Pilar Rubio le 'roba' a Lara Álvarez su arnés favorito: la guerra entre cadenas salta al estilo

"Hoy bastante bien, me gusta", ha sido lo primero que exclamó este miércoles por la noche Pablo Motos (55 años) al ver el look con el que Pilar Rubio (42) se presentaba en el plató de El Hormiguero. Al presentador nunca suelen gustarle los estilismos que la mujer de Sergio Ramos (34) muestra en su sección, pero esta vez le daba el aprobado en directo.

Ante el piropo de Motos, la colaboradora llegaba incluso a sonrojarse y expresó un tajante "No me lo puedo creer". Y es que parece que de Requena no tiene mal gusto, ya que esta vez el look de Rubio estaba inspirado en las tendencias de pasarela del diseñador inglés Alexander McQueen.

Pilar lució una camisa oversize de mangas abullonadas en color blanco con unas infinitas botas hasta la altura del muslo creadas con tejido de vinilo negro. Pero la pieza del vestuario que realmente le daba el toque más diferente y rockero era el arnés que lucía Rubio bajo el pecho.

Se trata de una pieza de la firma Samurai San Fashion Harnesses, expertos en crear arneses y corsés de cuero auténtico desde su taller de Murcia. Su nombre se hizo famoso este 2020 a raíz de que Lara Álvarez (34) luciera un amplio catálogo de sus arneses más exóticos en todas las conexiones desde Honduras para las galas de Supervivientes.

La presentadora asturiana creó todos los looks de su aventura en la isla caribeña gracias a estos arneses murcianos, que se han convertido ya en las piezas más codiciadas del departamento de estilismo de Mediaset, capitaneado por la estilista Mayte Méndez de Vigo. De hecho, tras el éxito obtenido por Lara Álvarez, otros rostros de la cadena de Paolo Vasile (67) como Emma García (47) o Sandra Barneda (45) también han vestido estas piezas para otorgar poder a sus looks.

Los arneses, que antes no formaban parte de los percheros de los estilismos de los presentadores, se han convertido ahora en una de las piezas más reclamadas. Así lo era, al menos, entre los rostros más reconocidos de Mediaset, y ahora parece que Atresmedia quiere 'copiarles' la idea, un gesto que aviva la llama de su ya intensa guerra entre cadenas.

Tensión entre Atresmedia y Mediaset

Nervios, tensión y preocupación en Telecinco. En los pasillos de Mediaset España no se habla de otra cosa. La batalla de las audiencias con su competencia directa, Antena 3, es un tema histórico, pero la pugna se recrudece ahora más que nunca por un motivo clásico en la televisión. El final del año está a la vuelta de la esquina y ambas cadenas quieren ganar la guerra.

Según la información que maneja este diario por personas que trabajan en Mediaset, Vasile no sabe qué cartas jugar ahora mismo para tumbar del todo a Antena 3. Y es que, aunque en el cómputo total del día la cadena de Fuencarral suele ganar por unas décimas, Atresmedia, con sus nuevos y arriesgados formatos de entretenimiento e incluso sus ficciones, está consiguiendo el favor del público y su ascenso ya es palpable.

