La intrahistoria de la foto de Pilar Rubio con lobos en la nieve: la colección lencera que pasó desapercibida

El pasado 15 de enero Pilar Rubio (42 años) revolucionó las redes sociales con una llamativa imagen en mitad de la nevada que dejó en Madrid la borrasca Filomena. En la instantánea la madrileña posaba caracterizada como lo que ella misma denominó una "Caperucita negra" junto a sus especiales "lobos", que no son otros que sus perros Zafiro y Bella. La fotografía se hizo viral en cuestión de minutos y logró un histórico hito de acumulación de 'me gusta' en el perfil de la comunicadora.

La publicación de la mujer de Sergio Ramos (34) no respondía únicamente a una acción visual o una decisión como influencer de aprovechar el paraje nevado para mostrar su creatividad en las redes. Lo que parecía una inocente instantánea escondía en realidad una estrategia promocional que pasó muy desapercibida.

El look de Rubio no fue al azar. La colaboradora de televisión lucía un sensual body negro con un pronunciado escote y tejido de encaje en su pecho y espalda. Esta pieza no estaba en su armario de manera improvisada, ya que se trata de un diseño suyo, que creó en colaboración con la firma lencera Selmark.

La imagen de Pilar Rubio que se hizo viral durante la nevada en Madrid; y la foto oficial con el body de Selmark.

El detalle más curioso que se desprende de la fotografía viralizada es que, pese a que el body es una de las piezas clave del estilismo de 'caperucita', la comunicadora no quiso etiquetar la marca de la prenda en sus redes. La decisión de 'ocultar' la autoría del diseño resulta más que llamativo debido a que podría haber aprovechado la gran visibilidad que adquirió la imagen para dar publicidad directa de su creación de moda lencera.

Fue en vísperas de la despedida del año 2020 cuando la propia Pilar anunciaba en sus redes su nuevo proyecto profesional: "Una vez más tengo el privilegio de colaborar con Selmark Lingerie. Hemos desarrollado la colección Cadorna, elegante y atrevida. ¡Me encanta este body lencero! Mi prenda favorita para empezar el próximo año con ganas", escribía junto a una imagen oficial de la campaña en la que aparecía precisamente con el mencionado diseño lencero.

La colaboradora de El Hormiguero presentaba su nueva colección cápsula con ganas de que se convirtiera en uno de los regalos más deseados de cara a las Navidades. Sin embargo, su propuesta lencera no tuvo apenas repercusión, al menos, mediática.

Pilar Rubio, un gran reclamo para el catálogo de Selmark en la temporada otoño/invierno 2021. RRSS

Pilar Rubio fue la gran apuesta de la firma para su catálogo de la temporada otoño/invierno 2021 después de que el pasado verano la presentadora arrasara en ventas con su colección de baño. Pese a estar en pleno confinamiento y comenzando la desescalada, las piezas veraniegas firmadas por la esposa del capital del Real Madrid consiguieron agotarse en pocas semanas.

Su exitosa colección de baño

La presentadora diseñó y lanzó al mercado el pasado mes de mayo ocho piezas de línea de baño, las que componen la colección 'Pilar Rubio by Selmark'. Unos llamativos trajes de baño, bikinis y trikinis tan elegantes como sofisticados, con los que posó antes del embarazo de su cuarto hijo, Máximo Adriano.

La línea de Pilar Rubio se lanzaba al mercado el pasado 4 de mayo y en solo 20 días ya agotó más de la mitad del catálogo. La madrileña fue la encargada de posar con las creaciones. En las imágenes se puede ver a la mujer de Sergio Ramos mostrando su tonificada figura, cuando ya había sido madre de tres pequeños. Y es que esta sesión de fotos tuvo lugar justo antes de quedarse embarazada por cuarta vez.

La propia protagonista desveló entonces los detalles de la colección y su campaña en sus redes sociales: "Qué bien lo pasamos en Lanzarote hace unos meses, en la sesión que hicimos para la colección de baño que he diseñado para Selmark . Trabajar con el mejor equipo es toda una suerte". La colaboradora se dejaba inmortalizar aquel día en la isla canaria por el reputado fotógrafo Valero Rioja.

En solo dos semanas, más de la mitad de las piezas de la colección estaban agotadas, tres de ellas están sin stock y la mayoría de ellas no disponía ya de la totalidad de las tallas para saciar la demanda. Las tallas más grandes de pecho se agotaron en días, y los bañadores triunfaron por encima de los bikinis. Tal fue el éxito, que a pesar de venderse como una edición limitada, la marca decidió reponer algunas de las piezas más solicitadas.

