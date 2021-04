Pilar Rubio, positivo en Covid-19 tras el contagio de Sergio Ramos

La presentadora Pilar Rubio (43 años) ha dado positivo en Covid-19. Así lo ha anunciado ella misma este lunes a través de sus redes sociales con un escueto mensaje en forma de comunicado: "Quiero compartir con vosotros que di positivo en Covid-19 en una prueba que me hicieron el viernes. Por ahora, afortunadamente, lo estoy pasando asintomática y guardando cuarentena en casa". El positivo de Rubio tiene lugar tan solo tres días después del contagio de su marido, Sergio Ramos (35). Este lunes, Pilar también ha expresado las ganas que siente por volver al trabajo: "Estoy deseando incorporarme a mi trabajo. Mucho ánimo a todos los que estáis pasando o habéis pasado por esto".

Hace tan solo unos días, Pilar se desahogaba durante el programa El Hormiguero, teletrabajando desde su casa. Entonces, mostraba el temor a coger la Covid, como finalmente ha sucedido. "Me pongo tres mascarillas y guantes, y a veces me pongo también una pantalla. Es que no quiero pillarlo, tengo muchas cosas que hacer", aseguraba en su programa.

Y añadía entonces, sobre su marido: "Sergio está en una habitación encerrado. Tenemos unos protocolos, yo me pongo tres mascarillas y guantes. Tengo una pantallita y a veces me la pongo también. Es que yo no quiero pillarlo, que tengo muchas cosas que hacer. Yo estoy bien, los niños están bien, todos hemos dado negativo. De momento muy bien. Estoy un poco frustrada porque no puedo salir". Confirmó en el espacio de Pablo Motos que tanto ella como sus hijos, Sergio Jr, Marco, Alejandro y Máximo Adriano, debían permanecer confinados de manera preventiva durante unos diez días. Pilar Rubio y Sergio Ramos deberán seguir confinados, hasta que se recuperen, en su casa de La Moraleja, donde residen con sus cuatro hijos. Eso sí, la presentadora ha querido dejar claro que tanto ella, como su marido y sus hijos se encuentran en perfectas condiciones. Prueba de ello es que hace tan solo unos días Sergio Ramos compartía un vídeo haciendo ejercicio físico y presumiendo de un magnífico estado físico. "¿Quién dijo virus? Volveremos, que nadie tenga la menor duda", escribió hace unos días junto a un vídeo practicando deporte al aire libre.

Por su parte, este pasado domingo, Pilar, ya conocedora de su positivo en Covid, posteaba una imagen suya tomando el sol en el jardín de su casa, bajo el siguiente mensaje: "Este domingo nos ha regalado un maravilloso. Creo que la semana que viene no vamos a tener tanta suerte. Aun así, que tengáis una bonita semana".

La celebración de su cumpleaños

Pilar Rubio tiene acostumbrada a la audiencia de El Hormiguero a sus retos. Uno de los más impresionantes tuvo lugar hace justo un mes, cuando celebró su 43 cumpleaños. La mujer de Sergio Ramos, que recibió la felicitación del equipo y un gran ramo de flores en plató, adelantaba en su perfil de Instagram algunos detalles sobre lo que se podría ver: "Hoy es mi cumpleaños y lo estoy celebrando entre luces, cámaras, decorados y cables, como muchas veces. Sigo disfrutando cada día de mi profesión y me sigo emocionando con lo que conseguimos juntos. Esta noche en @elhormiguero viviremos un sueño gracias a todos los que formamos este equipo... Un reto distinto y muy especial".

El Hormiguero se 'transportaba' hasta Broadway para recrear uno de los números musicales más icónicos del cine: Be italian de la película Nine. Así, Pilar tuvo que meterse en la piel de la mismísima Fergie para calcar la compleja coreografía del filme. No solamente Pilar Rubio impacta a la audiencia de su programa, también a sus seguidores de Instagram. A principio de enero, con los estragos de la borrasca Filomena aún en nuestro país, Rubio impresionaba a sus fans con una sugerente e impactante imagen con la nieve como telón de fondo, vestida de 'Caperucita negra' y rodeada de "lobos". En cuestión de minutos, la imagen se hizo viral.

Con una capa negra y un body negro de encaje que poco dejaba a la imaginación, la colaboradora de El Hormiguero desafió las gélidas temperaturas que Filomena dejó a su paso por gran parte del país y, rodeada de dos de sus mascotas -unos preciosos pastores alemanes de color negro-, que a simple vista parecían lobos en vez de perros, se convirtió en una sexy y misteriosa Caperucita.

No cabe duda de que a Pilar nada se le resiste. Lo demostró el pasado mes de diciembre cuando anunció que se había apuntado a un curso para aprender a tatuar. Son varios los dibujos que la colaboradora ha grabado en su piel para rendir homenaje a sus hijos y a la música, una de sus grandes pasiones. El último ha sido el nombre de su cuarto vástago, Máximo Adriano, en el que utilizó la tipografía de Iron Maiden. Así lo desveló el pasado diciembre a través de un directo en Instagram, donde también contó que su próximo reto profesional tiene que ver con este arte.

