ángel Cristo, con el que tuvo dos hijos, Ángel y Sofía. Este proyecto tiene sus guiones en fase de desarrollo, y se está ofreciendo a diferentes cadenas y plataformas, si bien de momento, no se ha llegado a ningún acuerdo para su venta. Ahora todos los proyectos quedan en stand by hasta la recuperación de la artista.

Su controvertida opinión sobre Carrasco

Bárbara Rey en una imagen reciente. Gtres

Hace unos días, Bárbara volvió a la primera línea mediática tras dar su opinión acerca de la serie documental Rocío: contar la verdad para seguir viva. Ella, como mujer maltratada, no dudó en manifestarse. "Yo defiendo siempre el maltrato, venga de donde venga y hay cosas que uno escucha y te recuerdan. Hay cosas que son parecidas pero cada una tiene sus vivencias y su vida. Hay algunas cosillas que sí, porque creo que las personas que lo sufrimos, no sé si será verdad, pero hay determinadas cosas que marcan unas pautas que son siempre muy parecidas o iguales. En ese sentido, sí, en otras cosas por supuesto que no. Yo por mis hijos habría ido al fin del mundo, pasara lo que pasara. Si supuestamente ha recibido ese maltrato, la apoyo totalmente", aseguró.

¿Se sintió usted tan apoyada como ella?

Nunca he recibido apoyo de nadie, nunca. Aparte de no recibir apoyo nunca, no lo recibí ni siquiera por parte de la justicia, la jueza no quiso saber nada, ni tomó declaración a los testigos,. Yo tengo muchos testigos, pero testigos presenciales, no que les ha contado o les han dicho, los primeros mis hijos. Bueno, son cosas de la vida además a mí me tocó una jueza. Luego quedó clarísimo porque él lo reconoció públicamente en Donde estás, corazón, ahí no hay vuelta de hoja. Siempre había muchas dudas, parecía que yo no era el prototipo.

Como le pasó a Carmina

Nos ha pasado a muchas mujeres, en lo que no se dan cuenta las personas que desconocen esto es que normalmente las mujeres maltratadas, aunque tengamos un aspecto físico determinado y parece que nos comemos el mundo, el maltratador te acosa de una forma y te hace perder la autoestima de tal manera que sientes que no vales para nada. En mi caso era muy grave, había dejado toda mi profesión y me había metido en un mundo que no me pertenecía, que no era el mío. Había tratado de adaptarme lo mejor posible y sinceramente lo conseguí, pero, claro, no tenía nadie en mi entorno, era otro mundo. Ahí me sentí siempre muy desprotegida. Lo pasé muy mal, sufrí mucho. La vida pasa, estamos felices, estamos contentos, tengo a mis dos hijos maravillosos, los tuve desde el primer momento.

